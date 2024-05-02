Приметы и поверья на 2 мая, что нельзя делать в день Иоанна Ветхопещерника

2 мая по народному календарю отмечается день Ивана Ветхопещерника. Монах Иоанн жил в VII веке. В молодом возрасте совершил паломничество в Иерусалим. Затем жил в Лавре преподобного Харитона, расположенной недалеко от Вифлеема. Там он достиг духовного совершенства и получил сан священника.

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Согласно славянскому обычаю, в этот день «весну в новину одевали». Крестьянские женщины выносили в поле сотканные холсты и недавно сшитые рубахи, ополаскивали их в свежей воде и развешивали на кустах, покрытых первыми зелеными листьями. Ткань раскладывали на траве, кланялись во все четыре стороны света, складывали на холст пироги и уходили домой. Люди верили, что за это весна подарит хороший урожай льна и конопли. В Иванов день женщины также надевали новые наряды, сотканные зимой, и показывались друг перед другом.

В этот день запрещалось ходить в грязной одежде и надевать несвежие вещи, иначе весна не принесет удачу. Нельзя было отказывать в подаянии или помощи – можно самому оказался на месте просящего. Не советовали ходить в баню или сауну – к болезни. Нельзя было много трудиться, брать на себя больше обычной работы – будет много забот. Запрещалось ссориться с родными, друзьями и коллегами – это может привести к затяжному конфликту.

Согласно приметам, если в этот день идет дождь, то июнь будет теплым и солнечным. Теплая погода 2 мая сулит похолодание в конце месяца. Если береза распустилась раньше клена или дикие утки обустраивают гнезда недалеко от воды, лето будет засушливым.

1 мая по народному календарю отмечался день Кузьмы Огородника. В это время начиналась полноценная работа в саду и огороде.