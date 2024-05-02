«Чтобы отомстить советской власти»: как праздник в СССР обернулся трагедией

70 лет назад, 1 мая 1954 года во время праздничной первомайской демонстрации в Архангельске прогремели выстрелы. Стрелял один из демонстрантов, а его целью были представители областного руководства, стоявшие на трибуне. Всеобщая растерянность сменилась паникой, а стрелок продолжал стрелять пока у него не кончились патроны. Первомайским террористом оказался дважды судимый Николай Романов, а его жертвами стали два человека, еще трое получили ранения. Историю террориста-одиночки и его резонансного преступления, омрачившего один из главных праздников в СССР, вспомнила «Лента.ру».

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«Из последних рядов колонны лесников и служащих промбанка вышел человек среднего роста в сером кепи. На нем было черное демисезонное пальто, такого же цвета брюки и ботинки. Замедлив шаг, он поднял руку с пистолетом и не спеша, прицельно дважды выстрелил в стоявших на трибуне людей». Из статьи в газете «Правда Севера», 1990 год.

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Николай Романов родился в Архангельске в 1928 году и жил в доме на Новгородском проспекте с родителями и братом Василием. Отец Николая работал шкипером, мать была домохозяйкой и занималась воспитанием детей — зарплаты главы семьи хватало для безбедного существования.

С детства Романов отличался неугомонным характером и часто попадал в передряги, заставлявшие его родителей изрядно волноваться. Однако в школе мальчик учился прилежно и, окончив ее, отправился осваивать профессию механика в местный техникум.

Но специальность Николай так и не получил: в 1945 году он отправился за решетку на пять лет по обвинению в групповом изнасиловании. Наказание Романов отбывал на острове Ягры в Белом море, где в суровых северных условиях работал на строительстве заводов и жилья для местных жителей.

Тяжелый быт сказался на его здоровье: пару лет спустя Романов подхватил туберкулез, из-за которого его освободили по УДО.

Правда, долго на свободе Николай не задержался: не желая оставаться на родине, отправился путешествовать по городам СССР и в 1952 году ввязался в пьяную драку в кубанском городе Ейске

Романова обвинили в хулиганстве и посадили на четыре года. Но Николаю повезло: после смерти Сталина в 1953 году глава МВД СССР Лаврентий Берия объявил амнистию. Вернувшись в Архангельск, рецидивист решил взяться за ум и начал искать работу.

Но из-за судимостей и отсутствия образования Романова не брали туда, куда он хотел, а работать мотористом или слесарем он не желал. Кроме того, из-за туберкулеза состояние его здоровья постепенно ухудшалось. Сменив несколько мест работы, Романов осел дома и вскоре впал в депрессию.

Мститель-неудачник

Одним из немногих развлечений Романова, кроме чтения книг и газет, было радио, но постоянное прослушивание передач о процветании СССР, передовиках производства и всевозможных успехах привело к тому, что Николай постепенно проникся ненавистью к советскому руководству и жителям страны.

Он обвинял власти во всех своих неудачах и, убедив себя, что скоро умрет от туберкулеза, задумал напоследок отомстить Советскому Союзу

Весной 1954 года у 26-летнего Романова созрел план: уголовник решил устроить расстрел на первомайской демонстрации, которая должна была пройти на площади Профсоюзов в Архангельске.

Главной мишенью рецидивист избрал военных и партийных лидеров региона. При этом Романов полагал, что живым не уйдет и погибнет в перестрелке с милиционерами. Продумав план преступления, Николай стал готовиться: в апреле он начал посещать репетиции первомайской демонстрации, про себя отмечая все ее детали.

Оружие злоумышленник достал благодаря брату: в феврале 1952 года, пока он второй раз сидел в тюрьме, Василий Романов вместе с приятелем ехал в трамвае на танцы и увидел в окно спящего в сугробе военного. Это оказался лейтенант Бобрецов — командующий разведвзводом одного из танковых полков, базировавшихся в ГДР.

Последний день своего отпуска в Архангельске Бобрецов отметил с таким размахом, что не смог добраться до железнодорожного вокзала, где должен был успеть на поезд до Москвы

В состоянии сильного алкогольного опьянения лейтенант упал и отключился рядом с трамвайными путями у здания Архангельского лесотехнического института (АЛТИ).

Этим и воспользовался Василий Романов с приятелем: выскочив из трамвая, они вытащили у Бобрецова из карманов деньги, пистолет ТТ и документы, которые выбросили на соседней улице. Оружие Василий спрятал дома на чердаке, а потом рассказал об этом вернувшемуся из колонии Николаю.

К слову, из-за халатности ответственных лиц украденный ТТ до списания продолжал числиться за Бобрецовым. Позже за утерю пистолета лейтенант отделался двадцатью днями на гауптвахте и строгим выговором. Между тем Николай Романов, достав ТТ из тайника накануне Первомая, убедился, что оружие исправно, и нацарапал на рукоятке фразу «За свободу русскому народу».

Для того чтобы пистолет не нашли в случае досмотра, Романов отпорол правый карман своего пальто и разрезал подкладку, а ТТ засунул в карман пиджака — через разрез в пальто оружие можно было достать за считаные секунды.

Выстрелы на трибуне

Первого мая Романов слился с колонной демонстрантов, которая в девять утра начала свое шествие от Приморской улицы. Подозрений у дежурных милиционеров Николай не вызвал и спокойно дошел до трибуны на площади Профсоюзов, где уже собрались большие архангельские чиновники, руководители предприятий и военные.

Первые лица региона по традиции приветствовали трудящихся и даже не подозревали, что им грозит смертельная опасность

На подходах к трибуне Романов замедлил шаг и тут же получил замечание от шедшей позади женщины, которая попросила его ускориться. Тогда Николай сместился к правому краю колонны и вышел из общего строя.

