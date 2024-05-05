Добровольное распятие и метание яиц: как отмечают Пасху в разных странах

Праздник Воскресения Христова — главный день церковного года как у западных, так и у восточных христиан. Во многих странах мира сложились собственные традиции празднования Пасхи. Некоторые из них могут показаться милыми и добрыми, а другие — испугать своей жестокостью.

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Добровольное распятие на Филиппинах

Самый удивительный и жуткий обычай сложился на Филиппинах. Ежегодно несколько христиан-католиков подвергают себя добровольному распятию на кресте в Страстную пятницу. Некоторые верующие буквально повторяют крестный путь Христа, считая, что только так смогут искупить свои грехи. Обряд включает в себя последний ужин, бичевание по пути к месту «казни», ношение креста, распятие и повторение слов Иисуса на кресте.

Зрелище обычно собирает множество зрителей. Они наблюдают за приготовлениями, а после и за самим ритуалом распятия. Ноги и руки человека прибивают к месту 10-сантиметровыми гвоздями, а чтобы избежать серьезных травм, человека сперва крепко привязывают.

Некоторые священники считают, что подобные представления уже потеряли изначальный религиозный смысл. Обряд стал привлекать туристов и сейчас проводится скорее с целью заработать.

Пасхальный кролик и детские игры

В некоторых странах Запада есть обычай пасхальным утром прятать разукрашенные или шоколадные яйца в «гнездах» пасхальных кроликов. Проснувшись, дети бросаются обыскивать весь дом в поиске угощений.

Предположительно, пасхальный кролик появился как наследие языческих обрядов племен, живших на территории древней Германии. Они связывали день весеннего равноденствия с приходом богини весны и плодородия и верили, что зайцы помогали ей. Культ животного не только сохранился при переходе в христианство, но и был привнесен в культуру Северной Америки немецкими мигрантами.

В целом, из-за своей многонациональности в Соединенных Штатах нет определенной традиции празднования Пасхи. Вместе с тем по всей стране популярно катание яиц по склону. Дети соревнуются между собой, кто дальше всех без остановки прокатит яйцо. Подобные состязания проводят даже на газоне у Белого Дома, причем официально. Такая забава была когда-то и у славянских народов, и от нее пошли деревянные крашеные яйца — они использовались для игры.

В Англии дети играют в Egg-shackling. На сырых яйцах каждый участник пишет свое имя, а после их подбрасывают в сите. Выиграет тот, чье яйцо разобьется последним.

Убийство ягнят и барашки из теста

Другая редкая традиция — убийство ягнят. Например, этому древнему обычаю следуют в Италии, где к Пасхе забивают свыше 400 тысяч животных ежегодно. Местные зоозащитники неоднократно выступали против этого, а праздновать «веганскую» Пасху призывал даже экс-премьер Сильвио Берлускони. Вместе с тем Пасха в Италии является одним из главных праздников и изменить сложившиеся обычаи оказалось не так и просто.

Кулинарные традиции в Италии очень отличаются в зависимости от региона. Например, во Фриули центральным блюдом на пасхальном столе является лепешка «по-триестински». В Лацио же ее место занимает ягненок с потрохами.

В Греции на Пасху пекут особый хлеб «цуреки», а также готовят «магрицу» — суп с потрохами ягненка, яично-лимонной заправкой и зеленью. В Германии пекут пасхальные пироги в форме ягнят, а в субботу устраивают большой пасхальный костер — считается, что в нем сгорают все плохие чувства и воспоминания.

Отметим, что есть у немцев и другой старинный обычай, который сохранился лишь в некоторых регионах страны — конное шествие. Всадники устраивают марши в некоторых городах Баварии на следующий день после Пасхи — в честь святого Георгия, который считается покровителем лошадей и скота.

В Польше к пасхальному столу обязательно подается песочное печенье с фруктовой и ореховой начинкой. Такую выпечку называют «мазурки». Сверху их посыпают сахарной пудрой или же покрывают глазурью. Сама Пасха поляками празднуется два дня. В центре стола в эти дни ставится не кулич, а «пасхальная бабка», которая также готовится из дрожжевого теста.

Во Франции кулинарные традиции мало отличаются от других стран, однако центральным элементом стола на Пасху становится жареный цыпленок. Главным символом праздника с древнейших времен французы считают колокольчик. Его звон в этот день можно услышать повсюду — он символизирует продолжение жизни и веселье.

В Болгарии на Пасху готовят очень много крашенных яиц, которые после выкладывают вокруг большого пасхального хлеба. Как и в России, болгары «чокаются» ими до тех пор, пока одно из них не треснет.