Почему смертельно враждовали советские чукчи и американские эскимосы

В эпоху СССР отношения между страной Советов и США были очень напряженными. При этом стычки проходили не только на политической арене, но и между гражданами двух стран. Примером такого противостояния можно назвать многолетнюю вражду между советскими чукчами и эскимосами Аляски.

История непростых отношений

В давние времена чукчи были могущественным и воинственным народом, державшими в страхе своих соседей. Но в 15-16 веках они были вытеснены более многочисленными юкагирами на Восток. Там проживали эскимосы, которые смогли найти общий язык с сердитыми пришельцами. Со временем эти два этноса объединись — чукчи ассимилировали коренное население своей новой родины.

А вот с живущими за Беринговым проливом американскими эскимосами отношения не сложились. Вражда между соседями, живущими на разных континентах, длилась много веков. Пролив, отделяющий Сибирь от Аляски, шириной 86 км. Кажется, что это немало. Но для жителей севера это ничто и расстояние это легко преодолевалось и зимой, и летом.

В зимний период море покрыто льдом и попасть на Аляску можно пешком или на нартах. В короткое теплое время года водная преграда легко преодолевалась на промысловых чукотских лодках «аньяпик». Такое судно было в длину 9 метров и вмещало 12 гребцов. Чукчи регулярно устраивали набеги на своих более спокойных соседей, вырезая их целыми стойбищами.

Российский этнограф В. Г. Тан-Богораз писал, что началась эта вражда давным-давно и вовсе не по вине чукчей. Когда-то давно двух чукчей, охотника и шамана, на отколовшейся льдине унесло в море. После длительного дрейфа на них наткнулись эскимосы, вышедшие на промысел морского зверя. Они убили охотника, а шамана взяли в плен. Спустя время жрецу удалось сбежать и вернуться к своим.

© Чукотский воин в боевых доспехах. Рисунок 19 века

После этого состоялось первое вооруженное нападение на эскимосов, которое переросло в непримиримую вражду. Чукчи постоянно нападали на прибрежное население Аляски, грабя, убивая и уводя в рабство мужчин, женщин и детей. Эскимосы отчаянно сопротивлялись и в сражениях гибло немало людей.

Надежда на примирение

В конце 19 столетия инициатива на азиатском и американском берегах Берингова пролива попала в руки граждан США и Канады. Вдоль берега начали сновать пароходы с дельцами, скупавшими у местных пушнину, моржовый бивень и золото. В руках американцев оказался и китобойный промысел. Хищническое истребление морских гигантов привело к резкому сокращению их популяции в регионе. Какое-то время о стычках жителей Севера было неслышно.

В 20-х годах, когда на Чукотке установилась советская власть, американцы убрались восвояси. Вскоре выяснилось, что вражда между соседями никуда не делась. Наоборот, с уменьшением количества китов усилилась конкуренция между промысловиками и взаимная ненависть лишь окрепла.

Советские пограничники прилагали максимум усилий, чтобы пресечь контакты чукчей с эскимосами. Но местные жители без труда избегали постов и патрулей, отправляясь на очередную небольшую войну. К счастью, присутствие представителей власти со временем дало результат и стычки прекратились.

К радости большевиков и американцев, чукчи и эскимосы даже начали сближаться. Так как граница, проходящая по проливу, была символической, соседи посещали друг друга и даже создавали смешанные браки. Языки двух народов буквально за пару десятилетий обогатились заимствованными словами и оборотами.

Перед Второй мировой войной чукчи и эскимосы общались беспрепятственно, не обращая внимание на границу. Нападения с целью грабежа все еще происходили, но они уже не носили системный характер и более походили на обычный разбой, а не на войну. Но после окончания Второй мировой ситуация снова обострилась.

Конфликт государственного уровня

Осенью 1947 года произошло очередное столкновение. Большая группа чукчей напала на эскимосов в районе мыса Принца Уэльского в Беринговом проливе. Были разгромлены несколько стойбищ, а количество жертв исчислялось десятками. На такое серьезное происшествие власти США не могли не отреагировать. Они потребовали объяснений у советской стороны.

Дипломаты СССР убеждали американцев, что этот конфликт не стоит трактовать как вооруженную агрессию. Была представлена официальная версия, в основе которой лежал бытовой конфликт, произошедший на фоне злоупотребления алкоголем. Но сейчас, спустя много лет, у историков есть другая версия тех событий.

Агрессия чукчей могла быть связана с напряжением в отношениях двух стран. В августе 1945 года американцы нанесли удары ядерными бомбами по японским городам Хиросиме и Нагасаки. Одновременно активизировалась военная авиация США в районе Берингова пролива.

В СССР всерьез опасались, что американцы попытаются захватить какую-нибудь бухту на побережье Чукотки, чтобы создать там военную базу. Такой стратегический объект позволил бы авиации США господствовать в регионе. Подозрительным казалось и то, что американские эскимосы зачастили на Чукотку.

Молодые мужчины пересекали пролив с символической границей под разными предлогами и надолго задерживались на советской стороне. Были серьезные опасения, что представителей коренного населения Аляски используют в качестве разведчиков. Вполне возможно, что кровавый рейд 1947 года на мыс Принца Уэльского — тщательно спланированная советскими военными диверсия. Подбить чукчей на нападение, учитывая многовековое напряжение в отношениях, было совсем несложно.

Граница на замке

В тот раз скандал на уровне правительства двух стран удалось замять. Но с 1948 года свободное шатание местных через Берингов пролив было остановлено. Советским чукчам строго-настрого запретили пересекать границу. Американские эскимосы могли побывать в гостях у родственников на Чукотке, но только имея официальное разрешение от советских пограничников. Существовал особый реестр, в котором были перечислены лица, имеющие право временно находиться на советской земле.

Но даже закрытая граница не принесла примирение чукчам и эскимосам. Говорят, что противники устраивали стычки прямо на воде, в открытом море. Выходя на промысел, чукчи были совсем не против атаковать своих соседей, если те встречались на пути. В СССР «закручивали гайки» все сильнее и сильнее. Аборигенам начали выдавать паспорта с пропиской на Чукотке. Так как домашних адресов у жителей стойбищ не было, в графе «место проживания» писали просто — «тундра».

Граница была под замком до 1991 года. Тогда гражданам СССР начали выдавать загранпаспорта, с которыми можно было пересекать границы страны, в том числе и самую восточную.