Как советский матрос спас США от «морского Чернобыля» в 1986 году

Сергей Преминин был удостоен звания Героя России лишь в 1997 году. Однако свой подвиг матрос подводной лодки совершил еще тогда, когда существовало звание Героя Советского Союза. Неизвестно, почему награда так долго не могла найти своего обладателя, ведь Преминин предотвратил страшнейшую катастрофу, которая могла стать «морским Чернобылем».

Матрос на посту

Сергей Анатольевич Преминин родился в 1965 году в деревне Скорняково Вологодской области. Как пишет Александр Тарунин в энциклопедии «Рожденные на Вологодчине», 8 классов средней школы Преминин окончил в городе Красавине, находившемся в 3 километрах от его родной деревни. После этого он поступил в речное училище в Великом Устюге, а в 1984 году был призван в армию на Краснознаменный Северный флот. Преминин проходил службу на подводной лодке К-219 (командир Игорь Британов) в 19-й дивизии подводных лодок (город Гаджиево Мурманской области) трюмным машинистом.

Как утверждает Евгений Чернов, автор книги «Тайны подводных катастроф», Сергею Преминину выпало служить именно на той субмарине, на которой в 1979 году уже произошла одна авария. Но тогда отлично подготовленный экипаж сумел предотвратить катастрофу и привел корабль на базу. Несмотря на то, что во второй раз большого количества жертв также удалось избежать, подлодка, на которой служил Преминин, все-таки затонула. Однако 20-летний матрос навсегда остался на своем боевом посту. Незадолго до этого Сергей Преминин фактически спас своих товарищей от, как выразился историк Владимир Кучин, «морского Чернобыля».

Хронология катастрофы

Если верить Владимиру Кучину, автору издания «Всемирная волновая история от 1963 г. по 1990 г.», трагедия разыгралась на подводной лодке К-219 3 октября 1986 года. В тот день субмарина 1971 года постройки находилась в своем последнем походе в тысяче километров от Бермудских островов. Поначалу все шло по плану. Утром лодка всплыла на перископную глубину для сеанса связи. Когда атомоход уже начал погружение, на командный пункт поступила информация о появлении течи из-под заглушки крышки ракетной шахты в 4-м отсеке. Вследствие этого была объявлена тревога, и матросы запустили насосы для откачки воды.

Как пишет Александр Беззузбцев-Кондаков в своей книге «Почему это случилось?: техногенные катастрофы в России», после того, как люки были задраены, в ракетной шахте № 6 прогремел взрыв, причиной которого стало воспламенение компонентов ракетного топлива. Аварийный отсек удалось быстро осушить, но короткое замыкание, возникшее в распределительных щитах, привело к пожару. Из-за отсутствия электропитания отключились насосы. Обесточивание вызвало активацию аварийной защиты правого реактора, однако его компенсирующие решетки не опустились на концевые выключатели. Ничего не оставалось, как проделать эту операцию вручную. В отсек отправились лейтенант Николай Беликов и матрос Сергей Преминин.

Судьба Героя и подлодки

Вместе Беликову и Преминину удалось опустить 3 решетки. Но лейтенант, не выдержав жары в 70 ℃, потерял сознание. Преминин, оставшись один, вынес товарища, а потом сам закончил работу. Об этом он тут же доложил своему командиру. Казалось, самое страшное было позади. Однако, если верить Эдуарду Иваняну, автору издания «Энциклопедия российско-американских отношений: ХVIII-ХХ века», Сергею не удалось выбраться из отсека. Вследствие перепада давления дверь заклинило. Преминина пытались спасти, но все усилия членов экипажа оказались тщетны. Сергею Анатольевичу Преминину было посмертно присвоено звание Героя России, правда, произошло это лишь спустя 11 лет после катастрофы.

А между тем, как утверждает Сергей Гуров, автор издания «Инженеры-механики флота», тело Героя так и не смогли извлечь из злополучного реакторного отсека. Преминин навсегда остался на своем боевом посту. Оставшихся же в живых членов экипажа успешно эвакуировали. А вот сама подводная лодка 6 октября 1986 года все-таки затонула в Саргассовом море. Она унесла на глубину 5500 метров 14 ракет, 2 торпеды с ядерными боеголовками и 2 ядерных реактора. Тем не менее трагедии не случилось именно благодаря Сергею Преминину. Как пишут Д.В. Мун и другие авторы издания «От «Титаника» до «Фукусимы», радиоактивными материалами, находившимися на подлодке, наверняка было бы поражено все побережье Америки, а течения и ветра разнесли бы радиацию по всей Атлантике.