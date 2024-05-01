Сколько зарабатывали священники в СССР

На протяжении всего существования Советского Союза священнослужители находились в разном положении. Им пришлось пережить периоды и жёстких репрессий, и мягкого либерализма. В каждый из них зарабатывали церковные сотрудники по-разному. Интересно, сколько?

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Богатые тоже плачут

До начала 60-х годов зарплата священников зависела от денежных поступлений в церковную кассу. Она пополнялась за счёт пожертвований, проведения обрядов и треб, а также от реализации продукции собственного производства: свеч, икон и прочей религиозной атрибутики.

Так как священнослужители относились к «некооперированным кустарям», то в их отношении действовало прогрессивное налогообложение. При годовом доходе до 1800 рублей ставка была минимальная – 4%. Понятно, что заработки сельских священников были в разы меньше, нежели у коллег в городе.

Во время хрущёвской оттепели церковные работники стали зарабатывать больше. Зарплаты и пенсии священников в эти «тучные годы» превышали в 3-4 раза средние по стране.

В 1957 году рабочий Пермского епархиального управления свечной мастерской зарабатывал 4 тысячи рублей, повар на тысячу меньше, а бухгалтер – на две. Для сравнения – средняя зарплата в СССР в это же время составляла 800 рублей.

Естественно, такая разница не могла остаться незамеченной у рядовых граждан. В многочисленных письмах, адресованных руководству государства, советские работяги акцентировали внимание на вопиющее обогащение церковников. В результате в 1961 году налог для всех служителей религиозного культа повысили, после чего доходы РПЦ снизились сразу на 15%. Это привело к тому, что каждый третий священнослужитель уволился, сославшись на тяжёлое финансовое положение.

«Чтоб ты жил на одну зарплату»

Позже церковных работников со сдельной оплаты труда перевели на оклад, а налоговую ставку не изменили. Зарплаты привели в соответствие со средними, а вот налоги продолжили изымать как с некооперированных кустарей. Например, настоятель храма получал 200 рублей, из которых 70 рублей отдавал в казну государства в качестве налогов.

Позже оклады служителей культа всё же начала расти, что позволило им жить безбедно. Священник Троицкого собора Александро-Невской Лавры в 70-е годы мог рассчитывать на 550 рублей ежемесячно. После налоговых вычетов у него оставалось на руках около 300 рублей, что считалось приличной суммой.

Такую систему изъятия налогов ликвидировали в 1980 году, что позволило вновь увеличить зарплату священникам. А вскоре СССР, в котором активно боролись с религиозным культом, перестал существовать. Стало ли от этого Церкви лучше? Многие нынешние священнослужители с приличным трудовым стажем признают – нет. По их словам, раньше Церковь была богаче…