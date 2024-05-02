Как Курбан Бердыев испортил идеальную статистику Лионеля Месси

В начале апреля Игорь Акинфеев вспоминал о единственной встрече сборной России с Лионелем Месси, которая случилась в ноябре 2017 года — тогда аргентинцы победили со счётом 1:0, но Лео поразить ворота Игоря не сумел.

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На клубном же уровне восьмикратный обладатель «Золотого мяча» продолжает устанавливать разные достижения — после 2+1 в игре с «Нью-Инглэнд Революшн» в 10-м туре МЛС Месси имеет уникальные показатели: аргентинец забил или отметился результативной передачей в матчах со 125 из 130 клубов, с которыми он когда-либо встречался.

Но личная статистика Месси против клубов, с которыми он играл, имеет один удивительный нюанс. Чтобы понять всю его значимость, нам нужно на 15 лет вернуться в прошлое — в 2009 год, когда «Рубин» в первый же в своей истории сезон в Лиге чемпионов попал на действующего и будущего победителей турнира — монструозный «Интер» под предводительством ещё особенного Жозе Моуринью и лучшую за всё время существование клуба «Барселону» Пепа Гвардиолы, мчащуюся к шести трофеям за календарный год.

С миланцами «Рубин» справился, отстояв дома ничью. Но даже такой результат казанцев не окрылил. Сергей Рыжиков рассказывал, что перед матчем с каталонцами большинство его одноклубников думало только об одном: не пропустить бы на «Камп Ноу» больше пяти мячей.

Во время изнурительной (даже более чем обычно) подготовки к матчу особенное внимание Курбан Бердыев уделял Месси. Александр Рязанцев, автор того самого культового гола в ворота «Барсы», позднее делился тактическими задумками своего тренера.

Против Месси Курбан Бекиевич придумал специальный план: в Барселоне он его впервые применил, и впоследствии несколько раз использовал. Ансальди исполнял левого защитника и до центра поля персонально играл с Месси, тогда как Калешин, ещё один номинальный защитник, действовал слева в полузащите. Если Ансальди покидал свою зону, Калешин в неё опускался. Считаю, парни шедеврально справились со своей миссией, — вспоминал Александр Рязанцев в интервью Чемпионат.com.

И не поспоришь. «Рубин» в итоге одержал легендарную для российского футбола победу (2:1), выключив из игры Месси, который всего через месяц после той встречи поднимет над головой свой первый «Золотой мяч». В ответном матче казанцы придерживались той же тактики и не позволили отличиться ни Лео, ни кому-либо из его партнёров (0:0), оставшись в том сезоне непобедимыми для «блауграны».

Футбольные боги, по всей видимости, решили подшутить над «Рубином», через год снова отправив казанцев в группу с «Барсой». Но тренерский гений Курбана Бекиевича оказался сильнее насмешек судьбы — ничего не могли поделать каталонцы с обороной «Рубина». Месси тогда только оправился от повреждения и вышел на поле лишь на 60-й минуте, но помочь своей команде дожать казанцев не смог (1:1).

И только с четвёртой попытки «Барселона» смогла обыграть парней Бердыева. Но с турнирной точки зрения встреча уже мало что решала — «Рубин» забронировал себе место в Лиге Европы, сине-гранатовые — лидерство в группе. Лео тогда снова вышел на замену и провёл свой лучший матч против казанцев, но в протокол вновь не попал.

Таким образом, казанский «Рубин» до сих пор остаётся единственном клубом за всю карьеру Месси, против которого аргентинец сыграл более одного раза, но так и не смог отметиться какими-либо голевыми действиями. А таких возможностей у Лео было аж четыре!

Ситуацию, в которой Месси до окончания карьеры всё-таки сможет закрыть свой казанский гештальт, представить сложно. Так что из клубной истории «Рубина» этот, казалось бы, малозаметный, но всё же славный факт уже не вычеркнуть.