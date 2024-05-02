Русский штык: почему этого оружия боялись все враги России

Несмотря на то, что Великая Отечественная война стала «войной моторов», красноармейцы при малейшей возможности переходили в штыковую атаку. В таком противостоянии советским солдатам не было равных, а поэтому винтовки и карабины РККА были оборудованы штыком – «бонусом», которого боялись все враги.

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На технику надейся, а сам не плошай

Командование Красной Армии при подготовке бойцов с большим уважением относилось к наработкам предшественников. По этой причине большое внимание уделялось работе со штыком, которым снабжалась винтовка Мосина, модифицированная в 1930 году.

В 1938 году вышло Наставление по подготовке к рукопашному бою, в котором говорилось о необходимости освоения приёмов с винтовкой со штыком. Кроме того, в СССР были повсеместно распространены соревнования по фехтованию на штыках. Образ бойца с таким оружием также активно использовался в наглядной агитации.

«Красные командиры» понимали: современная техника и вооружение – это, конечно, хорошо, но намного важнее смелость солдата и его готовность сразиться с врагом лицом к лицу.

Пуля – дура, штык – молодец

В 1944 году на вооружение Красной Армии поступил новый карабин со штыком иной конструкции. На этот раз он прикреплялся к карабину под стволом и откидывался вперёд при необходимости. Такое крепление позже было признано наиболее успешным решением, а поэтому оно использовалось на автомате Калашникова вплоть до 90-х годов прошлого столетия.

Если верить рассказам немецких военнослужащих, в 80% случаях инициаторами штыкового боя являлись именно советские солдаты. Такая тактика ведения боя оказалась продуктивной во время сражений в городах (Брестская крепость, Сталинград), то есть тогда, когда авиация и тяжёлая артиллерия, фактически, не могли кардинально повлиять на ситуацию.

Учитывая, что за штык хватался каждый советский боец, у немцев выработался психологических страх при виде надвигающейся массы, поблёскивающей смертельной сталью.

Стоит отметить, что русские, отстаивающие свою родную землю, во время рукопашных схваток рассчитывали не только на штык, но и на сапёрные лопатки. Эти вспомогательные приспособления в руках воинов-красноармейцев превращались в довольно грозное оружие, от которого досталось десяткам тысяч фашистских захватчиков.