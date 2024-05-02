Странные военные изобретения, которые обернулись пустой тратой средств

Проще всего привлечь инвестиции в военный проект, если заявить, что с новым вооружением армия станет непобедимой. Однако, как показывает практика, среди конструкторов полно чудаков. Нет никакой гарантии, что очередная инновация не обернется пустой тратой колоссальных средств.

Вас удивят некоторые проекты, которые чуть не попали на вооружение. Лишь благодаря здравому смыслу военные не получили барабанную ракетницу или ядерные мины с цыплятами. Предлагаем десятку действительно странных изобретений, которые не продвинулись дальше полевых испытаний.

Ружье Пакла

Изобретение принадлежит британскому юристу Джеймсу Паклу, который первый в мире запатентовал многозарядное оружие еще в 1718 году. Стрелок, вооруженный ружьем Пакла получал несомненное преимущество в виде трехкратной скорости стрельбы. Следует упомянуть, что в то время на вооружении армий были допотопные мушкеты и кремниевые винтовки.

Ружье Пакла не уступало стандартным аналогам по точности, дальности стрельбы. Примечательно, что новинка могла стрелять необычными пулями квадратной формы. Изобретатель считал, что квадратные пули обладают большей убойной силой и болевым эффектом. Изобретатель намного опередил свое время. Если бы хоть одна крупная армия приняла на вооружение ружье Пакла, то история развивалась совсем иначе.

Сложность конструкции и эксплуатации инновационной новинки обернулись против нее. Ружье оказалось слишком дорогим и сложным. Конструкция состояла из множества сложных деталей, что затрудняло массовый выпуск. К тому же требования к эксплуатации плохо сочетались с военной тактикой того времени.

Преимущества ружья Пакла были в его небольшом размере и высокой скорострельности. Однако недостатки оказались куда весомее. Для стрельбы оно нуждалось в стационарной установке. Стрелку требовалось собрать конструкцию, установить ружье. В собранном виде конструкцию нельзя было переместить на новую позицию. Как известно, в любом бою потеря времени может стать критичной. Наверное, потому новинка не была замечена на вооружении ни одной большой армии.

Ракеты под управлением голубей

Сегодня ракета, управляемая голубями, кажется чем-то из ряда вон выходящего. На самом деле проект «Голубь» действительно существовал. В годы Второй мировой войны инженеры ломали голову над точностью попаданий. Инновация с голубями могла решить эту проблему. Изобретатели видоизменили конусную часть ракеты, где должны были размещаться три голубя.

Птицы были обучены бить клювами по цели на экране. Изображение цели передавалось на экран через линзы. Ракета меняла курс в зависимости от сектора экрана, по которому клевал голубь. Так, воздействие на центр экрана заставлял ракету лететь прямо. При отклонении от цели изображение перемещалось на край экрана. Воздействие на эту область позволяло сообщить ракете правильный курс. Парадоксально, но голубиная ракета была необычайно надежной.

Профессор психологии Б. Ф. Скиннер из Гарвардского университета являлся ключевой фигурой команды разработчиков. Он получил известность благодаря изучению поведения крыс и голубей. Он считал, что голуби значительно умнее, обучаемее крыс. Позже он полностью отказался от экспериментов с крысами. Проект «Голубь» полностью доказал его правоту.

Несмотря на то, что голубиная ракета успешно прошла испытания, она так и не попала на поле боя. Б. Ф. Скиннер обвинял генералов в предвзятом отношении. Хотя на самом деле его идея проиграла другому проекту, который разрабатывал радиолокационное управление ракет.

Мышиная бомба

Для изобретения оружия вовсе не обязательно быть военным или конструктором. Изобретение стоматолога Литла С. Адамса из Пенсильвании яркий тому пример. Он решил отомстить Японии за Перл-Харбор тысячами пожаров, которые разожгут его мышиные бомбы. Крохотные зажигательные устройства получили такое название, потому что к месту назначения их должны были доставить летучие мыши. Американский стоматолог был спелеологом-любителем. Гениальная идея осенила его во время изучения летучих мышей, обитающих в Карлсбадских пещерах. Адамс представил тысячи пернатых грызунов, которые устремятся к Японии с миниатюрными зажигательными бомбами «на борту». Он изложил безумный план Элеоноре Рузвельт, с которой был близко знаком.

