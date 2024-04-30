Рыжая корова: почему это животное считают предвестником Армагеддона

В христианской и иудейской традициях фигурирует рыжая (красная) корова. Якобы животное необычного окраса должно родиться на израильской земле, никогда не носить ярма, не использоваться ни для каких работ и стать предвестником Армагеддона.

В ожидании Судного дня

Согласно христианским и иудейским теологам, после появления на свет рыжей тёлки начнётся строительство Третьего храма, что в религиозных течениях обычно связывают с Судным днём. Должно наступить время, когда все верующие присоединятся к Иисусу Христу на небесах, а на земле будет проходить Страшный Суд. Каждый, кто вёл праведный образ жизни и верил в Бога, получит привилегию записать своё имя в Книге Жизни. Все, чьего имени нет в книге, будут «брошены в озеро огненное» (Откровение 21:8).

А вот что на этот счёт говорится в Торе: «И Господь сказал Моше: Вот закон, который заповедал Господь сынам Израиля: возьмите себе красную корову, у которой нет изъяна, и пусть её зарежут и сожгут, и пеплом её, растворённым в воде, пусть будет очищен всякий прикоснувшийся к трупу какого-нибудь человека или к чему-то нечистому. А кто, не очистившись, войдёт в Храм, та душа истребится из среды Израиля».

Невозможное возможно

На самом деле, уверяют генетики, теоретически ничего невозможного в рождении рыжей коровы нет (существует даже порода «красный ангус» с соответствующим цветом шерсти). В израильском Институте Храма в 1997 и 2002 году уже объявляли об обнаружении двух подходящих красных коров. Правда, их позднее пришлось дисквалифицировать. Первое животное оказалось бычком, а у второго обнаружили белое пятнышко (наличие даже двух чёрных или рыжих волосков делает корову непригодной для ритуала). Ситуация осложняется тем, что признак «профнепригодности» у животного может развиться позже. Поэтому за всеми особями, подходящими под описание, в Израиле ведут пристальное наблюдение. Так что не исключено, что именно сейчас у еврейских теологов «на карандаше» несколько рыжих коров. Предвестники ли они Армагеддона – скоро, видимо, узнаем.