Внимание милиционеров он не привлек: в каждой колонне шли представители руководства разных предприятий, которые иногда выходили из строя и поднимались на трибуну. На руку Романову сыграло и то, что трибуну в то время не оцепляли, а милиционеры и чекисты, отвечавшие за порядок на демонстрации, были без оружия.

Оказавшись у трибуны, Романов выхватил свой ТТ и открыл огонь

Первая пуля попала в зампредседателя Архангельского горисполкома Спиридона Харитонова, который произносил торжественную речь у микрофона. Для 48-летнего чиновника ранение оказалось смертельным. Следом Романов выстрелил в первого секретаря Архангельского горкома КПСС Дмитрия Томилова.

Пуля попала в него, но не задела жизненно важные органы, и Томилов выжил. На трибуне тем временем началась паника: после крика одного из военных «ложись!» люди начали падать на пол.

А Романов, стремясь забрать как можно больше жизней, ринулся к входу на восточную часть трибуны

Но тут путь ему преградил капитан первого ранга Василий Судейко, который попытался задержать стрелка. Со словами «на тебе!» Николай выстрелил в него, тот успел уклониться от пули, но потерял равновесие и упал. Это не остановило террориста, и он еще раз выстрелил в лежащего капитана.

«Чтобы отомстить советской власти»

Василий Судейко выжил чудом: Романов выстрелил ему в живот, но пуля застряла в спичечном коробке, лежавшем в кармане шинели капитана. Стрелять в него дальше террорист не стал: вместо этого он вбежал на трибуну и открыл огонь по находившимся там людям.

Он ранил заведующего сельхозотделом обкома КПСС Михаила Огаркова и помощника командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Соловьева.

Еще одна пуля попала в полу пиджака первого секретаря обкома ВЛКСМ Бориса Нечаева, но самого его не задела

Остановить разъяренного стрелка удалось офицеру-пограничнику Сергею Бобкову, который во время нападения вместе с женой и детьми шел в колонне демонстрантов. Услышав выстрелы, Бобков кинулся к трибуне и вбежал туда, когда Романов собирался произвести очередной выстрел.

Пограничник бросился на террориста и попытался его скрутить. На помощь Бобкову пришел член военного совета Беломорской военной флотилии, генерал-майор Григорий Рыбаков: он перехватил руку Романова с пистолетом и за секунду до выстрела успел направить ее вниз.

Отобрать ТТ у террориста удалось лишь после того, как последняя в магазине пуля, продырявив шинель Рыбакова, ушла в пол

После этого военные сразу же передали пистолет одному из находившихся на трибуне чекистов. Затем Бобков и Рыбаков стащили стрелка с трибуны на площадь, где его сразу же окружили разгневанные демонстранты и стали пинать ногами.

От самосуда Романова спасли трое милиционеров: они подхватили его под руки и доставили в здание Арктического пароходства. Преступник находился в состоянии эйфории и своим поступком явно бравировал.

Что? Наделал вам Колька делов? Забегали, сволочи! Скоро кончится ваша музыка, и праздник кончится! Террорист Николай Романов

Дождавшись, когда стрелок немного успокоится, милиционеры приступили к допросу. На вопрос, зачем он устроил стрельбу, Романов отвечал: «Чтобы отомстить советской власти».

«Колонны радостно кричали "Ура!"»

Тем временем с трибуны унесли зампредседателя Архангельского горисполкома Харитонова без признаков жизни, а прибывшие на место скорые повезли пострадавших в госпиталь.

Отчетливо помню тот день и ЗИМы, мчавшиеся на предельной скорости по Павлиновке с включенными звуковыми сигналами, поднимавшие за собой клубы пыли. Машины свернули в ворота больницы имени Семашко Из воспоминаний жителя Архангельска Владимира Почкалова

Спасти генерал-лейтенанта Соловьева медики не смогли: он скончался от ранений по пути в больницу. Томилов и Огарков, которых ранил Николай Романов, вскоре пошли на поправку. Между тем, несмотря на кровавый расстрел, празднование Первомая в Архангельске власти решили продолжить.

Принародный расстрел власти не стал поводом для прекращения демонстрации. Колонна с ничего не понявшими свидетелями прошла. Последующие колонны, ничего не зная о событии, радостно кричали «Ура!», и с трибуны им так же радостно отвечали Историк Константин Тараканов

Первомайская демонстрация на площади Профсоюзов в Архангельске. 1 мая 1960 года

Следствие по делу террориста шло несколько месяцев. За это время находящийся в СИЗО Николай Романов успел написать трактат «К трудящимся всего мира», где рассказал о мотивах своего преступления и безуспешно пытался добиться его публикации.

Я прошу опубликовать мой труд, чтобы дать возможность сказать трудовому народу, что совершил подлое преступление Террорист Николай Романов

В декабре 1954 года военный трибунал Беломорского военного округа приговорил террориста к высшей мере: в начале марта 1955 года Романова расстреляли. После его нападения на всех массовых демонстрациях в СССР вокруг правительственных трибун в обязательном порядке стали выставлять двойное оцепление.

Но большинство советских граждан даже не догадывалось о причинах подобного усиления мер безопасности: вся информация об «архангельском инциденте» была засекречена. Лишь 4 мая 1954 года в местной газете написали о смерти Спиридона Харитонова с формулировкой «трагически погиб».

И хотя людская молва быстро разнесла по городу все подробности теракта, дальше Архангельска информация не пошла. Первые упоминания об обстоятельствах этой трагедии появились в СМИ лишь в 1990 году.