Благодаря дружбе с женой президента его идея стала известна на высоком уровне. Как ни странно, Национальный комитет обороны одобрил идею, выделив проекту «X-Ray» свыше двух миллионов долларов. Основные затраты были связаны с решением вопроса доставки летучих мышей к берегам Японии. Не исключено, что мышиные бомбы попали бы на вооружение американской армии. Но проект свернули, перебросив средства и специалистов на разработку атомной бомбы. Ядерное оружие было более приоритетным направлением, чем странные мышиные бомбы.

«Великий Панджандрум»

Изобретение представляло собой довольно странную конструкцию, которая была необычна со всех сторон. «Великий Панджандрум» выглядел как огромный барабан, начиненный взрывчаткой. Установка на собственном ходу перемещалась с помощью двух трехметровых колес. Небольшие ракеты, прикрепленные к ободу, заставляли колеса крутиться. «Великий Панджандрум» предназначался для подрыва бетонных ограждений, бункеров и прочих препятствий на пути американской армии.

На практике устройство оказалось непредсказуемым. «Великий Панджандрум» было крайне сложно направить в нужном движении. Инженеры попытались снабдить конструкцию рулевым колесом, из-за чего барабан со взрывчаткой превратился в аналог трехколесного велосипеда. К тому же, когда взрывное устройство разгонялось до 97 километров в час, ракеты отваливались с колес.

Несмотря на все сложности, «Великий Панджандрум» представили высшему военному начальству в январе 1944 года. В начале испытаний ничто не предвещало беды. Установка, постепенно набирая скорость, двигалась по прямой линии. В какой-то момент ракеты стали отделяться от колес, разлетаясь во все стороны. Установка мгновенно превратилась в огромное огненное колесо, которое перемещалось по хаотичной траектории. В момент, когда Панджандрум превратился в кучу пылающих обломков, стало ясно, что бетонные ограждения придется взрывать другим способом.

«Хаджил»

Еще одно изобретение гениальной команды, которая пыталась реализовать проект «Великий Панджандрум». Единственное, что им хорошо удавалось, так это давать проектам эпичные названия. «Хаджил» составил достойную конкуренцию Панджандруму в плане безнадежности и полной неэффективности. «Хаджил» создавался в эпоху производства ракет. Ученые пытались найти применение реактивному движению. Как известно, ракеты могут не только ускорить, но и замедлить движение. Например, при доставке груза воздушным транспортником. В идеале ракеты могли бы не только снизить скорость падения груженой платформы и откорректировать траекторию снижения. На самом деле все вышло несколько иначе.

Проект получил название по имени пророка Илии, прочтенном наоборот. В первых испытаниях транспортник сбрасывал платформу с бетонными блоками. По мере приближения к земле включались ракеты, чтобы смягчить посадку. На практике каждое испытание завершалось катастрофой. Поначалу ракетам не удавалось снизить скорость падения бетонных блоков. Затем избыток топлива приводил к повторному запуску ракет и груз отправлялся обратно вверх.

«Хаджил» испытывали долго. Пока опытным путем не пришли к нужному результату. Было решено перейти к более хрупкому грузу. ВМС США пожертвовали для этих целей два джипа. Один благополучно разбился, приземлившись со скоростью почти 50 километров в час. Второй джип уцелел, однако приземлился колесами вверх. В виду окончания Второй мировой войны проект заморозили.

«Нелли»

Машина «Нелли», чаще именуемая «Белым Кроликом», была одним из тех проектов, которые изначально обречены на провал. Изобретение не решало насущные вопросы армии. Речь идет о бронированной землеройной машине, которая усердно копала траншеи, помогая пехоте максимально близко подойти к противнику. Проект «Белый Кролик» обязан своим долгожительством Уинстону Черчиллю.

