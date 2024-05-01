Вскрытие тела Сталина: какие остались вопросы

На сегодняшний день историками высказываются самые различные предположения относительно причины смерти Сталина: от кровоизлияния в мозг до отравления. В связи с этим исследователей, как правило, интересуют обстоятельства и документы, касающиеся вскрытия тела вождя. Если проанализировать свидетельства очевидцев и заключения экспертов, то в этой процедуре действительно можно обнаружить множество подозрительных моментов.

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Присутствовавшие на вскрытии

Как справедливо заметил в своей книге «Как отравили Сталина» Сигизмунд Миронин, даже по поводу того, кто именно держал в руках аутопсийный нож, показания свидетелей расходятся. И действительно в воспоминаниях очевидцев событий фигурируют фамилии и Струкова, и Кузнецова, и Авцына. Так, сотрудник МГБ, Рясной, рассказывал о том, что министр здравоохранения Третьяков не осмелился сам резать вождя, а потому приказал сделать это Ивану Кузнецову. А вот Рафаэль Гругман, автор книги «Смерть Сталина», сообщает, что вскрытие производил патологоанатом Анатолий Струков.

Но если присутствие на вскрытии тела людей с медицинским образованием удивления не вызывает, то присутствие на этой процедуре охранников кажется по меньшей мере странным. А между тем имеются и такие свидетельства. Например, Миронин упоминает, что в помещении вместе с патологоанатомами находились сотрудники охраны вождя — Хрусталёв и Гусаров. Елена Прудникова в своей книге «Сталин: второе убийство» утверждает, что за вскрытием наблюдал и телохранитель Сталина Василий Туков. По словам Прудниковой, начальник Санитарного управления даже продемонстрировал Тукову сгусток крови, убивший «отца народов».

Заключение экспертов

Множество вопросов у исследователей вызывает и заключение экспертов о болезни и смерти Сталина. Так, Юрий Мухин, автор книги «Убийцы Сталина и Берии», со ссылкой на историка Александра Фурсенко, пишет о том, что на чистовом варианте документа отсутствует дата, а на черновике значится: «Июль, 1953 года», то есть 4 месяца спустя после смерти Сталина. Кроме того, согласно тексту заключения, приведенные в нем выводы были основаны на данных из медицинского журнала, который врачи вели в начале марта. Однако упомянутый журнал из истории болезни вождя таинственным образом исчез.

Впрочем, и сохранившиеся документы тоже кажутся весьма подозрительными. Рудольф Баландин в книге «Завещание Сталина» утверждает, что в проекте официального заключения упоминалось о желудочном кровотечении, которое «способствовало возникновению повторных приступов коллапса», закончившихся смертью. Вот только в чистовом варианте указания на симптомы, связанные с нарушением деятельности желудка или печени, исчезли. Они были вычеркнуты из черновика чьей-то рукой.

К тому же в акте, в котором должны были найти свое отражение абсолютно все особенности тела Сталина, отчего-то отсутствуют данные о сросшихся на левой ступне пальцах и об усохшей левой руке. Об этом факте упоминает в своей книге «1953 год. Смертельные игры» и Елена Прудникова. По мнению Прудниковой, на такой шаг медики пошли для того, чтобы заключение о смерти, опубликованное в прессе, не шокировало граждан. Однако Миронин в версию Прудниковой не верит и утверждает, что документ вообще можно было не афишировать. Тем более, что часть акта до народа дошла только в нашем веке.

Судьбы врачей

Несмотря на то, что, по-видимому, патологоанатомы сделали все, что от них требовали, многих из тех, кто присутствовал при вскрытии тела Сталина, постигла незавидная участь. И это тоже наводит на определенные мысли. Так, Николай Зенькович, автор «Энциклопедического словаря российской жизни и истории» со ссылкой на Абдурахмана Авторханова, сообщает о том, что профессор Русаков, участвовавший в посмертном исследовании трупа вождя, вскоре внезапно умер. Начальника Санитарного управления, Куперина, а также министра здравоохранения, Третьякова, вместе с еще двумя врачами арестовали, осудили и отправили в лагерь в Воркуту.

По мнению Зеньковича, тот факт, что перечисленных выше медиков реабилитировали только спустя несколько лет, говорит о том, что следы, связанные со смертью Сталина, заметал не один Берия. С Зеньковичем согласен и Рудольф Баландин, который уверен в том, что подлог документов и другие преступные деяния совершались исключительно из желания скрыть даже намек на то, что Сталин на самом деле был убит.