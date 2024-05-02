«Какой-то дьявол в воротах»: как Лев Яшин стал лучшим вратарем мира

Лев Яшин — легенда отечественного и мирового спорта. Он лучший вратарь в истории футбола, самый ловкий и самый быстрый голкипер, неприступный хозяин ворот, номер один практически всех футбольных списков самых-самых. Даже приз, ежегодно вручаемый лучшему вратарю планеты, носит его имя — «Трофей Яшина». Но всего этого могло не быть, и в истории футбола Яшин имел все шансы остаться просто очень хорошим вратарем. За год до получения «Золотого мяча» Европы 33-летний голкипер подвергся в СССР невероятному прессингу и травле, решил бросить все и закончить с футболом. Он оборвал все связи со спортом, уехал в деревню, ходил за грибами и сутками ловил рыбу. Но сумел собрать волю в кулак и вернуться. И начал играть так, как никогда в жизни, став лучшим вратарем мира. История падения и невероятного подъема Льва Яшина — в проекте «Ленты.ру» «Жизнь замечательных людей».

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Нашли виновного

Шла 28-я минута четвертьфинального матча чемпионата мира 1962 года между сборными СССР и хозяев турнира — национальной командой Чили.

Сборная СССР отправилась на него в ранге олимпийских чемпионов 1956 года, чемпионов Европы 1960 года и, естественно, считалась одним из главных претендентов на медали. В особенности у советских болельщиков, которые никакого другого футбола, кроме собственного, не видели и считали свою команду сильнейшей в мире.

И ни у кого не было сомнений: наши победят.

Внезапно форвард советской сборной Валентин Иванов замешкался с мячом на чужой половине поля. Его мгновенно «обокрал» чилийский полузащитник Эладио Рохас, продвинулся вперед и метров с 25 пробил точно в угол ворот, которые защищал Лев Яшин. Удар получился отменным, и несмотря на отчаянный прыжок советский вратарь не смог достать мяч — 2:1. До конца встречи сборная СССР атаковала. Но тщетно. Чилийцы смогли удержать счет и вышли в полуфинал.

Для спортивных функционеров произошедшее стало не просто пощечиной, а катастрофой. Пытаясь спасти свои места, они немедленно начали искать виновных. Позвонили в Москву. И там ответственные товарищи, которые даже игры не видели, предложили назначить виновным вратаря, которому через несколько месяцев должно было исполниться 33 года, по тем временам — отработанный материал.

Приказано — сделано. В «Советском спорте», а затем и в его воскресном приложении — еженедельнике «Футбол», который читали миллионы советских болельщиков (других футбольных изданий тогда не было), появился отчет о матче, где было написано, что Рохас пробил с 35 метров, а Яшин удар проспал.

Разгневанные любители футбола в СССР по привычке начали писать письма с требованием разобраться и наказать виновного по всей строгости. Когда возобновился чемпионат СССР, началась травля «провинившегося» вратаря. На стадионах болельщики принимались хором освистывать Яшина, как только он касался мяча.

Ему угрожали, на стеклах его «Волги» писали оскорбления, били окна в квартире

60 лет спустя ключевые эпизоды этого матча можно найти в интернете. Яшин точно не был виноват во втором пропущенном голе. Скорее уж в первом, когда на 12-й минуте мяч после штрафного влетел в ближний «вратарский» угол, но и тот удар был отменный. А во втором случае чилиец оказался совершенно свободным, долго возился с мячом, не спеша прицелился и пробил точно под штангу. Сейчас за то время, которое Рохас владел мячом, его бы уже запрессинговали. Но в 1962 году сборная СССР играла по устаревшей системе «дубль вэ» (единственная на том чемпионате) с пятью нападающими и двумя полузащитниками. Никакой «опорной зоны» тогда еще не знали и «собак» в центре поля не держали.

К тому же, как стало известно много лет спустя, Яшин вообще не должен был играть в том матче. Во время предыдущей встречи с Уругваем он получил сотрясение мозга. Но из Москвы потребовали — и тренер сборной не смог отказать. Да и сам вратарь хотел играть. А за несколько минут до первого пропущенного от чилийцев мяча Яшин получил еще один удар по голове и на полторы минуты потерял сознание. Но замены в то время не разрешались, и он продолжил игру.

Однако болельщики всего этого не знали и продолжали его критиковать.

Это было самое тяжелое время в спортивной карьере легендарного вратаря. Яшин решил оставить футбол. В разгар сезона он уехал в деревню. Ходил в лес за грибами, ловил рыбу. Ему было уже 33, за плечами — успешная спортивная карьера: четырехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка, олимпийский чемпион, чемпион Европы. В истории он все равно остался бы знаменитым вратарем, пусть и смазавшим концовку. Но не великим, и тем более не лучшим в истории XX века. А он остался именно самым лучшим, потому что нашел в себе силы и вернулся на поле.

