Ученые обнаружили вегетарианцев каменного века

Ученые из Германии и Марокко перевернули представления о рационе питания наших далеких предков, считавшихся охотниками и активными мясоедами. Анализ останков людей, живших в Северной Африке около 15 000 лет назад, показал, что они обладали преимущественно вегетарианскими пристрастиями. Исследование было опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.

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На основании анализа

Специалисты изучили химические особенности костей и зубов семи человек, а также отдельные зубы, возраст которых составляет около 15 000 лет. Эти останки были найдены в пещере недалеко от грота Тафоральт на северо-востоке Марокко. Как показал анализ, все погребенные здесь были представителями так называемой иберомаврийской культуры.

Растительная пища

Ученые проанализировали содержание в останках углерода, азота, цинка, серы и стронция. Это позволило им определить тип и количество растений и мяса, которые древние люди употребляли в пищу. Анализ показал, что рацион иберомавров был богат растительной пищей. Они активно употребляли в пищу различные дикорастущие растения и их плоды: сладкие желуди, кедровые орехи, фисташки, овес и бобовые.

Ученые полагают, что именно уровень глюкозы в этих продуктах мог сыграть важную роль в развитии человеческого мозга.