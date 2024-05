Путеводитель по субкультурам: какие бывают и какие прижились в России

Эй, шарим за альт? А панки хой или не хой? В современной России было и сохранилось несколько десятков субкультур для молодёжи от 14 до 64. Многие из этих течений похожи друг на друга, но не дай бог вам перепутать хиппи с реконструктором, а эмо с готом. Как развивались субкультуры в России и какие пришли на замену старым, рассказывает «Секрет».

Ниже — далеко не полный список субкультур, которые живут и здравствуют в России. По этическим соображениям мы не приводим здесь описания скинхедов и неонацистских группировок, в основе идеологии которых лежит вражда и рознь. Есть и полулегальные субкультуры сталкеров, диггеров, зацеперов, которые занимаются тем, что (чаще незаконно) проникают в разные места без спроса и с риском для жизни.

Стиляги

Эта молодёжная субкультура, или «неформальное молодёжное объединение», получила широкое распространение в конце 1940-х и продержалась вплоть до 1960-х, когда на смену ему пришли хиппи и другие.

Идеология

Эта субкультура стала стихийным протестом против принятых в советском обществе правил поведения, а также против единообразия в одежде, музыке и стиле жизни.

Стиляги возвели подражание в идеологию. Основная цель — привнести в серые советские будни немного красок заграницы. В качестве эталона взяли американский образ жизни. В США как раз был послевоенный расцвет экономики, оставшийся в памяти поколений как воплощённая американская мечта.

Стиляги отличались некоторым цинизмом в суждениях, ругали советское, фанатели по американскому, особенно по музыке — блюз, кантри, джаз, свинг, рок-н-ролл, рокабилли.

Яркий образ жизни стиляг стал психологической защитой молодёжи от разрухи и нищеты послевоенных лет. Привезённые «трофейные» костюмы и аксессуары быстро разошлись по барахолкам и стали отдушиной для тех, кому было уже невмочь преодолевать и бороться — как завещали Ленин и Сталин.

Эстетика и внешний вид

Визуально подражали британцам. Точнее, существовавшей тогда субкультуре «тедди-боев».

Парни носили брюки-дудочки, сюртуки с двойным воротником, галстуки-банты и зачёсывали «кок» наверх, крепко поливая его лаком.

Девушки красились и носили яркие платья в стиле нью-лук, которые стали визитной карточкой 1950-х и модельера Кристиана Диора. Или, напротив, узкие юбки, обтягивающие бёдра. Волосы укладывали в причёску-«венчик».

Отношение общества и что сейчас

На долгие годы стиляги стали синонимом «аморальности» в советской прессе и любимыми героями карикатуристов. «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст» — типичный слоган того времени. Стиляг песочили на студенческих собраниях, делали выговоры, отчисляли из вузов, выгоняли из комсомола. Могли быть и более серьёзные последствия.

Как субкультура стиляги кончились ещё в начале 1960-х. Однако визуальный код этой субкультуры, воссозданный в одноимённом фильме 2008 года, неожиданно привлёк к себе интерес современных россиян.

Теперь в стиляг «играют» — наряжаются и причёсываются таким образом ради вечеринок, концертов и фотосессий. Этот модный тренд оказался весьма долгоиграющим.

Хиппи

© www.imago-images.de / Global Look Press

Движение хиппи зародилось в США в начале 1960-х и довольно быстро расползлось по всему свету. В СССР хиппи «проникли» на исходе хрущёвской оттепели, в середине 1960-х.

Хиппи жили общинами или коммунами, как правило, образуя «хиппятник» на чьей-то «вписке» — так (как минимум в русскоязычной среде) называлась квартира, предоставляемая под ночлег и временное пребывание. Также свои места встреч — тусовки — были у хиппи почти в каждом крупном городе. Например, в Москве это были Фрунзенский садик, площадь Пушкина и Арбат.

Американские хиппи активно экспериментировали с «расширяющими сознание» практиками и веществами. Советским хиппарям это было по большей части недоступно, так что они чаще сублимировали эксперименты с сознанием через различные творческие акты.

Даже советская мультипликация 1970–1980-х наполнена психоделическими элементами, явно отражающими настроения в богемных кругах.

Идеология

Общие убеждения хиппи:

внутренняя свобода как величайшая ценность; сексуальная свобода (сексуальная революция); отказ от насилия как средства решения проблем, вплоть до отказа от мяса и вегетарианства; декларируемая аполитичность или на худой конец пацифизм как форма политического протеста; стремление к красоте и свободе признавались формой духовного роста, также в цене были медитации, восточные духовные и эзотерические практики и эксперименты с разными веществами; материальные ценности признавались неважными, путешествовать можно и автостопом, жить — просто, а зарабатывать — чем придётся, вплоть до попрошайничества; разделяющие эти убеждения образуют духовную общину, «идеальную форму общежития».

Эстетика и внешний вид

Внешне хиппи неизменно выделялись длинными волосами, иногда с заплетёнными тонкими косичками и «хайратником» — лентой на лбу (по распространённому мнению, «чтоб не срывало крышу»).