Вернуться, чтобы стать лучшим

Огромная заслуга в возвращении Яшина принадлежит тренеру московского «Динамо» Александру Пономареву. Именно он сумел сохранить Льва Яшина для команды, сборной страны и всего мирового футбола.

Динамовский тренер, проявляя терпение и деликатность, сначала дал возможность Яшину восстановиться психологически («Отдыхай, Лев, сколько нужно. До тех пор, пока снова не почувствуешь желание играть»), а затем осторожно, строго дозируя физические и эмоциональные нагрузки, вернул его в основной состав.

А дальше сработал знаменитый яшинский характер. На предсезонных сборах вратарь работал так, как никогда в жизни. Он не просто «вернулся в рамку». В следующем году «Динамо» стало чемпионом СССР, а Яшин установил невероятное достижение — рекорд непробиваемости, который вряд ли будет кем-то улучшен: в 27 матчах соперники сумели забить ему лишь 6 мячей.

1963 год стал самым успешным в футбольной карьере Льва Яшина. По окончании чемпионата страны он во второй раз был признан лучшим вратарем СССР (приз журнала «Огонек»), а в октябре получил приглашение защищать ворота сборной мира против сборной Англии.

Игра, посвященная 100-летию основания Футбольной ассоциации Англии, состоялась 23 октября 1963 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и вошла в историю футбола под названием «Матч века». В отличие от большинства более поздних футбольных шоу, вроде «Сборная друзей Месси» против «Сборной друзей Криштиану Роналду», матч на «Уэмбли» был важнейшим спортивным событием года. За сборную мира играли величайшие футболисты своего времени: Ди Стефано, Пушкаш, Эйсебио, Копа, Хенто, Зеелер, Лоу, Шнеллингер… Им противостояли Бенкс, Мур, Гривс, Чарльтон…

Это наваждение! В воротах какой-то дьявол, ему невозможно забить Джимми Гривс легендарный английский нападающий после матча на «Уэмбли»

На стадионе присутствовало 87 тысяч зрителей, включая всю футбольную верхушку ФИФА и УЕФА, ведущих спортивных журналистов и футбольных обозревателей со всего мира. Радиорепортаж транслировался на большинство стран Европы. Это был не выставочный матч. Команды сражались по-настоящему, и одной из главных звезд в созвездии лучших игроков планеты стал советский вратарь Лев Яшин, пробить которого не смогли ни Чарльтон, ни Гривс. Многое повидавшая английская публика была в восторге.

Яшина вернули в главную команду страны. В ноябре сборной СССР предстоял решающий матч за выход в финальную часть чемпионата Европы против очень сильной команды Италии. Эту игру Яшин провел блестяще, взяв пенальти от Сандро Маццолы.

Это был великий голкипер, который внушал спокойствие партнерам и уже одним своим присутствием в составе смущал соперников. Он был настоящей звездой того поколения, а со временем и вовсе превратился в легенду. Яшин достоин того, чтобы про него снимали кино. Такие люди служат примером для молодых поколений, и имя Яшина всегда будет громко звучать при упоминании главных звезд в истории мирового футбола. Могу ли я кого-то из нынешних голкиперов сравнить с Яшиным? Что вы! Даже близко никого нет. Он — единственный Сандро Маццола, один из лучших футболистов Италии 1960-х годов, чемпион Европы, двукратный победитель Кубка чемпионов в составе «Интера»

По итогам 1963 года советского вратаря Льва Яшина признали лучшим футболистом Европы. Ему был вручен «Золотой мяч», учрежденный французским еженедельником France Football. Яшин стал первым советским футболистом, получившим «Золотой мяч», и единственным вратарем в истории этой награды.

Это был заслуженный триумф человека очень непростой судьбы, добившегося успеха и мирового признания благодаря огромному таланту, тяжелому труду и железной воле.

Если современный футбол — театр, то Лев Яшин — один из самых величайших и самых популярных его актеров Макс Юрбини главный редактор журнала France Football

Путь к вершине

Путь Яшина к вершинам футбольного мастерства не был усыпан цветами. Он рано потерял мать, его юность пришлась на тяжелые годы Великой Отечественной войны. В 12 лет Лева уже работал слесарем вместе с отцом на заводе, эвакуированном из Москвы под Ульяновск. На футбол ни времени, ни сил уже не оставалось. Свою первую награду — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» — Лев Яшин получил в 16 лет.

