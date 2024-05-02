Главный «ликвидатор перебежчиков из СССР»: за что репрессировали Сергея Шпигельгласа

По подсчетам отечественных и западных историков, за время своего руководства иностранным отделом НКВД СССР, Сергей Шпигельглас организовал и провел 6 удачных операций по убийствам, похищениям и вывозу в СССР лидеров антисоветского движения, причем все это было сделано всего за два года – 1937 и 1938.

Опытнейший чекист

Военный историк, полковник Службы внешней разведки Владимир Антонов, рассказывая биографию Сергея Шпигельгласа, упоминал о том, что этот чекист был блестяще образован для своего времени – знал польский, немецкий и французский языки. Окончил юридический факультет Московского университета, а после призыва в царскую армию еще и школу прапорщиков.

В органах ЧК Сергей Шпигельглас служил с 1919 года, уже будучи членом партии, и практически сразу начал работать в отделе внешней разведки. С начала 20-х годов Шпигельглас был переведен в ИНО – Иностранный отдел ОГПУ и направлен в командировку в Монголию, где пробыл на агентурной работе по Китаю и Японии 5 лет. По прибытии из зарубежной командировки Шпигельглас, чьи заслуги были высоко отмечены руководством, пошел на повышение – поначалу его назначили помощником, а затем и заместителем начальника внешней разведки. С 1936 по 1938 годы Сергей Шпигельглас исполнял обязанности начальника ИНО.

Как писал Владимир Антонов, будучи на руководящих постах в иностранном отделе ОГПУ-НКВД, Шпигельглас не только организовывал так называемые «литерные операции» (работу по нейтрализации видных деятелей антибольшевистских организаций), но и неоднократно сам участвовал в них, выезжая для этих целей в командировки в Китай, Германию и Францию. В сентябре 1937 года Шпигельглас разработал операцию по вывозу из Франции в СССР руководителя Русского общевоинского союза (РОВС) генерал-лейтенанта царской армии Евгения Миллера. Впоследствии из Франции в Испанию советскими чекистами был переправлен агент внешней разведки НКВД генерал Николай Скоблин, при содействии которого и вывезли Миллера. Есть версия, что до Испании Скоблин так и не добрался – по дороге был убит чекистами.

Операцию по нейтрализации Евгения Миллера называют самой важной в чекистской карьере Шпигельгласа, поскольку влиятельная зарубежная антисоветская организация РОВС после ликвидации ее лидера больше уже не могла действовать в полную силу и вскоре фактически прекратила свою подрывную работу.

В том же сентябре в Швейцарии группой Шпигельгласа был убит советский агент-перебежчик Игнатий Рейсс (Натан Порецкий). Как писал другой советский разведчик Александр Орлов, Рейсса приказал убить лично Сталин, когда ему доложили, что тот стал невозвращенцем. Шпигельгласу также приписывают ликвидацию другого невозвращенца – Григория Агабекова (Геворка Арутюнова), уничтоженного во Франции месяцем ранее Рейсса. В мае и июле 1938 года агентами ИНО были убиты первый лидер организации украинских националистов (ОУН*) Евгений Коновалец (в Нидерландах) и один из зарубежных сподвижников Льва Троцкого, Рудольф Клемент (во Франции).

Обвинение в шпионаже

Согласно официальным данным СВР, Сергея Шпигельгласа арестовали осенью 1938 года, в период так называемой чистки органов НКВД, начавшейся в 1937 году. Врио начальника ИНО предъявили обвинение в сотрудничестве с иностранными разведслужбами и причастности к троцкистскому заговору, якобы имевшему место в Наркомате внутренних дел. В январе 1941 года (по другим данным, в 1940 году) Шпигельгласа расстреляли.

Историк и журналист Леонид Млечин в своей книге «26 главных разведчиков России» пишет, что подследственного избивали, добывая нужные показания, необходимые, в частности для обвинения уже арестованного на тот момент руководителя НКВД Николая Ежова.

В средине 50-х годов Сергей Шпигельглас был посмертно реабилитирован. Его вдова, Елизавета Марковна, провела много лет в лагерях ГУЛАГа по обвинению в антисоветской деятельности.

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