Одежда отличалась психоделическими расцветками либо ориентальными принтами, орнаментами, бахромой, растительными оттенками — то, что сейчас мы бы назвали стилем «бохо-шик».

Эта субкультура в какой-то момент буквально покорила мир. Захлестнуло даже мир моды и кино: элементы внешнего вида хиппи (те же длинные волосы) мы можем видеть в картинах того времени на абсолютно разных персонажах.

Отношение общества и что сейчас

На западе у общества вопросов к хипарям практически не было. Чего не скажешь о Союзе. Образ жизни хиппи шёл вразрез с образом идеального советского гражданина — трудолюбивого, опрятного, аккуратно стриженного и устремлённого в светлое будущее. Так что хиппи нередко задерживали — за попрошайничество, за тунеядство и мелкое хулиганство.

Но несмотря на то, что в мировом масштабе мода на хиппи схлынула в 1980-х, убеждённые представители этой субкультуры до сих пор встречаются во многих странах мира. В Москве, например, каждый год проходят мероприятия под названием «Хиппятник».

Походники

© Roman Denisov / Global Look Press

Походники и барды

Поколение «шестидесятников» подарило СССР новую самобытную субкультуру — туристов-походников. Зародилась она в студенческой среде, в первую очередь среди «физиков», но быстро приобрела масштабы всесоюзного движения.

В её основу легла романтизация походного, таёжного быта, профессий геологов, альпинистов и полевиков. Отдельно стояли «походники-водники» — те, что сплавлялись по рекам.

Идеология

Основная ценность этой субкультуры — противопоставление свободы, простого и грубого быта, единения с природой «бессмысленному и серому» существованию городского интеллигента. Всё это в тесной сцепке с бардовской песней, которая с подачи Булата Окуджавы начала завоёвывать ума и сердца советских граждан.

Пение у костра под гитару было важнейшей «духовной практикой» во всей этой походной истории.

© Mikhail Frolov / Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Стойкость, готовность прийти на помощь другу, оптимизм — вот ценности, которые объединяли походников.

Отражением этих веяний стали советские фильмы «Короткие встречи» и «Вертикаль», главную роль в обоих сыграл Владимир Высоцкий.

Эстетика и внешний вид

В городе походники затаивались и маскировались под обычных людей, но несколько раз в год преображались. Они надевали растянутые свитера и удобные всепогодные ботинки, закидывали за спину объёмный рюкзак с палаткой, спальником и запасом еды на несколько дней. И уходили куда-нибудь в лес или в горы «организованным пешим маршрутом».

Отношение общества и что сейчас

Походники, в отличие от большинства субкультур, в Советском Союзе, скорее одобрялись обществом. Считалось, что они пропагандируют здоровые ценности, любовь к природе, воспитывают силу духа.

Не все из походов заканчивались хорошо — до сих пор одним из самым громких, трагичных и загадочных случаев в советской истории остаётся гибель группы Дятлова.

Но подобные трагедии никогда не останавливали бардов-походников. Так что как субкультура походники живы и поныне, разве что быт их стал несколько более комфортным.

А вот песни остались по большему счёту те же — Грушинский фестиваль бардовской музыки до сих пор ежегодно собирает любителей попеть под гитару у костра про солнышко лесное и изгиб гитары жёлтой.

Рокеры (байкеры)

© Carsten Rehder / dpa / Global Look Press

Субкультура рокеров зародилась в 1960-е вместе с расцветом рока и рок-н-ролла. Тогда рокерами также часто называли байкеров — после нескольких фильмов с Элвисом Пресли и Джеймсом Дином среди бунтующей молодёжи стало модно гонять на байке, носить тяжёлые ботинки, косухи и мотокуртки, слушать рок и поддерживать образ английского уличного хулигана.

В СССР рок пришёл в середине 1970-х, породив отдельное направление «русского рока». Позаимствовав у западных коллег музыкальный стиль, русские музыканты наполнили его сложным смысловым наполнением. Поэтому русский рок в большей степени оказался про тексты — сложные, метафоричные, — чем про музыку и вокал.

Идеология

Субкультура рокеров всегда была про протест против каких-либо рамок и про свободу, в том числе свободу самовыражения. Секс, юношеский бунт, зачастую пристрастие к запрещёнке — вот типичные черты рокеров второй половины XX века. Впрочем, такие бунтари встречаются в любых контр-культурах.

Главным объединяющим фактором для рокеров стала, конечно, музыка. Рок развивался во всех направлениях, породив множество ответвлений. Но в массе своей рокеры предпочитают классический рок с его тяжёлым мелодичным звучанием.

Такие предпочтения в музыке нашли своё отражение и в мировоззрении. Пережив юношеский бунт и сформировав свои музыкальные вкусы, рокеры зачастую закостеневают. Среди них немало консерваторов, не готовых воспринимать другие музыкальные направления. И бунтарский характер музыки совсем не мешает им быть ультрапатриотами и выступать за традиционные ценности.