Считается, что основы мастерства будущий футболист закладывает в ранней юности. Не повезло с первым тренером или что-то не так усвоил — большим мастером, скорее всего, уже не станешь. У Льва Яшина эти столь важные годы съела война. Остается лишь удивляться, как при столь ограниченных стартовых возможностях этот человек сумел вылепить из себя блистательного мастера, искусством которого восхищаются до сих пор. Ответ прост: фантастическая природная одаренность при железном яшинском характере.

Будущий лучший вратарь мира начинал неудачно. В одном из первых матчей за динамовский дубль он пропустил курьезный мяч, выбитый от ворот голкипером соперников. Опрометчиво выскочил, столкнулся со своим же защитником, а мяч предательски медленно вкатился в ворота.

Дебют Яшина за основную команду состоялся 2 июля 1950 года и закончился новым конфузом: на 73-й минуте матча со «Спартаком» он заменил получившего травму Алексея Хомича. И почти тут же — досаднейшая оплошность: неосмотрительный выход из ворот (по пути Яшин столкнулся с Блинковым), спартаковец Паршин сравнял счет, а после игры произошло самое страшное для новичка. Голоса товарищей по команде, утешавших вконец расстроенного Льва, прервал стальной бас динамовского генерала: «Вы кого выпустили? Тоже мне, вратаря нашли. Чтобы я его на поле больше не видел!»

Прошло два долгих года, прежде чем Яшин смог вернуться в первый состав. Моральные травмы бывают посильнее физических…

Назло недоброй судьбе он все же заиграл. С каждым сезоном все лучше и увереннее. Стал первым вратарем в стране, начал выступать за сборную. Во многом благодаря мастерству Льва Яшина, неоднократно выручавшего команду, наша сборная выиграла золото Олимпиады-1956 в Мельбурне, а затем пробилась на ЧМ-58 из «группы смерти» в четвертьфинал, получив хорошую прессу. Спустя два года была знаменитая битва с югославами в финале первого Кубка Европы, выстраданная в дополнительное время победа.

Несмотря на железный занавес и самоизоляцию отечественного футбола от официальных европейских клубных турниров, Яшина в Европе хорошо знали и ценили очень высоко. «Золотой мяч» он получил в 1963 году, но до этого трижды номинировался на этот почетный трофей. В 1956 и 1960 годах советский вратарь стал пятым в опросе France Football, а 1961-м поднялся на ступеньку выше.

После победы на чемпионате Европы 1960 года Яшина уговаривал перейти в мадридский «Реал» его президент Сантьяго Бернабеу, в честь которого сегодня назван стадион королевского клуба. Как потом рассказывал товарищ Яшина по команде Виктор Царев, Бернабеу предложил нашему вратарю указать в контракте абсолютно любую сумму, которую он хотел бы получать в «Реале». Яшин улыбнулся и ответил: «У нас в стране не принято, чтобы футболистов за границу продавали. Я бы с удовольствием поиграл с вашими игроками, но я не представляю, как смогу жить без России».

Вы думаете, что я пошутил? Я серьезно подписал бы его — независимо от того, какую сумму он бы назвал. Он — как самая дорогая картина в мире, люди просто не понимают его истинной цены Сантьяго Бернабеу, президент мадридского «Реала»

Знаете, каким он парнем был…

Несмотря на многочисленные заманчивые предложения, Яшин был верен одному-единственному клубу — московскому «Динамо», которому отдал 22 года игровой карьеры. Немногие знают, но в 1953 году он стал обладателем Кубка СССР в составе… хоккейной команды «Динамо». Был кандидатом в хоккейную сборную страны, но выбрал футбол.

Даже со сборной СССР Яшин играл в свитере с буквой «Д». Свитер был его талисманом, а авторитет Яшина был настолько высок, что позволял ему выступать за национальную сборную в форме с символикой родного клуба.

Достижения Льва Яшина Чемпион СССР — 1954, 1955, 1957, 1959, 1963 годы. Обладатель Кубка СССР — 1953, 1967, 1970 годы. В списки лучших футболистов сезона входил 14 раз. Лучший футболист Европы — 1963 год. Лучший вратарь СССР (приз журнала «Огонек») — 1960, 1963, 1966 годы. За сборную СССР сыграл 79 матчей. Участник чемпионатов мира — 1958, 1962, 1966, 1970 годы. Чемпион Спартакиады народов СССР — 1956 год. Победитель Кубка Европы — 1960 год. Выступал за сборную мира в матчах с командами Англии (1963) и Бразилии (1968). Считается лучшим вратарем в истории мирового футбола. Первый среди отечественных футболистов удостоен звания Героя Социалистического Труда (1990), награжден орденами Ленина (1960, 1990) и Трудового Красного Знамени (1957, 1971).