«Нелли» была очень громоздкой, медленной и неповоротливой. При радиусе поворота в полтора километра ее можно было смело назвать стационарной землеройной машиной. Она могла найти применение в добывающей промышленности, но никак не в армии, где многое решала артиллерия. Проект закрыли только в 1943 году, потому что Уинстон Черчилль питал слабость к бронированной землеройке. Позже он признал, что «Нелли» следовало законсервировать намного раньше.

«Маус»

Довольно странное название («Мышь») для 200-тонного танка с 23-сантиметровой броней. Супертанк разработали по приказу Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны. Далеко не все генералы разделяли энтузиазм фюрера. Армии требовались быстроходные танки с мощным вооружением на борту. «Маус» изначально был другим.

Спроектировать супертанк поручили Фердинанду Порше, которому пришлось решать несовместимые вопросы. Карданный вал оказался слабым местом конструкции. Несмотря на то, что танк был оборудован мощным авиационным двигателем, скорость передвижения не превышала 19-ти километров в час. На борту «Мауса» не было пулеметов, что делало его абсолютно бесполезным в ближнем бою. Адольф Гитлер планировал поставить на вооружение армии 150 несокрушимых танков. Но конструкторам не удалось решить технические проблемы. В результате было выпущено только два прототипа.

«Жук»

Странная конструкция с кольцевидным крылом — самолет, который должен был не только вертикально взлетать и садиться, но и развивать сверхзвуковую скорость. Однако с самого начала Coleoptere («Жук») имел массу недочетов. Так, пилот Огюст Морель отмечал сложность с определением высоты. Довольно часто об изменении высоты свидетельствовал лишь звук мотора. Также самолету не удалось избавиться от крайне нежелательной тенденции вертикального вращения.

Лишь единожды «Жук» совершил горизонтальный полет и то случайно. во время девятого взлета летчик потерял управление. Самолет ненадолго перешел в горизонтальный полет. Пилоту пришлось катапультироваться из-за потери высоты. Coleoptere потерпел крушение и разбился. Возникший пожар уничтожил остатки конструкции. Проект благополучно закрыли.

«Голубой павлин»

Изобретение полностью соответствовало периоду холодной войны. «Голубой павлин» представлял собой огромную ядерную мину, которую предполагалось закопать в Западной Германии. Считалось, что это предотвратит или сорвет гипотетическое вторжение советских войск. Смертоносное устройство имело существенный недостаток. Детонатор отказывался взрываться при низкой температуре, которая неизбежна под землей.

Гениальные умы предложили на редкость оригинальное решение. Разработчики решили, что куры спасут ситуацию. Нужно было только запустить пернатых в корпус бомбы и снабдить их достаточным количеством пищи. Самое забавное, что проект свернули вовсе не из-за цыплят. Британцам хватило логики, чтобы просчитать возможные последствия взрыва ядерной мины в центре Европы.

Гей-бомба

Сложно поверить, но идея гей-бомбы зародилась не в безудержно гомофобных 1950-х годах, а в не столь отдаленном и демократичном 1994 году. Американская военная лаборатория затребовала почти восемь миллионов долларов на разработку химического афродизиака. Воображаемое оружие массового поражения не подпадало ни под один запрет международного сообщества. Потому что химический афродизиак не угрожал жизни или здоровью противника, а влиял исключительно на сексуальную ориентацию.

При более близком изучении идея оказалась провальной со всех сторон. Прежде всего науке не известно, каким образом некое химическое вещество могло бы в один момент изменить сексуальную ориентацию человека. К тому же все известные афродизиаки даже в совокупности не могут сильно влиять на организм человека. Да и сама концепция казалась сомнительной. Науке неизвестны факты о деморализующих свойствах веселых оргий. Зато есть немало военных-гомосексуалистов, сделавших успешную карьеру.