Отдельно (хотя не так уж отдельно) выделяется субкультура металлистов. Однако существенных различий кроме предпочтений именно металл-рока, любви к джинсе и шипованным браслетам, с обычными рокерами у них немного.

© Richard Ellis / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Эстетика и внешний вид

Натуральная кожа — тяжёлые косухи и мотоциклетные куртки, высокие ботинки на толстой подошве — вот общие черты для рокеров и байкеров.

В почёте также джинса, особенно чёрная, цепи, футболки с логотипами любимых групп.

Вслед за своими кумирами (многие из которых вышли на сцену в 1970-х и такими и запомнились) рокеры отращивают длинные волосы и иногда бороды.

Металлисты также любят использовать христианскую или, напротив, сатанинскую символику — в зависимости от того, какой идеологии придерживается их любимая группа. Ну а некоторые металлисты в подражание группе Kiss до сих пор раскрашивают лицо черно-белым гримом. Обычные рокеры косметику скорее презирают или, вслед за Элисом Купером, обходятся подведёнными чёрным глазами.

Отношение общества и что сейчас

Рок-н-ролл мёртв, но всё-таки жив. И поклонников этой музыки, как и отдельных её направлений, всё ещё достаточно по всему миру.

В отличие от Запада, где рок-группы собирали стадионы, русский рок был андерграундом. Про протест против обыденности и про жажду перемен. Так что неудивительно, что его расцвет пришёлся на перестройку, а закат — на 1990-е, когда вожделенные перемены уже настали.

В отличие от 1960–1980-х сейчас рокеров не считают особо деструктивной субкультурой. Возможно, дело в том, что в массе своей она повзрослела. Средний возраст рокера перешагнул отметку в 40+, они стали спокойнее и научились жить без бунта.

Ну и сейчас для того, чтобы водить мотоцикл, не обязательно быть рокером. Но эстетика и идеология этих двух субкультур тесно проникла друг в друга. И в байкерском клубе вы до сих пор будете слушать рок, а рокеры будут носить косухи и кожаные мотоциклетные куртки, даже не умея водить.

Панки

© Paul Glaser/ dpa-Zentralbild/ Global Look Press

Панк-субкультура возникла из сообщества поклонников панк-рока в 1970-х годах в Великобритании. Ramones, Velvet Underground, Sex Pistols поспособствовали распространению этого движения в США, Австралии, Канаде, а затем и в других странах. Вместе с музыкой, для которой было характерно «плотное» звучание, быстрый темп и смелые тексты, панки стремились жить быстро, полно и на всю катушку.

Идеология

Идеология панков противопоставлялась мейнстрим-культуре с её гламуром, культом денег и иерархией. Такой она пришла и в СССР, где вопрос денег стоял менее остро, а вот иерархия, власть и общественные правила сильно довлели над молодёжью. «Мама — анархия, папа — стакан портвейна», как пел Виктор Цой — вот как осмыслили панковскую философию российские последователи.

Ценности панков — полная свобода и независимость (вплоть до анархии), нон-конформизм, полагание на себя, принципы действия-а-не-рассуждения. Панки выступают против авторитаризма, потребительства, патернализма и элит.

Некоторые панки аполитичны, но это далеко не правило. Среди панков достаточно и либералов, и антикапиталистов, и левых социалистов, и неонацистов и даже консерваторов. Общее одно —панк всегда ведёт себя как бунтарь.

Эстетика и внешний вид

Свой протест панки выражают как образом жизни, так и внешним видом. Всклокоченные небрежные причёски, ирокезы ярких цветов, бритые виски, пирсинг, неаккуратная, местами рваная одежда — всё, чтобы спровоцировать инфаркт у приподъездных бабушек.

Отношение общества и что сейчас

В России панк-движение органически вписалось в хаос и разруху 1990-х. Субкультура предлагала своим последователям возможность пережить период мрачного безденежья. Одевайся как попало, ешь что попало, живи в свинарнике, не мойся — и гордо припечатывай это весомым: «Мы панки! Панки грязи не боятся!».

Сейчас необходимости заедать последнюю бутылку водки одной колбасой на десятерых нет, так что со временем это течение начало сходить на нет, а идеология панков в переосмыслении молодёжи всё чаще подменяется внешним видом. Но в 2023 году панки пережили новый пик интереса на волне популярности байопик-сериала «Король и Шут».

Готы

© Bernhard Schmerl / imageBROKER.com / Global Look Press

«Готы-на-руках-колготы» — такую дразнилку можно было услышать чуть ли не в каждой школе в 90-е.

Считается, что готы появились на основе панк-движения и панк-музыки, от которой в 1980-х отпочковался отдельный жанр — пост-панк или готик-рок. Название «готы» (англ. goth) придумали журналисты, которые говорили о нарочитой мрачности их музыки.

Идеология

Мировоззрение этой субкультуры можно описать как мрачное и депрессивное, идеализирующее тему страданий и смерти, заигрывавающее с потусторонними силами. Этакая тёмная романтика. Это роднит готов с мрачным романтизмом XIX века и готическими романами — в то время были очень популярны увлечения различным спиритуализмом, всем демоническим и кладбищенским.

