Легенды и мифы России: Стенька Разин, его княжна и генералы Тартарии

1 мая 1919 года в Москве на Красной площади появился памятник Степану Разину. На его открытии присутствовало всё руководство молодого государства, включая Владимира Ленина. Однако простоял жуткий монумент недолго, уже через три недели его убрали с глаз долой. После ряда скитаний скульптура попала в запасники Русского музея в Ленинграде, где прозябает и по сей день.

© Картина Михаила Зотова «Степан Разин»

Грубо вырезанная, даже скорее вырубленная из дерева статуя чем-то напоминает творчество современного российского художника Васи Ложкина. Но если он откровенно стебётся, то там всё было очень серьёзно. «Степана Тимофеевича с ватагой» создал Сергей Конёнков, человек авторитетный, но тут его что-то понесло не в ту степь. И идеологически верный памятник демонтировали, как только позволили правила приличия.

Однако бациллы дегенеративного искусства, похоже, витают в пространстве-времени. В Волгодонске и по сей день стоит ещё более чудовищный памятник тому же герою, по-хорошему его автору стоило бы сразу прописать курс галоперидола. Но, увы, в СССР «людям искусства» позволяли ещё и не то.

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«Из-за острова на стрежень», и далее по известному тексту — вроде как народная песня про Стеньку Разина на самом деле совсем не народная. Её во второй половине XIX века сочинил некий поэт-фольклорист Дмитрий Садовников, человек дворянского происхождения. Позже, уже ближе к концу того столетия, появилась ещё одна «нетленка» — «Есть на Волге утёс». По сути, некий тогдашний аналог известной современной песенки «Владимирский централ — ветер северный».

В творчестве А.С. Пушкина также присутствует данный персонаж, поэт написал «Песни о Стеньке Разине» (то есть одну песню) и на этом успокоился. Всё, иных литературных и фольклорных источников больше нет. Что и неудивительно: в народе «тати и убивцы» никакой популярностью не пользовались. Это уже в советские время писались диссертации по типу «Пролетарский характер восстания Степана Разина», причём защиты проходили успешно. Несмотря на то, что и на Руси, да и во всём остальном мире тоже, этого самого пролетариата тогда и в помине не было.

В 1908 году на экраны вышла первая «российская фильма» — так тогда было принято говорить — под названием «Стенька Разин и княжна». Глупейшая картина, но ведь тема казака-бандита снова зачем-то была поднята. Очень странное возвеличивание обычного «джентльмена удачи». По-хорошему, про него нужно просто забыть и точка. Те же англичане ведь не превозносят Генри Моргана, а их соседи через пролив — Франсуа л’Олоне.

Появление памятника крестьянскому разбойнику в советской России было вполне логично, ведь иные уголовники тогда считались едва ли не борцами с проклятым царизмом. Особенно в плане нападений на «денежные места». В ВКП(б) просочилась масса всякой блатной мрази, которую потом пришлось вычищать, причём началось это уже при Ленине. Тут всё ясно. Причины появления Разина в героях дореволюционных произведений тоже понятны — нигилизм, желание нагадить властям. Которые, к сожалению, того заслуживали.

В целом же стоит признать, что про того самого Стеньку мы мало что знаем. Никакой объективной исторической информации нет. Причём совсем нет! Всё, что нам известно, это то, чем за полтора-два последних века нас пичкали многочисленные писатели и кинематографисты.

«Степан Разин был именно пиратом, очень умелым и удачливым. А работал он в том числе на власть. Не стоит обращать внимание на гневные царские указы — на самом деле мешать ему никто не собирался. А бумага все стерпит. Английский король вон тоже слал в Мадрид письма, что Генри Морган — пират, он вне закона. И что испанцы могут его казнить. Если, конечно, поймают...» — утверждает научный сотрудник музея Боевой славы города Астрахань Антон Второв.

Допустим, как версия вполне сгодится. А что с документами? Ведь русского пирата вроде как словили, пытали, а потом и казнили. Правда, как-то очень уж поспешно… Тем не менее, «допросные листы», как утверждают историки, сохранились. Наверное. Вот только многие документы, которые приписывают тому времени, более чем подозрительные.

«Белая бумага, согласно данным историков, появилась только в начале XIX века. Так как технологический процесс получения отбеливающего порошка из хлорной извести был освоен лишь в 1799 году. Однако и настоящие, не поддельные, книги и документы XVII-XVIII веков могут иметь белый цвет страниц. А чтобы получить белую бумагу без хлорного отбеливания нужно использовать определённое сырьё — коноплю.

Тут, конечно, тоже есть свои тонкости — техпроцесс изготовления конопляной бумаги достаточно сложен. На глаз более-менее можно определить, новодел это или нет, потребуется анализ состава бумаги на предмет наличия волокон конопли. Тогда документ, возможно, подлинный», — объясняет ведущий канала «История Пи» Игорь Бурцев.

Лабораторные анализы исторических документов делать почему-то «не принято», историки всему верят. Нашли (или состряпали…) цидулку — всё, это подлинник. Один из подлинных (?) кусков допросных листов Степана Разина был обнаружен в 1876 году в городе Керенске (ныне Вадинск, Пензенская область). Как он туда попал?

Подобных «нюансов» в целом уже так много, что в официальную версию истории про Стеньку Разина практически никто не верит. Поэтому появляются версии альтернативные. По типу того, что Степан Разин, а потом и Емельян Пугачёв — генералы Тартарии.

Данную теорию ещё никто не опроверг, а на европейских картах XVII столетия такое государство имеется — это вся наша страна без большей её европейской части. Всё то, что до Волги, зовётся Московией, собственно, на картах оно так и обозначено.

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В эту версию вполне вписываются огромные крепости вроде Юрьевца, которые царь Алексей Михайлович строил по Волге. Причём стоят они на западном берегу! Всё совершенно логично.

На восточном берегу реки, что тоже вполне естественно, тоже есть укрепления — Великая заволжская стена, которая тянется на 2,5 тысячи километров. Тартария защищалась от Московии? «Академические» историки молчат, эти грандиозные укрепления они не видят и не комментируют.

Тогда совершенно логична и вся свистопляска вокруг Степана Разина — историю переписывают. Причём те силы, которые в этом заинтересованы, действовали и до Октябрьской революции, и в годы СССР, да и поныне они продолжают свою деятельность. Правда, сейчас махинаторам всё сложней, благодаря «альтернативным историкам» кусочки правда начинают доходить до людей.