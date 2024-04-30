Как в СССР относились к публичному кормлению грудью

В СССР к матерям, кормящим детей грудью, относились с большим уважением. Такое кормление всячески поощрялось на официальном уровне, но вот на бытовом окружающие люди не всегда положительно реагировали на таких женщин.

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Модно и полезно

Кормление грудью в 30-40-е годы прошлого столетия стало элементом государственной политики по пропаганде здорового образа жизни, так как считалось, что данный вид питания – наиболее полезный для новорождённого. Для пропаганды этого процесса даже появились тематические агитационные плакаты, изображающие кормящих матерей и призывающие при этом не забывать про гигиену.

Кормление грудью также нашло отражение в искусстве. Так, у художника Кузьмы Петрова-Водкина был целый цикл живописных полотен, на которых запечатлены кормящие матери. Примечательно, что делали они это как в одиночестве, так и в присутствии посторонних людей. А на Ленинградском фарфоровом заводе имени М. В. Ломоносова даже наладили выпуск фарфоровых кормящих матерей. В начале 70-х годов более масштабная скульптура под названием «Мать и дитя» появилась в Нижнекамске перед местным роддомом.

Под защитой государства

В отношении кормящих материй работала не только пропагандистская машина. В советском государстве начали приниматься нормативно-правовые акты, призванные упростить жизнь матерей, которые кормят детей грудью. В 1961 году на XXII съезде КПСС приняли программу, в которой особо отмечалось – работающие кормящие матери могли делать каждые три часа перерывы, продолжительностью до 30 минут, для кормления. Такая «сиеста» оплачивалась как рабочее время. Если же работающая мать кормила нескольких детей, то продолжительность перерыва увеличивалась до часа. Естественно, в таких случаях кормление проходило не «у станка», а в заводских яслях, которые строились специально в непосредственной близости от предприятий.

Но к началу 80-х годов отношение к кормящим матерям в советском обществе изменилось. На таких женщин окружающие люди стали смотреть как на чудачек, которым не хватает денег на детские смеси. Косвенно поддерживали общественное настроение и в медуниверситетах. Будущим врачам перестали рассказывать о преимуществах грудного вскармливания, зато о заменителях материнского молока говорилось много. При этом молочные кухни в СССР функционировали чуть не с первых лет существования государства, но выбор в пользу производимой на них продукции изначально делался только в крайних случаях.