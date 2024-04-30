В чем тайна «проклятия гробницы Тутанхамона»

Смерть лорда Джорджа Карнарвона, финансировавшего экспедицию, после вскрытия гробницы Тутанхамона в 1922 году породила легенду о «проклятии фараона». В течение всего семи лет после этого события скончались 12 человек, участвовавших в раскопках, а также девятеро их близких родственников. Причины смерти были разные: рак, инсульт, пневмония, отравление.

Что же стало причиной этих трагедий?

Новая гипотеза

Ученый Росс Феллоуз в статье для Journal of Scientific Exploration выдвигает теорию, которая бы объяснила причину пресловутого «проклятия». По его мнению, людей, участвующих во вскрытии гробницы, и их близких родственников погубила радиация.

Росс Феллоуз поясняет, что, по всей видимости, жрецы Древнего Египта знали о радиации и ее опасности. Хотя, конечно, не понимали сути этого явления. Поэтому они намеренно они поместили в гробницу радиоактивные материалы на основе урана. Посетители гробницы подверглись облучению, что стало причиной их болезней и смерти.

Доказательства

Сколь бы фантастической не показалась данная теория, она имеет под собой вполне научное подтверждение. Так¸ уровень радиации в гробнице Тутанхамона, а также в других захоронениях Гизы и Саккары, до сих пор превышает допустимый уровень в 10 раз. Можно предположить, что век назад он был еще выше, хотя измерить его тогда, конечно, никто не мог.

Стоит отметить и тот факт, что сам Говард Картер, который руководил вскрытием гробницы, прожил дольше всех участников экспедиции и умер в 1939 году. Причиной же смерти стала лимфома Ходжкина, которой он страдал долгие годы. Это онкологическое заболевание вполне могло быть спровоцировано радиацией.

Конечно, теория Феллоуза является спорной и не все ученые с ней согласны. При этом она довольно стройна и логична и выглядит явно лучше предположений и некоем мистическом проклятье или инопланетянах.