У тру-готов есть свои имена — псевдонимы, отсылающие к «тёмной природе» их владельца. Иногда это просто красивые иностранные имена вроде Кристиан или Рафаэлла, иногда что-то библейское или, напротив, сатаническое. Но в этом плане готы не особо выделяются — свои клички, ники, «погоняла» есть практически во всех субкультурных сообществах.

Эстетика и внешний вид

Общие внешние проявления готов — любовь к чёрному цвету, особый «готический» макияж (как правило, подведённые чёрным глаза, чёрные крашеные ногти и, опционально, чёрная или тёмная помада), а также элементы кладбищенской эстетики разных эпох.

В остальном готы могут сильно различаться, в этой субкультуре есть множество подвидов:

перки-готы, которые не уделяют своему внешнему виду особого внимания; панк-готы — ностальгируют по 80-м и носят чёрное и джинсовое рваньё, ирокезы и тяжёлые боты; викторианские или романтические готы тяготеют к викторианской эстетике траурного платья и носят одежду родом из девяностых — 1890-х, если быть точнее. Кружева, панталоны, корсеты, веера — это к ним; кибер-готы, напротив, устремлены в будущее и любят киберпанк-романы Уильяма Гибсона, носят кожу, винил, латекс, сетки, хитровыбритые виски, шипованные ошейники и всевозможные «технологичные» аксессуары; фетиш-готы одеваются так, будто собрались на эротическую встречу: обтягивающие сетки, кожаная и виниловая одежда, открытые участки тела, латексные комбинезоны, фетиш-обувь; вампирские готы могут одеваться как викторианские или как кибер-готы, но носить накладные клыки и длинные накладные ногти, изображая из себя современных Лестаров или Блейдов.

И это далеко не исчерпывающий список подвидов готов, так что на готической вечеринке при кажущейся «одинаковости» двух одинаковых готов найти сложно.

Отношение общества и что сейчас

Несмотря на кладбищенскую эстетику, эта субкультура и сейчас живее всех живых. До сих пор проходят и готик-пати, и готик-фестивали, а в Японии мода готов вообще пошла в народ и стала фетишем под названием «готическая лолита».

Но очевидно, что яркое отличие представителей этих субкультур и пугающая обычных людей тематика смерти способствовали тому, чтобы отношение общества к готам было скорее негативным. Их обвиняют в ненависти ко всему миру и чуть ли не в сатанизме, хотя сатанисты — это совершенно отдельная субкультура.

Эмо

© Arkadius Kozera / imageBROKER.com / Global Look Press

«Верните мне мой 2007-й!» — скажете вы, и перед глазами возникнут худые подростки с длинной чёлкой, в чёрно-розовых полосатых футболках, а в ушах зазвучат «Три полоски на кедах» от Animal Jazz.

В нулевых мир захватила субкультура «эмо», развившаяся в 1980-х из такого подвида рока, как эмо-хардкор (эмокор).

Идеология

Эмо-бои и эмо-гёрл слушали группы Fall Out Boy, My Chemical Romance, Paramore и Panic! At the Disco, которые относятся к третьей, самой массовой волне эмокора.

Эта музыка отличалась сочетанием тяжелого звука с лирическим вокалом и акцентом текстов на душевные переживания, романтизацию тоски, возвышенной любви "до боли". Такое мироощущение и стало идеологией эмо-кидов.

Внешне эмо, безусловно, выделялись, хотя некоторые путали их с готами. Сами эти субкультуры не любят такое сравнение — несмотря на некоторые общие черты, в эмо меньше ненависти к миру, но много ненависти к себе.

Эстетика и внешний вид

Представителей субкультуры было легко узнать по характерному внешнему виду:

косые рваные чёлки, волосы «перьями», выпрямленные и залаченные для объёма;

чёрно-розовая цветовая гамма, как правило — в виде футболок в горизонтальную полоску;

пирсинг и/или тоннели в ушах;

подведённые глаза, затонированные в цвет кожи губы, чёрный лак на ногтях;

эмблемы черепа с костями или расколотого сердца на значках или на пряжке ремня;

кеды с черными или яркими шнурками или слипоны;

клетчатая косынка-арафатка на шее;

полосатые гетры на руках;

чокер или крупные бусы на шее;

сумка-почтальон со значками и заплатками.

Отношение общества и что сейчас

Мрачноватое мироощущение при в целом внешней безобидности эмо-кидов породило ожесточённые споры в обществе и обвинения этой субкультуры в пропаганде детского суицида и селфхарма. В России на уровне Госдумы обсуждали опасность увлечения субкультурой и призывали запретить подросткам одеваться в эмо-стилистике.

Тот факт, что эмо никогда не были про насилие и не очень-то умели драться сделали их мишенью для травли и преследования со стороны других субкультурных групп и уличных хулиганов. Множество подростков тогда объявляли себя «антиэмо» и травили эмо в интернете и в школах.

