Пять самых известных неравных браков в СССР

Советская сатира едко высмеивала браки со значительно разницей в возрасте как отличительную черту «отмирающего быта» южных республик.

Однако и в среде столичной элиты СССР подобные отношения не были редкостью.

Иосиф Сталин и Надежда Аллилуева

Вторая жена Иосифа Сталина, Надежда Аллилуева обычно обращалась к своему мужу по имени-отчеству, он же фамильярно называл её Татькой. Подобное отношение было для него естественным, ведь Сталин помнил Надежду ещё совсем маленькой девочкой в семье своих друзей Аллилуевых. Их роман, по мнению историков, начался в 1918 году, когда недоучившейся гимназистке Аллилуевой было всего лишь 16 лет. Сталин устроил девушку машинисткой в комиссариат по делам национальностей, который возглавлял. А год спустя, 24 марта 1919 года, они поженились. Надежда Аллилуева не только любила мужа, но и относилась к нему с почитанием, как к заслуженному революционеру. Сталин же, по-видимому, всегда питал склонность к юным девушкам – в ссылке в деревне Курейка Туруханского края его сожительницей была 14-летняя местная крестьянка. Так или иначе, 23-летняя разница в возрасте между Генеральным секретарём ЦК и его супругой общественностью СССР обсуждалась разве что на кухне. А партийные соратники Сталина закрывали на это глаза, списывая на его «азиатское» происхождение.

Алексей Толстой и Людмила Крестинская

Когда в октябре 1935 года знаменитый советский романист Алексей Толстой женился на Людмиле Крестинской-Баршевой, жениху было 53 года, а невесте – 29 лет. Для неё это был второй брак, а для него – четвёртый. Их скоротечный роман начал развиваться, когда в августе 1935 года Крестинская устроилась к писателю в качестве секретаря-помощницы. На работу её приняла жена Толстого Наталья Крандиевская, которая на тот момент поссорилась с мужем из-за его неверности и решила на время уйти из дома. Это стало её роковой ошибкой. Красавица Людмила сразу же сделалась любовницей Толстого и полноправной хозяйкой в доме.

Скандальная личная жизнь «рабоче-крестьянского графа» осуждалась современниками.

«Что это – любовь, страсть? Ничего похожего. Разве это чувство? В пятьдесят три года старик распалился. <…> Новый пятидесятитрёхлетний Руслан нашёл свою Людмилу», – возмущалась художница Любовь Шапорина, которая сочувствовала брошенной Крандиевской.

После свадьбы Людмила Крестинская взяла фамилию мужа и прожила с ним вплоть до его смерти в 1945 году.

Михаил Пришвин и Валерия Лиорко

Писатель Михаил Пришвин долго прожил в несчастном браке с крестьянкой Ефросиньей Смогалевой, сильно отличавшейся от него по интеллектуальному и культурному уровню. Ко всему прочему, супруга, по признанию Пришвина, была деспотична, как Ксантиппа. Писатель спасался от общества жены литературной работой, много времени проводил на природе. Но в январе 1940 года он нанял себе в секретари 40-летнюю Валерию Лиорко – и вскоре влюбился в неё. Родственники болезненно восприняли уход 67-летнего отца семьи к «разлучнице». Ефросинья даже угрожала отравить его, а сыновья закатывали скандалы.

Однако Пришвин оказался твёрд в своём решении. Роман, завязавшийся между ним и Лялей (так он называл возлюбленную) был совсем иным, чем у Толстого с Крестинской. Поздняя любовь Пришвина оказалось искренней и глубокой, размышляя о ней, писатель доходил до мистических откровений. В браке пара прожила 13 лет.

Алексей Лосев и Аза Тахо-Годи

В 1954 году у философа Алексея Лосева умерла жена Валентина Соколова, а спустя некоторое время он женился на своей ученице, Азе Тахо-Годи. Дочь репрессированного дагестанского политика Алибека Тахо-Годи была на 29 лет младше Лосева. Со стороны могло показаться, что пожилой профессор не устоял перед чарами молодой женщины. Однако это было не так.. В доме Лосевых Аза Тахо-Годи фактически поселилась ещё в 1945 году. Муж и жена относились к ней как к «духовной дочери». Тем не менее, семейное положение Лосева было двусмысленным.

«Неприлично, что профессор живёт со своей ученицей. Надо расписаться», – сказал он однажды.

Алексей Лосев с 1929 года был тайным монахом, а это исключало плотские отношения между ним и молодой супругой. Её задачей было заботиться о потерявшем зрение профессоре и помогать ему в работе. Сама Аза Тахо-Годи выступает против того, чтобы её считали «вдовой» Лосева – она называет себя «спутницей жизни» и «хранительницей наследия» философа.

Сергей Соловьёв и Татьяна Друбич

В 1983 году кинорежиссёр Сергей Соловьёв, которому было уже 39 лет, женился на 23-летней актрисе Татьяне Друбич, которая стала главной героиней его фильмов 1980-х годов. Впрочем, романтические отношения между ними фактически начались ещё в 1974 году на съёмочной площадке фильма «Сто дней после детства». Друбич была школьницей, и если бы слухи о совращении несовершеннолетней дошли тогда до милиции, для Соловьёва это могло закончиться тюрьмой. Впоследствии режиссёр каждый день забирал девочку из школы после уроков и увозил с собой. Жениться на Друбич он, однако, решил лишь после того, как ей сделал предложение другой. Размышления на тему мезальянса и переживания режиссёра сказались на сюжете «Ассы» и других фильмов Соловьёва. Несмотря на развод пары в 1989 году, режиссёра и актрису, до смерти Сергея, связывали очень близкие отношения.