Зарплата «воинов-афганцев»: что они могли купить на свое жалованье

Военнослужащие Советской Армии, служившие в Афганистане, получали в рублях только малую часть своего жалованья. Да и та перечислялась исключительно на сберегательные книжки. На руки военным выдавали лишь чеки «Внешпосылторга», но и на них было не разгуляться.

© Кадр из фильма "Груз 300" 1989 года

Сберкнижки и чеки

Автор книги «Родная афганская пыль» Алескендер Рамазанов называет денежное довольствие солдат и сержантов срочной службы, воевавших в Афганистане, нищенским. По словам Рамазанова, суммы вознаграждения упомянутых военнослужащих колебались в пределах 20-40 рублей в месяц. Офицеры и прапорщики во время службы в ДРА получали двойной оклад по должности. Однако и они денег фактически не видели. Дело в том, что одна часть жалованья советских военных перечислялась на сберегательную книжку, а другая выдавалась так называемыми чеками «Внешпосылторга». Этим суррогатом можно было расплачиваться в магазинах «Военторга» 40-й армии и в магазинах «Березка».

По утверждению Олега Кривопалова, автора книги «Политработники в Афганистане», даже вольнонаемные получали в Афганистане 70 рублей на сберкнижку и 215 чеков на руки. Военные же, побывавшие в Афганистане, если верить Александру Кустову, автору издания «Афганцы», около 400-500 рублей получали уже в Союзе. В период службы представители младшего офицерского состава получали 267 чеков, старшие офицеры — 312 чеков в месяц. Примечательно, что 1 рубль был эквивалентен 2,5 чекам ВПТ. На «черном рынке» в СССР такой чек и вовсе стоил 3,5 рубля. Но дороже всего чеки обходились при растратах подотчетных сумм: в этом случае с офицеров взыскивали 4 рубля за один чек ВПТ.

«Жидкий рубль»

Чаще всего для того, чтобы читатели лучше представляли себе реальные размеры зарплаты «афганцев», авторы большинства мемуаров считают жалованье не в рублях или чеках, а в алкогольной продукции. Как пишет в своей книге «Боевой дневник Афганской войны» Николай Стародымов, в магазинах «Военторга» бутылка водки стоила от 25 до 50 чеков ВПТ. Если принять во внимание самый щадящий «курс» чеков «Внешпосылторга», то выходило, что бутылка спиртного обходилась как минимум в 50 рублей. Именно поэтому военнослужащие «казенку» покупали крайне редко: вопреки предостережениям алкоголь приобретали у местного населения, а также добывали спирт у летчиков или медиков, гнали самогон.

Тем не менее водка все равно оставалась «жидким рублем», с помощью которого можно было рассчитать стоимость всего на свете. Так, Сергей Галицкий, автор книги «Они защищали Отечество. Вертолетчики в Афганистане и Чечне», утверждает, что у тех, кто зарабатывал на войне и летал в Союз за водкой, бутылка этого спиртного напитка стоила 40 рублей. По словам Галицкого, подтверждавшего факт того, что младшие офицеры получали 267 чеков, на месячную зарплату военнослужащий мог позволить себе лишь 6 бутылок водки. А вот старшие офицеры имели возможность купить с месячного жалования на одну бутылку больше: на восьмую уже не хватало.

Вожделенные «Березки»

Рядовым была не под силу и одна бутылка водки. Некоторые авторы утверждают, что те получали в месяц всего 7 чеков. А в издании «Прощай, шурави. Книга Памяти воронежцев, погибших в Афганистане в 1979-1989 гг.» (ИПФ «Воронеж», 2009 год) в качестве месячного жалованья рядового военнослужащего Советской Армии упоминаются 9 чеков. Как бы то ни было, мало кто из простых солдат копил свои чеки для того, чтобы использовать их уже в Союзе. Однако у некоторых офицеров чеки ВПТ, по всей видимости, оставались и по возвращении на родину. В противном случае чем объяснить такой наплыв «афганцев», который наблюдался в магазинах «Березка» в конце 1980-х годов?

Понятно, что военнослужащие пользовались возможностью приобрести в магазинах «Березка» дефицитные товары. К слову, фирменные джинсы там стоили около 100 чеков. Также офицеры могли копить чеки и на покупку автомобиля. Как пишет в своей книге «Долг СССР в рублях, чеках, дубленках. Тайные войны империи» Максим Кустов, если военачальник был способен оплатить чеками четверть стоимости «Волги», то он имел право получить ее вне очереди. А что касается торговой сети «Березка», то в 1987 году «афганцам» запретили расплачиваться в этих магазинах своими чеками. Для военных были введены специальные чеки с красной полосой, которые принимали только на территориях воинских частей в Афганистане.