В московском «Динамо», в сборной СССР и даже в сборной мира Яшин пользовался неизменным авторитетом и уважением партнеров. Был, как теперь принято говорить, лидером раздевалки. Для этого ему не нужно было кричать на игроков или «строить» молодых. Конфликтов или скандалов, связанных с именем Яшина, никто вспомнить не смог даже в период гласности, когда все советские ценности рассматривались под электронным микроскопом перестроечных СМИ. Яшин был чист.

Играй как Яшин

Лучшим вратарем XX века Лев Яшин был признан не за фантастические сейвы и взятые пенальти, хотя и того, и другого в его футбольной жизни было немало. Яшин задал новые стандарты игры, многие из которых актуальны до сих пор. Обладая феноменальной реакцией и врожденным чутьем, он блестяще играл на линии ворот. Несмотря на высокий рост (189 сантиметров) моментально складывался и доставал мяч, посланный в нижний угол. Но вратарей с прекрасной реакцией было немало и до него, и после.

Яшин великолепно играл на выходах. Не только вратарская площадка, но и вся штрафная были его суверенной территорией. При верховых подачах он точно выбирал позицию и мгновение, когда следовало выйти на перехват. В верховые схватки шел отважно, не жалея ни себя, ни противников, но всегда вел себя честно. Сейчас многие вратари, стараясь защитить себя, выпрыгивают, выставив вперед колено, рискуя при этом нанести атакующему сопернику тяжелую травму. Яшин никогда себе этого не позволял, защищаясь лишь плечом. И в ноги форвардам он, рискуя собой, бросался головой вперед, а не вперед ногами, как делают это теперь.

Я учился у него на расстоянии. Яшин выглядел таким большим, мощным и в то же время расторопным! С его габаритами, спокойствием, да еще и во всем черном — он казался мне неуязвимым. У него был свой стиль! Мне тоже хотелось стать таким, и я не раз признавался себе в этом Питер Шилтон знаменитый английский вратарь

Яшин играл очень рационально. Эффектные прыжки для «Пионерской правды», как тогда говорили, были не в его характере. В тех случаях, когда можно было забрать мяч просто, он так и делал. И всегда старался взять мяч намертво, а не отбивать его кулаками куда придется.

Яшин опередил свое время. Современный футбол требует от вратаря не только защиты своих ворот, но и владения навыками полевого игрока. Нужно уметь регулировать темп матча, когда необходимо — успокоить игру, когда надо — взвинтить темп, мгновенной длинной передачей начинать острые контратаки своей команды.

Яшин все это умел и постоянно использовал в игре. Он был вратарем-плеймейкером, едва ли не единственным в мире в свое время

Когда играл Яшин, правила разрешали вратарям брать мяч в руки после паса назад от своего игрока. Если соперник начинал прессинговать владеющего мячом партнера, Яшин моментально открывался на свободное место так, чтобы у находящегося под давлением защитника была возможность отдать мяч назад, и тут же выбрасывал его рукой далеко вперед на набравшего скорость форварда. В то время как другие вратари эффектно валялись в штрафной, тянули время, а потом выбивали мяч ногой подальше, Яшин мгновенно оценивал расстановку игроков на поле и броском на ход начинал атаку своей команды.

В игре за сборную мира против сборной Англии он несколько раз начинал атаки подобным образом, чем вызывал восторг у зрителей и повлиял на всю школу современных ему вратарей. Играть как Яшин — значило играть в современный футбол. Играть как Яшин — высшая похвала для любого вратаря и спустя полвека после его ухода из футбола.

Способен ли футболист из России стать лучшим в мире? А русский уже был лучшим в мире! И останется им навсегда — во всяком случае в своем амплуа. Как вы понимаете, я о Яшине Пеле

Очень спокойный и доброжелательный, он всегда был готов помочь, объяснить, разобрать ошибки. К себе относился очень строго, после неудачной игры подолгу не мог отойти, копался в себе, искал причины.

Одного тайма, проведенного с ним на поле, вполне хватило, чтобы понять: перед нами гений. Увидев его перед игрой, невольно испытал страх. Высоченный Яшин выглядел невозмутимым и спокойным, в нем чувствовались уверенность в своих силах и хладнокровие Гордон Бенкс, английский вратарь, чемпион мира 1966 года

По воспоминаниям хорошо знавших его людей, Лев Иванович Яшин был человеком открытым, добрым и очень надежным. Таким он и запомнился: большой, надежный, с доброй, немного лукавой полуулыбкой, в «фирменной» яшинской кепке.

Провожали Льва Яшина из большого футбола 27 мая 1971 года. В «Лужниках» сборная команда «Динамо» встретилась со сборной ФИФА. Герд Мюллер — немецкая «машина по производству голов» — мечтал использовать свой последний шанс забить гол лучшему вратарю мира.

Не смог. Наш вратарь остался «сухим» и в этом матче.