Дождь при 10 000 °C и «мох» из плазмы: как выглядит Солнце вблизи

Опубликованы материалы зонда, который приспособлен специально для съемки солнечной поверхности.

© Shutterstock.com

Потусторонний, постоянно меняющийся пейзаж из лучей, темных пятен и вихрей света — так выглядит вблизи поверхность Солнца, заснятая аппаратом Solar Orbiter, когда он был в три раза ближе к светилу, чем Земля. Кадры публикует Европейское космическое агентство.

«Напоминающие волосы структуры (их называют корональные петли — прим. Ред.) состоят из заряженного газа — плазмы. Они следуют линиям магнитного поля, выходящим из недр Солнца. Самые яркие области имеют температуру около 1 000 000 °C, а более холодный материал выглядит темным, поскольку поглощает радиацию», — поясняется в сообщении.

На протяжении всего видео в левом нижнем углу видны яркие ажурные структуры из потоков газа. Это так называемый корональный «мох». На самом деле, это сияние зависит от выбранной для съемки оптики. Оно проявляется у основания слишком горячих или слишком разреженных, то есть невидимых для данного устройства съемки, корональных петель.

<img class="" src="https://img03.rl0.ru/6e708b354ab6f456badf903e8ea27421/765x-i/https/store.rambler.ru/news/img/32db724ce44a1b00e997d052fe9e1942"/>

На солнечном горизонте видны темные зубцы. Это спикулы — потоки раскаленного газа, который вырывается из-под хромосферы, то есть внешней оболочки Солнца. Такие зубцы могут достигать высоты 10 000 км — это выше самой высокой земной горы, Эвереста.

А в центре кадра в какой-то момент происходит небольшая солнечная вспышка. То есть, более холодный материал извергается из-под хромосферы, а затем падает обратно вниз. Но «небольшим» этот выброс можно назвать только по сравнению с окружающим пейзажем: на самом деле извержение по размеру было больше, чем вся наша Земля.

В конце записи на фоне одной из корональных петель можно различить темные «капли дождя». Это «прохладные» (менее 10 000 °C) сгустки плазмы, плотность которых выше, чем у петли. Они падают обратно к Солнцу под действием гравитации.