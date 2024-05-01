Самый страшный звук в мире. Что издает ацтекский свисток смерти

Новая версия ацтекского свистка смерти, созданная с помощью 3D-принтера, вызывает ужас и трепет у тех, кто слышит этот звук. Его описывают, как «самый страшный в мире», сочетающий в себе «порывы свистящего ветра и крики тысячи жертв». Сам инструмент и его звук были воссозданы экспертами на основе дизайна оригинального свистка, найденного вместе со скелетом в Мексике.

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Ритуальное значение

Ацтеки, древний народ Мексики, возможно использовали этот свисток перед жертвоприношениями на церемониях в честь бога ветра. В ацтекском мифе о сотворении мира, боги стали солнцем и луной, но оставались неподвижными, пока на них не дул Эхекатль.

Случайное открытие

Оригинальный свисток смерти был найден в руке обезглавленного скелета во время раскопок ацтекского храма в Мехико. Изначально археологи думали, что это просто игрушка, но спустя 15 лет ученый случайно задул в отверстие свистка и услышал звук, похожий на крик человека. Это открытие было поразительным и вызвало интерес у многих исследователей.

Вселял страх

Хотя точное назначение свистка утрачено для истории, существует несколько версий его использования. Некоторые эксперты полагают, что ацтеки использовали свисток, чтобы помочь душам покойников путешествовать в загробную жизнь. Возможно, свисток также использовался воинами для внушения страха в сердца врагов перед битвой. Форма свистка имитирует форму человеческой гортани, что может усиливать его эффект.

Когда пользователь дует в свисток, воздух разделяется на две части, создавая колеблющиеся звуковые волны, которые циркулируют внутри свистка перед выходом из него. Некоторые свистки также содержат шарик из пробки, который подпрыгивает и искажает звук еще больше.

Империя ацтеков простиралась от Атлантики до Тихого океана, а также до Гватемалы и Никарагуа. Однако прибытие испанских завоевателей в 1521 году положило конец этой великой империи. Знание о свистке смерти и его использование были утрачены со временем, но благодаря 3D-принтеру исследователи смогли воссоздать его и показать его ужасающую силу.