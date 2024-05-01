Доигрались: какие игрушки нельзя купить за обычную зарплату

Игрушки вызывают чувство радости и восхищение не только у детей, но и у взрослых. Эти творения рук человеческих дарят ощущение чуда и волнения, с которым мало что может сравниться.

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В то же время есть игрушки, которые не купишь в магазине. Позволить их могут себе лишь самые состоятельные люди. Расскажем о некоторых из них.

Самой дорогой игрушкой в мире называют кукольный замок Astolat стоимостью 8,5 млн долларов. Миниатюрный замок построен в 1980-х годах. Назван в честь вымышленного замка Астолат из легенды о короле Артуре.

Это драгоценное изделие ручной работы, изготовленное на заказ. В кукольном замке 29 комнат, включая большой зал, часовню, библиотеку и даже винный погреб. Каждая комната обставлена невероятно сложной мебелью миниатюрных размеров, украшениями и аксессуарами. Некоторые из них были специально заказаны известными миниатюристам со всего мира.

Кукольный замок Астолат принадлежит коллекционеру Фримену и сейчас находится в музее искусств округа Нассау в Нью-Йорке. Для сравнения: средняя цена жилья в округе Нассау составляет 600 тысяч долларов. На деньги, потраченные на игрушку, можно было бы приобрести 14 квартир в самом дорогом городе США.

Вторая по стоимости игрушка в мире – L'Oiseleur (дрессировщик птиц). Оценивается в 6,25 млн долларов. Создана во Франции.

Игрушка была впервые представлена в конце 1800-х годов и быстро стала популярной благодаря своему замысловатому дизайну и изобретательной механике. Дрессировщик может управлять движениями четырех механических птиц с помощью стержней и блоков. Сами птицы сконструированы так, чтобы двигаться и реалистично махать крыльями.

В 2003 году американская фирма по производству кукол Madame Alexander представила свое новое творение – куклу, созданную по образу главной героини книги «Элоиза» писательницы Кей Томпсон. Стоимость – 5 млн долларов, что делает ее третьей самой дорогой игрушкой на свете. Кукла Элоиза с головы до ног украшена множеством бриллиантов. Платья ее сшиты из натурального меха.

Другой шедевр, рассчитанный на девочек, – кукла Барби с бриллиантами. Стоит целое состояние, хотя и намного дешевле Элоизы: 302,5 тысячи долларов. Всего-то. Она создана австралийским дизайнером ювелирных изделий Стефано Кантури в 2010 году как часть специальной коллекции, посвященной 50-летию куклы Барби. Центральным элементом дизайна является потрясающее ожерелье с ярко-розовым бриллиантом, окруженным тремя рядами белых бриллиантов. Розовые бриллианты высоко ценятся коллекционерами, поскольку встречаются исключительно редко.

Не забыты и мальчики. В 2022 году немецкий дизайнер выполнил модель автомобиля Lamborghini Aventador, которая вызвала фурор в Европе. Миниатюрная машинка стоит умопомрачительно дорого – 4,6 млн долларов. За такие деньги можно купить 15 (!) настоящих «Ламборгини Авентадор».

Сногсшибательная цена поразила многих, и это вполне объяснимо. Модель изготовлена из чистого золота и усыпана сотнями бриллиантов. Так, руль, сиденья и фары игрушечного авто украшены бриллиантами, золотом и платиновыми накладками.

Еще одна услада мужского сердца – футбольный мяч Shimansky. Весит 2 кг, а стоит столько, что у фанатов дух захватывает, – 2,59 млн долларов. Яркая игрушка усыпана бриллиантами весом 3500 карат (700 г). Из них 2640 – черные бриллианты и 6620 – белые бриллианты. Причем каждый из них – произведение искусства.

Мяч создан по заказу ювелиров ЮАР в честь чемпионата мира по футболу 2010 года. Однако он никогда не использовался ни на Кубке мира, ни на олимпиаде или любом другом крупном спортивном мероприятии.

И напоследок – оригинальная версия кубика Рубика. Позолоченная головоломка выпущена ограниченным тиражом в 1995 году. Украшена драгоценными камнями, вставленными в золотую оправу. Среди них – рубины, изумруды и аметисты. Стоит шедевральный кубик Рубика ни много ни мало 2,5 млн долларов.