Но эти стычки были ещё не самым страшным. В Ираке, куда эмо-волна дошла с запозданием в начале 2010-х, случился настоящий геноцид эмо: в 2012 году 70 эмо-подростков были похищены и жестоко убиты в Багдаде и других городах этой мусульманской страны. А в Саудовской Аравии эмо запрещено посещать школы и публичные места.

По этим и многим другим причинам в 2010-е годы эмо постепенно утратили популярность и сейчас скорее остаются элементом ностальгии.

Ролевики

© Татьяна Родионова

Ролевые игры живого действия (РИЖД или просто РИ) и различные другие разновидности ролевых игр объединяют тысячи людей по всему миру. Это хобби давно уже стало субкультурой, диктующей свои особенности мировосприятия, и в России оно пользуется широкой популярностью на протяжении уже более тридцати лет.

Ролевое движение зародилось во многих развитых странах почти независимо друг от друга в конце 1980-х годов. В СССР предвестниками его возникновения стали клубы любителей фантастики и особенно фэнтези «Властелин колец» писателя Джона Р. Толкина. Поэтому ролевиков в России до сих пор называют «толкиенистами».

Постепенно из этого корня появилось множество ответвлений, многие из которых осознанно даже не относят себя к ролевому движению. Параллельно развивались:

клубы исторической реконструкции, которые делали акцент не на игру, а на скрупулёзное воссоздание эстетики той или иной эпохи;

сообщества косплееров, которые ставили задачей как можно лучше изобразить того или иного героя комиксов, фильмов, аниме, но не сыграть его роль; любители настольных игр и словесок, которые водят «модули», позволяющие участникам устно проживать историю за выбранных персонажей;

сетевые ролевые игры, где истории описывались текстами в постах на тематических форумах;

ролевые игры живого действия, в которых появились сотни различных сеттингов помимо Толкиена, различные школы игры и мастерения и форматы проведения.

© AndreLenthe Fotografie/ www.imago-images.de / Global Look Press

Идеология

В 1990-х возможность уйти в леса и прожить жизнь за героического персонажа очень ценилась на фоне бушующего десятилетия.

Субкультура поощряла эскапизм и романтизм, подчёркивала свою непохожесть с «обычными людьми», поэтому нередко ролевики и вне игр продолжали носить вычурные наряды и называть друг друга выдуманными именами.

Но со временем чрезмерный уход в игру и потерю границ между игрой и реальной жизнью стал осуждаться даже в самом ролевом движении. Заигравшихся называли «дивными» и старались избегать неловких ситуаций, в которые те постоянно попадали и втягивали соигроков.

Сейчас основными ценностями ролевых игр стали: - возможность на время переключиться, снять груз социальных норм и обязанностей и попробовать непривычную для себя социально-культурную роль; - эстетика театра: со временем повысились и требования к антуражу, и уровень отыгрыша роли, так что для многих РИ — это способ реализоваться как актёру, коли со сценой не сложилось; - возможность отдыха: выезд на природу или комфортную базу позволяет перезагрузиться от ежедневной рутины; - социальные связи: среди ролевиков достаточно сильна поддержка «своих», даже не знакомых лично, а игры позволяют значительно расширить круг знакомств и общения.

Эстетика

Стереотипный портрет ролевика, напоминающий хиппи, но с использованием различных символов из фентези, тоже уже давно не соответствует внешнему виду современных ролевиков. Большинство из них в жизни выглядят как обычные люди, оставляя костюмы для ролёвок.

Отношение общества и что сейчас

Некоторые рассматривают ролевые игры как способ социализации и психологического роста. Проживая различные ситуации и действия из различных ролей, люди учатся общаться, преодолевать застенчивость, вести за собой, добиваться целей, справляться с трудными жизненными ситуациями.

Другие обвиняют ролевиков в инфантилизме, эскапизме и увлечении «деструктивными практиками». На деле речь идёт скорее об единичных случаях, чем о правилах в масштабах субкультуры.

Изначально будучи увлечением студентов, сейчас ролевые игры в массе своей объединяют людей от 25 до 60 лет. И играют в них люди всех социальных статусов и профессий.

Геймеры и гики

© IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press

Зарождение субкультуры геймеров прямо связано с самим появлением игр в 1980-х. Сначала это были игровые автоматы типа Pac-Man и пинбола, затем эти же игры перекочевали в компьютеры и приставки. Соответственно, появилась прослойка людей, предпочитающих игры другим развлечениям. Их стали называть геймерами.

Важным шагом для развития этой субкультуры стало появление многопользовательских игр, в которые можно было играть нескольким людям одновременно по сети. Это позволило геймерам начать больше общаться друг с другом.

Вокруг этого увлечения постепенно выросла своя культура — множество сайтов с туториалами и лайфхаками по прохождению игр, форумы для общения геймеров, энциклопедии игровых реалий, игровой мерч, игровая валюта и, наконец, кибер-спорт.

Геймеры стали предвестниками субкультуры гиков, которые объединили в себе любовь к гаджетам и новым программам и знание современной популярной культуры (которую уже невозможно представить без многих легендарных игр). Сейчас гиков можно назвать самой влиятельной субкультурой начала XXI века, объединяющей в себе представителей многих других субкультур.

