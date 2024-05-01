«Битва на рогатинах»: почему советские пограничники «воевали» палками на Даманском

Самый крупный вооруженный конфликт между СССР и Китаем после длительного периода дружественных отношений случился в 1969 году на острове Даманском, что на реке Уссури вблизи от советско-китайской границы. Над двумя крупнейшими социалистическими странами нависла угроза полномасштабной войны, которой руководство СССР хотело избежать любой ценой…

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Приказ не применять оружие

На фоне нараставшей после смерти Сталина общеполитической напряженности между Китаем и СССР, одним из наиболее острых вопросов с начала 1960-х годов стал вопрос о границе. Вопреки положению Парижской мирной конференции 1919 года о том, что границы между государствами предпочтительно прокладывать по центру главного фарватера реки, между Китаем и СССР продолжали действовать правила Пекинского трактата, заключенного еще во времена Российской империи в 1860 году, по окончании Второй опиумной войны. Согласно трактату, граница проходила по китайскому берегу реки Амур, что формально исключало хозяйственное использование реки маньчжурскими крестьянами. Кроме того, как отмечает историк-публицист Р.А. Медведев, неустойчивость речного течения регулярно провоцировала отделение от китайского берега новообразованных островов, которые автоматически переходили во владение Российской империи, а затем и Советского Союза. Желая пересмотреть существующий договор в связи с новыми международными постановлениями, Китай в 1960-е годы начал вести с СССР переговоры, которые в силу нараставших идеологических разногласий долго оставались безрезультатными. Апогеем этого противостояния послужила Пражская весна 1968 года, после которой Китай обвинил советскую сторону в «социалистическом империализме».

В то же время с начала 1960-х годов китайские крестьяне начали довольно бесцеремонно вторгаться на приграничные островные территории, де-юре принадлежавшие СССР, демонстративно пасти там скот и заготавливать сено. Советские пограничники со своей стороны также ужесточили режим, начав решительно выдворять нарушителей с советской территории, однако при этом следуя строгому запрету высшего руководства на применение огнестрельного оружия. Прогоняя непрошенных гостей, пограничники использовали исключительно подручные средства – например, самодельные затупленные рогатины и дубины. Но китайцы не думали сдаваться. Также вооружаясь дубинами и металлическими прутьями, они все чаще шли в атаку группами от нескольких десятков до нескольких сотен человек и всячески старались вытеснить советские пограничные войска с уссурийских островов. К концу 1960-х количество подобных инцидентов исчислялось тысячами.

Драматическая развязка

Остров Даманский в марте 1969 года стал местом самого кровавого советско-китайского конфликта. Даже китайские историки сегодня не пытаются отрицать, что операция по захвату острова Даманского осуществлялась с разрешения высшего руководства КНР при участии уже не активистов из народа, а непосредственно китайских военнослужащих. В ночь с 1 на 2 марта около восьми десятков закамуфлированных китайских пехотинцев с карабинами СКС и автоматами Калашникова тайно пробрались на западный берег острова и залегли в засаде. Только утром советский пост наблюдения зафиксировал движущуюся по острову группу вооружённых людей численностью до 30 человек. Разделившись на две группы, советские пограничники потребовали китайских бойцов покинуть территорию СССР, но в ответ диверсанты открыли огонь – один из советских пограничных отрядов погиб почти полностью. Узнав о случившемся, начальник соседней 1-й заставы «Кулебякины сопки» старший лейтенант Виталий Бубенин принял решение обойти остров по льду на БТР и разгромить китайское боевое подразделение с тыла огнем крупнокалиберного пулемета. План удалось осуществить, но вскоре БТР был подбит при попытке забрать раненых. Китайцы также понесли потери, кроме того, их командный пункт был уничтожен – пришлось отступать.

Однако уже 14 марта попытка захватить остров со стороны китайских военных повторилась. Хотя пограничников на этот раз сменила маневренная группа подполковника Е.И. Яншина из 45 человек, которая была хорошо обучена и оснащена бронетехникой, ситуация значительно осложнялась тем, что советское руководство, желая любой ценой избежать полномасштабной войны с Китаем, по-прежнему не давало разрешения применить артиллерию, несмотря на то, что китайские военные имели значительное численное превосходство и с первых минут боя не стеснялись применять артиллерийский и минометный огонь на подавление. Советская сторона начинала терять позиции, ситуация была критической. Так и не добившись от Кремля разрешения применить реактивную артиллерию, командующий Дальневосточным военным округом генерал-полковник О.А. Лосик в конце концов самостоятельно принял решение открыть артиллерийский огонь на поражение. Это решение и положило конец противостоянию: дорогой ценой остров Даманский все же удалось отстоять, китайцы отступили.

Итоги противостояния

Запрет высшего руководства на применение огнестрельного оружия во многом стал причиной тому, что СССР понес на Даманском серьезные потери – 58 военнослужащих были убиты, 94 ранены. Китайская сторона официально заявляла о 71 убитом и 88 раненых, однако скорее всего эта цифра сильно занижена и в действительности колеблется от 100 до 300 человек. Пятеро советских офицеров, командовавших во время военного конфликта на Даманском, за проявленный героизм были удостоены звания Героя Советского Союза – двое из них посмертно. После тех драматических событий вооруженные конфликты между Китаем и СССР начали утихать. Договор о советско-китайской границе осенью 1969 года был пересмотрен. А в 1991 году остров Даманский окончательно был передан Китаю.