Сколько боевых ранений было у маршала Жукова на самом деле

Данные о ранениях маршала Советского Союза Георгия Жукова, участника нескольких военных кампаний, противоречивы – разные источники, в том числе официальные, приводят неодинаковую статистику.

Что пишут об этом историки и журналисты

В энциклопедии Минобороны РФ в статье старших научных сотрудников Мемориального музея-кабинета Маршала Советского Союза Г. К. Жукова Ольги Виноградовой и Анатолия Коломийцева упоминается только о тяжелой контузии выдающегося полководца, полученной осенью 1916 года на Юго-Западном фронте Первой мировой войны. Сотрудники мемориала в связи с этим ссылаются на воспоминания самого Жукова, который писал, что два Георгиевских креста он, кавалерийский унтер-офицер, получил за эту контузию и пленение немецкого офицера.

По данным «Всемирной истории», «первой российской интернет-энциклопедии, составленной профессиональными историками», Георгий Жуков имел три боевых ранения – два из них были получены в Первую мировую войну, третье – в Гражданскую. Первый раз унтер-офицера легко ранило в сентябре 1916 года, и именно тогда, по сведениям «Военной энциклопедии», разведчик Жуков захватил в плен немецкого офицера, за что и получил своего первого «Георгия». В том же месяце Георгий Жуков в составе разведгруппы при выходе на задание получил тяжелое минно-взрывное ранение и после лечения в харьковском госпитале был комиссован.

Как пишет «Военная энциклопедия» последнее боевое ранение красноармеец-кавалерист Георгий Жуков получил в октябре 1919 года в районе поселка Средняя Ахтуба (ныне этот поселок находится в Волгоградской области) в боях с белоказаками – оно было осколочным, от разрыва гранаты.

Директор воронежского Центра региональной экономики профессор Юрий Корчагин, автор цикла публикаций под общим названием «Портреты вождей, злодеев и лидеров ХХ века», упоминает только о единственном ранении Георгия Жукова в боях под Царицыным в 1919 году, без указания подробностей.

Саратовское информагентство «Свободные новости» сообщало, что Жуков в декабре 1919 года был ранен на территории Саратовской области во время боев с бандой Антонова, и впоследствии проходил лечение в госпитале Саратова. В декабре 2013 года на здании Саратовского военного госпиталя была установлена мемориальная доска в честь памяти маршала, это событие широко освещалось местными СМИ.

От первого лица: что о своих ранениях говорил сам маршал

Более или менее достоверным источником сведений о биографии Георгия Жукова служат его мемуары «Воспоминания и размышления», которые, как уже известно, при переизданиях неоднократно редактировались в угоду тому или иному генеральному секретарю ЦК КПСС.

В своей книге Георгий Жуков упоминает только о двух ранениях, полученных им в Первой мировой и в Гражданской войнах. Причем оба они, по утверждению полководца, произошли в октябре 1916-го и 1919-го годов. Тяжело контузило Жукова при взрыве мины, он в этот момент находился в головном дозоре. Двух товарищей разведчика ранило, а его самого взрывная волна выбросила из седла. Жуков сутки был без сознания, его отправили лечиться в Харьков. Как уточнял автор мемуаров, после излечения он еще долго плохо себя чувствовал, были проблемы со слухом.

Вторую военную травму, также взрывную, Георгий Жуков, по его словам, получил в рукопашной схватке с белокалмыками в Царицынской губернии (как и указывает «Военная энциклопедия», в районе Северной Ахтубы) – осколки разорвавшейся ручной гранаты попали и «глубоко врезались» в левую ногу и левый бок. Жукова эвакуировали в лазарет (в какой именно, он в своих воспоминаниях не указал), где раненый вторично переболел тифом (первый раз будущий маршал перенес тиф по приезде в калужскую деревню к родителям в конце 1917 – начале 1918 года). После лазарета Георгию Жукову дали месячный отпуск для восстановления здоровья.