Идеология

Представителей субкультуры геймеров объединяет не идеология, а любовь к общему увлечению.

У геймеров есть своя иерархия по степени мастерства, свой жаргон, как правило относящийся к тем или иным реалиям игр, и свои ритуалы, например собираться вместе для совместной игры в приставку. В последние годы важной стороной жизни геймеров стали видеостримы на сайтах типа YouTube или Twitch.

Эстетика и внешний вид

Как таковой общей эстетики у геймеров нет. Но иногда их можно вычислить по обилию игровой символики на одежде и в комнате. И красным глазам, если вместо сна геймер опять допоздна рубился в любимую игру.

Отношение в обществе и что сейчас

Геймеры – очень распространённая, но в силу своей специфики разрозненная субкультура. Лишь некоторые геймеры уделяют этой стороне жизни столько внимания, что ездят на соревнования и специальные конвенты общаться с другими геймерами. Другим вполне достаточно уделять играм сколько-то времени своей жизни, общаясь с соигроками только онлайн.

Тем не менее, геймеры уже давно перешагнули за границы фандома. Компьютерные игры стали одним из способов самоидентификации и даже заработка. Им учат в школах, в этой индустрии вертятся миллиарды долларов.

Футбольные фанаты

© Thomas Frey / Global Look Press

В широком смысле под субкультурой футбольных фанатов понимается культура молодых людей, любящих футбол и за счёт этого включенных в околофутбольное движение.

Но всё чаще синонимом этой субкультуры становятся «ультрас» — организованные группы болельщиков для поддержки каких-либо команд. Внутри этих неофициальных групп может возникать своя иерархия, идеология, членские взносы и гибкие границы дозволенного. И если одни ультрас ограничиваются печатью листовок и выпуском мерча любимой команды, то другие всегда или ситуационно готовы вступить в уличную драку с фанатами команды противоположной, если им покажется, что противники играли нечестно.

Регулярно нарушающих общественный порядок ультрас называют футбольными хулиганами, иногда выделяя их в отдельную субкультуру. Считается, что для них их спортивные пристрастия — всего лишь оправдания для того, чтобы иметь возможность выплеснуть агрессию.

Практически все футбольные клубы сотрудничают со своими фанатами и советуются по некоторым пиар-вопросам, дают им заработать на атрибутике и распространении билетов на матчи. Крупнейшие группировки ультрас активно участвуют в коммерческой деятельности поддерживаемых команд, содержат свои собственные магазины, бары и пивные залы, зарабатывая таким образом на организацию поддержки на трибунах: яркие листовки и растяжки, форму фанатов и т.п.

Идеология

Идеология футбольных фанатов ожидаемо вертится вокруг футбола, поддержки любимой команды и защиты её чести всеми возможными способами.

7 основных правил ультрас:

не переставать поддерживать команду, невзирая на ход матча и на результат;

не садиться во время матча;

посещать все возможные матчи своего клуба, несмотря на цены и расстояние;

верность заряжающему (человеку, стоящему там, где находится группа);

«отстаивать клубные цвета»;

помогать развитию ультра-культуры популяризацией движения;

быть преданным клубу.

Ультрас отдельных клубов или объединённые фанаты могут выдвигать и другие идеологические постулаты. Например, манифест о защите традиционной формы футбола, в котором они, например, протестуют против перехода игроков из одного клуба в другой, политической ангажированности судей, договорных матчей и нечестной игры.

Эстетика и внешний вид

Футбольные фанаты, как правило, преображаются во время матчей любимой команды — неважно, идут они на стадион или болеют за них дома у телевизора. Они надевают футболки и шарфы со цветами команды и именами игроков, могут носить характерные объёмные шапки в тех же цветах, а в руках держать атрибутику: свистки, флажки, накладные ладони и т. п.

Отношение общества и что сейчас

Сама по себе любовь к футболу — достаточно распространённое и социально одобряемое явление. Но из-за того, что было немало громких инцидентов и драк с участием футбольных фанатов, отношение к ультрас в обществе настороженное.

Последний по-настоящему массовый инцидент в современной России случился в 2010 году, когда в ответ на убийство болельщика «Спартака» Егора Свиридова выходцами из Северного Кавказа футбольные фанаты устроили беспорядки на Манежной площади в Москве. Митинг быстро перерос в столкновение с полицией и кавказскими группировками, в драках пострадали десятки человек, ещё больше оказались задержаны.

Сейчас деятельность российских футбольных фанатов пытаются регулировать сверху. Для этого, в частности, ввели Fan-ID – документ для прохода на стадионы, который могут аннулировать, если его владелец нарушит правила поведения.

Анимешники

© IMAGO/ KH / www.imago-images.de / Global Look Press

Как жанр аниме (характерный стиль анимационной экранизации комиксов) зародилось в Японии в 1970-х, постепенно захватив умы сначала японской молодёжи, а потом начав победоносное шествие по всему миру.

