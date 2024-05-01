Почему нельзя спать на красном постельном белье 4 мая

В народном календаре 4 мая отмечается Проклов день. Название праздника связано с именем почитаемого мученика Прокла, а также с традицией проклинать нечисть.

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В этот же день запрещается вредить растениям (топтать траву, рвать ее, ломать ветки, обрывать почки и листву, рубить деревья и обрезать кусты), так как это может привести к бедности. Также нельзя спать на постельном белье красного цвета — к неудачам в любви. Родителям не стоит оставлять одних младенцев, в противном случае нечисть может напугать малыша.

Приметы погоды:

Если на Прокла муравей чистый и сытый, то пшеница хорошо разродится.

Дождь из высоких туч идет — земля хорошо влагой пропитается.

Появился тополиный пух — пора высаживать огурцы.

В голом лесу соловей запел — к неурожаю.

Именины отмечают: Александр, Алексей, Денис, Исаакий, Николай, Федор, Яков.