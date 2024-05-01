Почему евреи не используют знак «+» в арифметических расчетах

Человечество использует знаки основных арифметических действий – «+», «–», «:» и «х» – уже на протяжении минимум 800 лет. Сегодня трудно даже представить, как без этих незамысловатых значков можно обойтись в повседневной жизни.

Но, оказывается, в арифметических расчётах далеко не все народы пишут «+». Исключение – евреи. И вот почему.

Математика без сложения

Из всей «математической семьи» знак сложения наиболее спорный. Дело в том, что он напоминает крест, на котором был распят Иисус Христос. С учётом этого изображение креста стало считаться культовым символом.

После этого в древних священных еврейских книгах знак сложения встречаться перестал. Его стали заменять «недоплюсом» – перевёрнутой буквой «т».

В наши дни дискуссия по поводу «эксплуатации» знака сложения продолжилась. Многие теологи уверяют, что среди книг Еврейского Закона не встречается прямой запрет на использование общепринятого символа «+». Есть также мудрецы, которые разрешают привычный во всём мире знак использовать в учебных книгах и образовательных целях, то есть тогда, когда его написание нельзя воспринять двояко. Но всё же в Израиле пока что предпочитают в примерах применять «﬩» – например, 5﬩5=10.

Плохие ассоциации

Раввин Элиягу Эссас объясняет нелюбовь евреев к «плюсу» тем, что на протяжении полутора тысяч лет христиане – совместно с церковью – систематически преследовали последователей иудаизма.

Кстати, именно по этой причине известное гуманитарное движение, основанное в 1863 году, официально называется «Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца». Во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов Османская империя отказалась использовать эмблему организации, на которой изображён красный крест на белом фоне, заменив её красным полумесяцем. Красный крест вызывал у турков негативные ассоциации с крестоносцами, поэтому они и решили о таком напоминании избавиться.