Расцвет субкультуры анимешников в России пришёлся на нулевые, когда интернет стал намного доступнее и на торрентах, стриминг-сайтах и во внутренних сетевых каталогах появилось огромное количество аниме. Толчком для развития этой молодёжной субкультуры стала популярность идущих тогда на российских каналах японских мультсериалов «Сейлор-Мун», «Покемоны» и др.

Втянувшись в просмотр этих и других аниме, молодые люди незаметно для себя начали учить японский, обрастать характерными для подростков из Японии атрибутами, слушать J-рок и J-pop. Знатоков аниме и манги — комиксов, по которым снимали мультфильмы, — давало человеку гордое звание отаку (яп. «знаток»).

Похожим образом ведут себя и кей-поперы — поклонники корейского стиля музыки K-pop, корейских же дорам и культуры.

Идеология

Как таковой идеологии, кроме интереса ко всему японскому и копирования некоторых паттернов из аниме, у анимешников нет. Считается, что эта субкультура — прерогатива молодёжи, а те, кто сохранил любовь к японским мультикам в зрелом возрасте, несколько инфантильны. Но это далеко не правило.

Эстетика и внешний вид

Анимешников легко узнать по копированию японской эстетики и ношению атрибутики: значков, сумок и футболок с изображением героев любимых мультфильмов. Некоторые носят готические платья, другие — стилизованную школьную форму или матроски, как у Сейлор-мун.

Некоторые анимешники становятся косплеерами и серьёзно заморачиваются, чтобы воссоздать образ тех или иных аниме-персонажей, вплоть до цветных линз и париков. В таком виде они по улицам не ходят, но участвуют в фотосессиях и тематических косплей-фестивалях.

Отношение общества и что сейчас

Некоторые иронизируют над анимешниками, но в основном в увлечении своих детей такого рода мультфильмами родители не видят ничего плохого, даже поощряя интерес к чужой культуре. Однако некоторые аниме признаны в России деструктивными и заблокированы к просмотру, например «Тетрадь смерти».

Хипстеры

© Hermes Images / Tips Images/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Изначально хипстерами называли молодых парней, поклонников джаза и его подвида бибопа в 1940-х. Но, как и о похожих на них советских стилягах, о них позабыли много десятилетий назад. И вспомнили в конце 2000-х, когда этим же словом назвали совершенно другую субкультуру.

Под хипстерами понимают молодых людей, увлекающихся инди-роком, артхаусным кино, современным искусством и винтажной эстетикой.

Идеология

Хипстерство основано на аутентичности, культуре «сделай сам», музыке и искусстве. Это был образ жизни, состоящий из объединения прошлых субкультурных движений, слияния эстетик и идей. И, конечно, определённой степени потребительской культуры. Совокупность мировоззрений хипстера можно описать как постмодернизм. Хипстеры либо аполитичны, либо умеренно либеральны или консервативны. Весь мир они воспринимают как игру. В целом же, они стали типичным продуктом своих поколений – на стыке миллениалов и зумеров.

Эстетика и внешний вид

Хипстеры появились в эпоху расцвета Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), так что внешний вид и самопрезентация в соцсетях была для них очень важна. При этом они не гнались за модой, предпочитая находить красоту в винтажных вещах.

Старый свитер или клетчатая рубашка поверх белой майки, леггинсы, бриджи или подвернутые джинсы-скинни, кеды Converse, очки в толстой пластиковой или роговой оправе, майка с принтом, модная шляпа, подтяжки, «борода дровосека» у мужчин — вот типичный портрет хипстера 2010-х.

Прибавим к этому фотоаппарат (винтажнее, чем телефон, да и фотки по тем временам получались лучше), iPhone, блокнот «Молескин» для записей и скетчей, блог в Twitter, лавандовый раф в стаканчике навынос и мечту о Лондоне.

Отношение общества и что сейчас

Своего пика субкультура хипстеров достигла в первой половине 2010-х, затем пойдя на спад. В широком смысле хипстерами успела побывать добрая половина молодых горожан, так или иначе потреблявшая типичные продукты хипстерской культуры вместе с её убеждёнными адептами. В конце концов, для кого ещё появилось такое количество кофеен и городской wi-fi?

Так что хипстерство одновременно исчезло и осталось, растворившись в массах, став мейнстримом. И сейчас это уже не оппозиция, а основная часть молодёжной культуры.

E-boys и e-girls

© Кадр youtube.com/Irisloveunicorns

Термин «электронная девочка/мальчик» появился ещё в 2009 году для уничижительного обозначения блогеров и стримеров, всеми способами пытавшимися привлечь подписчиков. По сути, e-girl было синонимом «девушки с низкими моральными принципами», так как очень часто речь шла о нарочито сексуальных образах.

Но с ростом популярности TikTok во второй половине 2010-х отношение к таким блогерам стало гораздо лояльнее. Популярность в этой соцсети сулила большие деньги, так что в ход пошли буквально все способы. А то, что становится массовым, перестаёт быть осуждаемым.

Идеология

Основная идеология e-girls — «все средства хороши, когда речь идёт о лайках и подписках». Эксплуатирование своей сексуальности и «милых» образов.

