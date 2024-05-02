«Белый крест»: как банда милиционеров хотела устроить переворот в СССР

В конце 80-х в СССР бурно расцвела организованная преступность. Причем у криминала существенно изменилось «лицо». Банды создавали не только уголовные элементы, но и спортсмены, предприниматели и даже милиционеры. Всеми ими, за очень редким исключением, руководила жажда наживы. А вот банда «Белый крест», созданная сотрудником милиции, преследовала политические цели. Ее члены планировали ни много ни мало свергнуть советскую власть.

Главарь неординарной преступной группировки, Аркадий Мокеев, имел все предпосылки, чтобы ненавидеть советский строй. Он родился в 1962 году в Ленинграде, семье бывшего политзаключенного. Его отец отбыл в ГУЛАГах много лет и его реабилитировали только после смерти Сталина. Мужчина вышел на свободу инвалидом, и его семья еле сводила концы с концами.

© Кухня ленинградской коммуналки

Семья Мокеевых ютилась в крошечной комнате ленинградской коммуналки. Мясо Аркадий видел только по большим праздникам, а одежду донашивал за соседскими детьми. Игрушек у мальчика никогда не было — они считались непозволительной роскошью. В итоге к 16 годам Аркадий люто ненавидел советскую власть. Однажды подросток поклялся, что посвятит жизнь ее уничтожению.

Закончив школу, Аркадий Мокеев долго не мог найти свое призвание, зато он рано женился. В поисках стабильного заработка парень устроился участковым милиционером. Но работа ему не нравилась — Аркадий не был ни дисциплинированным, ни ответственным. В его личном деле быстро появились взыскания за прогулы, драки и даже за подлог документов.

«Белый крест» и его участники

Несмотря на неудачи и проблемы на работе милиционер Мокеев любил порассуждать о глобальном. Его друзья и коллеги рассказывали, что он был одержим идеей совершить нечто великое и попасть в историю. Несмотря ни на что Аркадий смог дослужиться до звания капитана. В 1989 году он таки решил действовать и создал банду «Белый крест», которую пафосно назвал «российским освободительным движением».

Костяк организации состоял из двоюродного брата Мокеева Владимира Бикмуллина, милиционера Игорь Дьякова и человека без определенных занятий и хулигана Игоря Коренкова. Последний попал в банду благодаря тому, что был другом детства Аркадия. Мокеев постарался подвести под свое детище серьезную идеологическую платформу. За образец он взял организацию 19 века «Народная воля». Ее участники ставили перед собой цель методом террора принудить власти Российской империи к демократическим реформам.

Но, чтобы развернуть бурную деятельность, не хватало самого главного — финансирования. Другого способа добыть деньги, кроме как заняться криминалом, Мокеев не знал. Самой привлекательной «революционерам» показалась идея банального грабежа. С оружием у банды было не густо. В распоряжении у Мокеева и его подельников был лишь плохонький самодельный пистолет. Его Аркадий когда-то изъял при обыске, но предусмотрительно скрыл.

Первое злодеяние

Главарь банды понимал, что дефицит оружие ставит крест на любых его крупных планах. Поэтому он решил раздобыть еще один пистолет. 29 апреля 1989 года Мокеев напал на свою коллегу — милиционера Людмилу Маркову. Женщина дежурила в холле Центрального государственного архива Военно-морского флота.

© Пистолет Людмилы Марковой

Маркова отчаянно сопротивлялась, поэтому Мокеев выстрелил ей в голову из самодельного пистолета, а потом несколько раз ударил рукояткой оружия. Добычей преступника стал табельный пистолет Макарова и две обоймы с патронами. Тяжело раненая сотрудница милиции смогла добраться до телефона и вызвать помощь. К счастью, она выжила.

Опознать преступника Маркова не могла, так как он был в маске. Но у следователей сразу появилась мысль, что нападавший как-то связан с правоохранителями. Только в милиции могли знать, что в этот день женщина-милиционер будет дежурить в здании одна. К сожалению, тогда из примет у следствия был только примерный рост преступника.

Грандиозные планы и скромные возможности

Всего через неделю после нападения на сотрудницу милиции, бандиты, вооруженные уже двумя пистолетами, снова вышли на дело. Они решили «потренироваться» и выбрали легкую цель. 7 мая 1989 года преступники ворвались в столовую в Петрозаводске. Нападение произошло за несколько минут до закрытия — Мокеев считал, что в это время в кассе будет солидная дневная выручка.

© Тело кассира Кудряшовой

В столовой добыча составила всего 600 рублей. Чтобы завладеть этой скромной суммой, налетчики застрелили кассира Кудряшову. Экспертиза быстро связала два преступления, поскольку в столовой стреляли из табельного оружия Марковой. Чтобы выйти на след грабителей, следователи проработали более 1000 человек. К сожалению, успеха они не добились.

Мокеев был недоволен результатом ограбления. Ему нужны были миллионы, а не сумма, соответствующая зарплате инженера за 4 месяца. Воспаленная фантазия милиционера рисовала отряды вооруженных до зубов боевиков, осаждающих отделения милиции и государственные учреждения. Бикмуллин попытался договориться с национальными диаспорами Северной столицы. Те сдержанно восприняли идею переворота, но обещали помочь оружием.

