Приметы и поверья на 1 мая: что нельзя делать в день Кузьмы Огородника

1 мая по народному календарю отмечается день Кузьмы Огородника, так как в это время начиналась полноценная работа в саду и огороде. В этот день верующие вспоминали преподобного Иоанна Солунского. Первый день мая считался удачным для избавления от негативных привычек.

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На Руси в начале мая предки сажали семена и рассажу, в первую очередь морковь и свеклу. Вначале они смачивали семена в воде, которую набрали в колодце. Перед этим они бросали туда медную монету, потому что считали, что так растения вырастут крепкими, а урожай будет богатым. Вечер рекомендовалось провести дома среди друзей и родственников, либо пойти в гости или на мероприятие. Кроме того, люди проводили и другие ритуалы. В старину «Денежным блюдом» была каша. Чтобы избавиться от проблем с деньгами, хозяйки в день Кузьмы Огородника варили гречку. Ей следовало угостить всех членов семьи и соседей. Также предки верили, что от ненужных расходов убережет рисовая каша, а перловую готовили, когда хотели получить денежные средства на важные покупки.

1 мая незамужние девушки не проводили время в одиночестве, так как верили, что иначе они в ближайшее время не выйдут замуж. В эту дату не рекомендовалось кому-то показывать семена растений. Так люди избегали сглаза, а травники не собирали растения в присутствии незнакомых людей. Согласно приметам, травы могли потерять целебные свойства. Запрещалось в этот день отказывать в помощи и милостыне. Ослушавшиеся сами могут попасть в трудную ситуацию. Кроме того, мужчины 1 мая не работали в огороде. На Руси верили, что иначе будет плохой урожай. Также день не подходит для стрижки волос. Предки верили, что они могут укоротить свою жизнь.

Согласно приметам, если в день Кузьмы Огородника вечерняя заря будет золотистой, то урожай зерновых будет богатым. Если утки плескались в водоемах, то в ближайшее время потеплеет. Идет дождь – можно идти на рыбалку, клев будет хороший. Теплый день сулил холодный конец мая.