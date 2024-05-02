Кто и за что на самом деле убил герцога Бэкингема

Имя герцога Бэкингема хорошо известно широкой публике, и он имеет славу очаровательного сердцееда, по которому сходила с ума французская королева Анна. А потом его убил его же подчиненный Фелтон и тоже из-за любовных интриг. В реальности коварная Миледи тут была не причем, а вот Бэкингем и Фелтон вполне исторические лица и убийство действительно произошло 395 лет назад – 23 августа 1628 года.

© Портрет Джорджа Вильярса // public domain

В знаменитом своем романе «Три мушкетера» Александра Дюма дал волю воображению, а в снятых по нему фильмах режиссеры и вовсе разгулялись от души. В реальности мы мало знаем об отношениях английского герцога с французской королевой, вроде бы как она отвергла его ухаживания. Если они вообще были.

Бэкингем и Анна и в самом деле встречались в Амьене, но официально, во время визита с принцем Карлом и молва, памятуя славу Бэкингема как сердцееда, тут же приписала ему и эту любовную интрижку. Слухи были упорные, и Людовик XIII вполне мог приревновать супругу. Впрочем, для последующих событий это не имело никакого значения.

Бэкингем

Почти все будущие всевластные фавориты часто происходили из небогатых семей. Может быть поэтому, стремление к успеху и богатству было для них серьезной мотивацией. А когда оно достигалось, то не могли остановиться, им «сносило» голову, и такая алчность становилась причиной гибели. Все это почти верно и для Бэкингема. А «почти» потому, что известно – он не брал взяток. Но ему хватало и остального.

Его полное имя – Джорж Вильярс и он родился 28 августа 1592 года в семье небогатого дворянина в Лестершире. Отец, местный шериф, рано умер, и мать всячески пыталась дать образование троим сыновьям. Но особо она выделяла Джорджа, считая его самым перспективным. Поэтому не поскупилась на учебу во Франции.

В 1614 году его познакомили с английским королем Яковом I. Считается, что это было сделано преднамеренно протестантской партией, чтобы свалить фаворита Роберта Кара, который был представителем партии католической. Как известно, Яков во время своего правления пытался примирить обе стороны.

Король был неравнодушен к красивым юношам, а Джордж обладал выдающейся внешностью. Ему купили должность виночерпия, что позволяло постоянно находиться при дворе и король не смог пройти мимо – «шалость удалась». Очаровательный Вильярс вскоре был посвящен в рыцари и назначен лордом-адмиралом Англии. Отмечается, что к должности он отнесся со всей серьезностью и много времени отдавал улучшению английского флота, лично инспектировал верфи и корабли, улучшал жизнь моряков.

Неофициально фактически заведовал всей канцелярией короля, был первым министром, в 1617 году получил титул графа Бэкингема, а в 1623 году – герцога. Это было неслыханное дело, до того момента такой высокий титул в Англии не присваивали более полувека.

Влияние было огромным, но, как уже сказано, его оказалось невозможным подкупить, например, для получения выгодной должности. Зато таковые получали люди вполне достойные, но это только прибавляло врагов. После смерти короля Якова I сумел сохранить и даже увеличить свое влияние, поскольку с самого начала смог подружиться с наследным принцем и будущим королем Карлом I. Удивительно, но к нему благосклонно относилась и супруга Якова I Анна Датская.

Итак, как администратор Джорж Вильярс Бэкингем был вполне успешен. Но вот как политик оказался совершенно бездарным. Он проваливал дипломатические миссии одну за другой, ввязался в несколько войн, которые тоже оказались проигрышными – с Испанией и Францией, когда взялся помогать местным гугенотам при осаде Ла Рашели. Англия испытывала большие трудности, казна опустела, в народе нарастал ропот и виновником всех бед начали считать всесильного, достаточно честного, но жутко заносчивого Бэкингема.

Фелтон

О нем мы знаем гораздо меньше, поскольку единственное чего он добился в жизни – это убил Бэкингема. Правда, этого ему хватило, чтобы прославиться и стать на какое-то время самым популярным человеком в Англии. Но в реальности, судя по всему, это был обиженный на судьбу неудачник.

Они с Бэкингемом были почти ровесники – Джон Фелтон родился в 1595 году. Фелтоны относились к младшей и обедневшей части семейства Саффолков, поэтому Джону пришлось очень рано поступить на службу в армию. Но там, несмотря на все старания и усердие, он оставался незамеченным и почти не продвигался по службе.

© Джон Фелтон в тюрьме

Но все-таки дослужился до лейтенанта, однако так и «торчал» в этой должности. Когда готовилась экспедиция к Ла Рашели, то дважды обращался к Бэкингэму с просьбой дать ему командование ротой и повысить до капитана. Мотивировал тем, что очень беден, а своей храбростью и ранением давно заслужил повышение.

Бэкингем всякий раз отказывал, а когда Фелтон сказал, что не сможет жить дальше без чина капитана, то герцог надменно ответил: «В таком случае могу вас повесить». Озлобление Фелтона достигло предела.

Убийство

Получив небольшую сумму денег от матери, Фелтон купил кинжал за 10 пенсов – похоже он и в самом деле был в отчаянном материальном положении, есть данные, что ему задолжали жалования аж на 80 фунтов стерлингов. 23 августа 1628 года лейтенант (по другим данным уже вышедший в отставку) отправился в штаб Бэкингема в Портсмуте. Он дождался, когда герцог пойдет к карете, приблизился к нему и воткнул кинжал. Бэкингем успел только сказать: «Ах, негодяй!»

Утверждается, что Джон Фелтон был религиозным фанатиком, но похоже это совсем не так. И никакие женщины-миледи тут замешаны тоже не были. Все мотивы носили личный характер. Убив ненавистного министра, он не стал убегать, а спокойно дождался ареста.

Но славы добился, хотя она вряд ли была его побудительным мотивом, только месть за унижение. Фелтон мгновенно стал народным героем, за его здоровье открыто поднимали тосты, хотя некоторых даже за это арестовывали. А когда повесили и оставили в назидание другим, то площадь Портсмута стала местом паломничества и поклонения. Так что устрашения не получилось, а властям пришлось срочно захоронить Джона Фелтона.

Но ликование англичан продолжалось недолго. Вскоре выяснится, что со смертью Бэкингэма ничего не изменилось. И тогда виновником всех бед и объектом ненависти станет сам король Карл I. Что приведет к последующим потрясениям, революции и казни уже монарха.