Снова неудача

Бандиты понимали, что полагаться можно только на себя. К следующему нападению готовились особенно тщательно, несколько месяцев. Целью стала машина инкассаторов, перевозившая большую сумму денег. 30 августа 1989 года бандиты устроили засаду возле магазина у метро «Парк Победы». Вскоре подъехала машина и три инкассатора зашли в торговый зал. Вскоре они вышли с сумками, в которых были 800 тыс. рублей.

© Брошенные преступниками «Жигули»

Инкассаторы сели в черную «Волгу», но едва они отъехали от магазина, им преградили дорогу потрепанные «Жигули». Бандиты вышли из машины и начали стрелять в инкассаторов. Один из сотрудников погиб мгновенно, а второй открыл огонь. Водитель автомобиля тем временем резко тронулся с места и быстро покинул место нападения. Бандиты были шокированы неудачей. Они бросили автомобиль и пустились наутек.

План, который Мокеев считал беспроигрышным, полностью провалился. Членов «Белого креста» начали искать еще тщательнее, поэтому банда решила залечь на дно. Каждый занимался своими делами и члены группировки собирались нечасто. Но Аркадий Мокеев не мог отказаться от своих планов и в апреле 1990 года преступники опять активизировались.

Весенний беспредел

В 1990 году действия банды стали нервными и хаотичными. Апрельским вечером Мокеев и Бикмуллин остановили такси в пригороде Ленинграда. Они попросили отвезти их в центр города, пообещав щедро заплатить. По пути мужчины напали на таксиста, избили его и закрыли в багажнике. Завладев машиной, они всю ночь колесили по городу, не зная, как извлечь пользу из дерзкого преступления.

© Тело рядового Батагова

Под утро они направились в поселок Сертолово Ленинградской области. Там находилась воинская часть и хранилось оружие. Мокеев и Бикмуллин напали на часового Батагова и смертельно ранили его. Но солдат смог открыть ответный огонь из автомата и нападавшие бежали. Батагов умер, но не допустил захвата вверенного ему склада.

Потерпев очередную неудачу, бандиты выбросили из машины едва живого таксиста. Машину они оставили в одном из ленинградских дворов. Мокеева подкосила череда неудач, и он решил действовать иначе. Теперь банда напечатала несколько тысяч листовок и расклеили их по городу. Начиналось обращение так:

«Народ устал от безысходности и нищеты, и нам не нужна кость с барского стола, называемая перестройкой! Сограждане! Революционная ситуация в стране назрела! День свободы близок!».

© Коктейли Молотова, приготовленные бандитами

Далее бандиты обещали вооружить всех желающих и начать акции, которые покажут настоящую мощь и волю «Белого креста». Преступники хотели, чтобы в обществе поверили в то, что они — сильная и многочисленная организация с серьезными намерениями.

Их борьба

Первую «революционную» акцию запланировали на 14 мая 1990 года. Бандиты решили уничтожить памятники Ленину у Финляндского и Варшавского вокзалов, а также поджечь здание Ленсовета. Для этого Мокеев и Бикмуллин, как и в прошлый раз, угнали старые «Жигули».

В салон загрузили коктейли Молотова, изготовленные из бензина, олифы, клея «Момент», со взрывателями из бенгальских огней. Прихватили с собой и внушительную пачку антисоветских листовок. Их Мокеев планировал разбросать на местах террористических актов. Но планы нарушила нелепая случайность. По пути автомобиль преступников врезался в грузовик. Сотрудники ГАИ появились на месте ДТП раньше, чем бандиты скрылись.

Всего несколько минут понадобилось для того, чтобы выяснить, что машина угнана. Обыск в салоне и багажнике подсказал милиционерам, что перед ними не простые охотники за чужими транспортными средствами. На Бикмуллина тут же надели наручники, а вот Мокееву удалось бежать. Правда, на воле он был не долго — его задержали через несколько дней.

Пострадавшие за идею

На первых допросах Мокеев настаивал на том, что банда грабила и убивали исключительно ради наживы. Но потом он признался, что в действиях «Белого креста» была идеология. Убийца утверждал, что его впечатлили труды Солженицына и других диссидентов. Следствие длилось три года. Ирония ситуации заключается в том, что пока «народовольцы» сидели в СИЗО, СССР развалился без их участия.

© Аркадий Мокеев на следственном эксперименте

Впрочем, Мокеева это не радовало. Он постоянно твердил, что у власти остались те же партийные воры и коррупционеры, а народ бессовестно ограбили. В 1993 году преступников таки осудили. Легче всего отделался Бикмуллин — ему дали всего 4 года, учитывая раскаяние и помощь следствию. Дьякова осудили на 8 лет, а Коренкова на 10. Аркадия Мокеева приговорили к высшей мере — расстрелу, но заменили его пожизненным сроком.

Он до сих пор отбывает наказание в специальной колонии «Сосновка» в Мордовии. Сейчас главарь «Белого креста» разменял седьмой десяток. Он пишет стихи и рассылает их в редакции газет и журналов. Какие у Мокеева сейчас политические взгляды — неизвестно. На эту тему он общаться отказывается.