Неизвестная жена Сталина: кем была Анна Рубинштейн

Согласно официальным данным, Надежда Аллилуева была второй и последней женой Иосифа Сталина. Однако записка, адресованная Маленкову, которая была опубликована в прессе только в 2007 году, дала некоторым историкам повод изменить свое мнение. Если верить автору письма, второй брак вождь заключил вовсе не Аллилуевой, а с некоей Анной Рубинштейн.

Отсрочка брака с Аллилуевой

Как утверждает Александр Бармин, автор книги «Соколы Троцкого», Иосиф Джугашвили познакомился с Надеждой Аллилуевой в 1917 году. Надежда была дочерью Сергея и Ольги Аллилуевых, с которыми судьба свела Сталина на почве революционной борьбы. В тот момент Надежде едва исполнилось 17, а будущему вождю было уже около 40. Но существенная разница в возрасте не стала препятствием для вспыхнувшего между ними романа. Правда, мать Надежды, Ольга была настроена против брака дочери с Кобой.

Однако Аллилуева-младшая ничего и слушать не хотела. Впрочем, Сталин оформлять брак и не торопился. Как пишет Сергей Арутюнов в издании «Зачем идти в ЗАГС», в декабре 1917 года в советской России вышел декрет, согласно которому брачный возраст для мужчин составлял 18 лет, а для женщин – 16. Таким образом Иосиф Виссарионович имел возможность отправиться с Надеждой в ЗАГС сразу после знакомства. Тем не менее молодые отчего-то откладывали регистрацию. Законными супругами они стали только в 1919 году.

Тайная дочь Сталина?

Данный факт Вадим Ильин, автор книги «Тайны смерти великих людей», считает косвенным доказательством того, что до 1919 года Сталин, который лишился первой жены еще в 1907 году, находился во втором браке с некой Анной Рубинштейн. По предположениям Ильина, Джугашвили и Рубинштейн прожили вместе с 1912 по 1918 годы. Однако сама Рубинштейн не только никогда ни на что не претендовала, но и не афишировала свои отношения с вождем. Об этом стало известно только благодаря дочери Рубинштейн, Регине Свешниковой (в девичестве Костюковской).

Некоторые биографы (и в том числе и Матвей Гречко, автор книги «Русская история в легендах и мифах») называют Регину Костюковскую биологической дочерью Иосифа Сталина. Однако, скорее всего, подобные версии не соответствуют действительности. По крайней мере, тот же Ильин считает, что Анна Рубинштейн родила Регину в браке с неким Зельмой Костюковским. Впоследствии семья распалась, а в 1917 году Рубинштейн познакомилась со Сталиным в Петербурге, куда вождь вернулся из ссылки. Тогда Регине было уже около 5 лет.

Загадочное письмо и расследование историка

Да и сама Регина Свешникова не называла себя дочерью Сталина. В своей записке Свешникова лишь упомянула о том, что знакома с Иосифом Виссарионовичем с малых лет. Загадочное послание, если верить Борису Илизарову, автору издания «Иосиф Сталин в личинах и масках человека, вождя, ученого», Свешникова адресовала Георгию Маленкову. Письмо было датировано 4 марта 1953 года. Регина, представившись дочерью Анны Рубинштейн и уточнив, что последняя являлась «бывшей женой т. Сталина», просила Маленкова дать ей возможность увидеться с вождем. Судя по содержанию записки, Свешникова, в отличие от многих, была в курсе болезни «отца народов» и хотела с ним о чем-то поговорить, что подтверждается словами: «У меня есть неотложное дело».

Тем не менее письмо, по всей видимости, осталось без ответа. Поэтому «неотложное дело» так и осталось тайной. А вот личность и биография Анны Рубинштейн начинают постепенно проясняться. Несмотря на то, что письмо Свешниковой было опубликовано только в 2000-х годах, историку Николаю Добрюхе уже удалось кое-что узнать о второй жене Сталина. По словам Добрюхи, Рубинштейн проживала в престижном доме на Васильевском острове (там же когда-то имел квартиру и Сергей Киров). Она благополучно пережила Ленинградскую блокаду и умерла, как и Сталин, в 1950-х годах.