Эстетика и внешний вид

E-girl наряжаются главным образом в уединении собственной спальни. В жизни это простые подростки в непримечательной одежде. Но оказываясь перед камерой своих ноутбуков, они преображались.

В попытках получить больше лайков девушки (преимущественно) примеряли ультракороткие юбки и трещащие на груди рубашки, рисовали под глазами сердечки, ярко красились и надевали цветные парики. В своей эстетике они многое позаимствовали у эмо. В ход пошли и другие популярные у молодёжи образы, например певицы Билли Айлиш.

E-girls/boys можно узнать по розовым теням для век, маленьким сердечкам под глазами, большим стрелкам и красному носу. Они любят полосатые лонгсливы, юбки в шотландскую клетку, футболки с крупными принтами и громкими лозунгами, боди, яркие гетры, кожаные ботфорты и фетиш-обувь. Волосы часто укладывают нарочито инфантильно, например делают два высоких хвоста.

Юношей отличают по джинсовым комбинезонам, ярким кедам, брюкам с вместительными карманами и прическе, как у актёра Тимоти Шаламе.

Отношение общества и что сейчас

По большей части интерес к этой субкультуре как явлению сейчас схлынул. Их место в интернете плотно заняли альты (альтушки). Но на стримингах, где аудитория приходит смотреть, как кто-то играет в компьютерную игру, до сих пор немало девушек, которые наряжаются для катки как на свидание.

Альтушки и винишко-тян

© unsplash.com / Aydin sefidi

Субкультура «альт» (от англ. alternative — «альтернативный») появилась в сети в 2020 году и быстро стала популярной среди молодежи. Синтетически соединяя в себе черты самых разных ранее существовавших субкультур, альт провозглашает основной своей целью «не быть как все». Свежо и концептуально.

Толчком для зарождения субкультуры стали тренды TikTok, где в какой-то момент появилось множество видео от молодых парней и девушек с яркими волосами. Они снимали свои странные и эксцентричные поступки в противовес популярным трендам вроде подпевания и пританцовывания под поп-треки.

Идеология

Альты не чужды гиковой увлечённости различными фандомами — сериалами, аниме, кей-попом и т. п. Но как таковой чёткой идеологии, кроме противопоставления себя «стрейтам и нормисам» (мейнстримной молодёжи), у них нет. Стремления «быть не как все» вполне достаточно для современных молодых людей, чтобы быть принятыми на альтернативной стороне.

Но если разобраться, альты вобрали в себя черты сразу многих субкультур: - от готов, эмо и панков они взяли тёмные тона в одежде, отстранённость от реального мира, склонность к бунту и эпатажу; - «дед-инсайды» (от англ. dead inside, «мёртвый внутри») подарили альтам ощущение себя одинокими среди сверстников, интерес к теме смерти (характерный также для готов и эмо) и депрессивное мироощущение; - рэперы-дрейнеры заронили моду на мешковатую одежду, меланхоличный хип-хоп и стрижки-каре.

Распространено мнение, что альтушки — это новое название «винишко-тян», ещё одной ранее популярной в соцсетях субкультуры. Так в конце 2010-х называли молодых девушек с каре, очками, чокерами и татуировками. Винишко-тян разбирались (или делали вид, что разбирались) в искусстве и литературе, увлекались гуманитарными науками, пили вино и кофе, кутались на подоконнике в клетчатый плед и мечтали о Петербурге. Альты просто отбросили эту претензию на интеллектуальность и сконцентрировались на инаковости.

Эстетика и внешний вид

Внешний вид у альтушек превалирует над содержанием, поэтому достаточно важно следовать общим «альтернативным» модным тенденциям:

одеваться в черные и тёмные тона с контрастными белыми, красными, розовыми и фиолетовыми элементами;

сочетать оверсайз-футболки и мини-юбки, сетчатые колготки и массивную обувь, полосатые гольфы и классические белые блузы, носить принты и элементы из аниме (например, кошачьи ушки), готик- и панк-эстетики;

окрашивать волосы в яркие, часто неестественные цвета;

ярко краситься: использовать тёмную подводку, накладные ресницы, тёмные помады.

Отношение общества

Когда популярность таких видео переплеснулась за границы TikTok, пользователи соцсетей выдумали этому название «альт», а заодно и мем про «альтушек»: «Хей, тянка, шаришь за альт?» («тянка» = «девушка», а «шаришь» = «разбираешься»). Эту фразу стали писать под роликами и фотографиями девушек, которые показушно старались любой ценой выглядеть «особенными».

В конце 2023 года в соцсети X (бывший Twitter) распространился ещё один мем: объявление о загадочной государственной программе, по которому каждому «скуфу» (так называют скучных «цивильных» мужчин средних лет) полагалась своя «альтушка» «за регистрацию на Госуслугах». На мемных изображениях взрослые мужчины обнимают юных девушек.

Любое явление при определённой массовости может породить собственную субкультуру. Как это происходит и какие черты отличают субкультуры от хобби или фандомов, мы рассказываем в этой статье.

