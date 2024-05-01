«Наташа»: почему турки так называют всех русских девушек

«Сам ты, сам ты, сам ты Наташа» – поётся в одной из популярных в начале нулевых годов песен. А если ещё и посмотреть клип группы «Шпильки», то станет понятен замысел автора слов композиции – отсыл к тому, что в Турции всех русских девушек называют «Наташами».

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Но откуда пошла такая странная традиция?

Цена популярности

Многие этнографы, изучающие советский период, утверждают – на 70-е годы прошлого столетия в СССР пришёлся настоящий бум Наташ. В 90-годы, когда огромная страна уже перестала существовать, в Турцию хлынул поток челночников, среди которых, не трудно догадаться, было много Наташ. Турки оказались не готовы к многообразию русских имён, а поэтому решили не утруждать себя и выучили только одно, наиболее благозвучное для себя, а именно – Наташа.

Комплимент

Романтически настроенные турки могут во всех русских девушках видеть Наташ из-за схожести звучания этого слова. В турецком языке есть такие лексемы:

Nat (нат) – «природный, настоящий, натуральный»;

Ask (ашк) – «любовь между мужчиной и женщиной».

Если соединить их вместе, то получится «Наташк», что можно перевести как «настоящая любовь». То есть, называя Наташами представительниц прекрасного пола из России, турки просто хотят сделать им комплимент.

Постучись в мою дверь

Многие в Турции знают легенду о любви между приезжей из России на отдых девушкой и турецким поэтом и музыкантом. Родители не позволили своей дочери остаться в чужой стране. Также не решился на переезд и талантливый юноша. Влюблённые, познакомившиеся на морском побережье, были вынуждены расстаться. Но парня настолько потрясла эта встреча, что он написал песню, посвятив её своей возлюбленной Наташе. Через некоторое время композиция звучала уже из каждого «турецкого утюга». Так все приезжие из России дамы стали автоматически превращаться в героиню музыкальной истории.

Любовь за деньги

Не исключено, что этим именем представлялись представительницы древнейшей профессии, которые ринулись на заработки в азиатское государство после распада Советского Союза. В России в начале 90-х годов царила нестабильность, не было уверенности в завтрашнем дне, а хотелось жить красиво и в своё удовольствие. В погоне за лёгкими деньгами многие русские девушки отправились в Турцию, но не смогли найти себя кроме как в проституции. Видимо, представляться своим настоящим именем во время «работы» им было стыдно, а поэтому в ход пошло самое распространённое на родине. Клиенты оказались вынуждены проводить ночи в компании с Наташами. Позже эта привычка распространилась и на всех красавиц, прибывших из РФ.