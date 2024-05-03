$92.05+0.2798.64+0.62
Почта

Почему все советские вожди делали ошибку в названии СССР

Согласно данным «Списка аббревиатур» четырехтомного «Словаря русского языка» (1999 г.), аббревиатура СССР должна произноситься как «эс-эс-эс-эр». Однако в речи советских лидеров, депутатов, начальников и обычных граждан часто звучало «эс-эс-эр», что соответствует аббревиатуре ССР, то есть Советская Социалистическая Республика (одна из 15). Эта речевая ошибка распространилась ещё на ранних этапах Советской власти. Предполагается, что традиция произносить «эс-эс-эр» началась с Иосифа Сталина. Такое произношение можно услышать в записи доклада «О проекте Конституции Союза ССР», прочитанного Сталиным на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 года.

Почему все советские вожди делали ошибку в названии СССР
© Русская семерка

Выпадение одного из слогов при быстром произношении показало изначальную неудачность аббревиатуры СССР. Это свидетельствует о действии лингвистического закона экономии речевых усилий говорящих, а также принципа гаплологии – усечения одного из нескольких аналогичных слогов.

На произношение аббревиатуры, вероятно, повлияла форма «Союз ССР», которую употребляли наряду с СССР. О том, что количество слогов «эс» должно быть разное, Сталин не задумывался. Возможно, сказался и характерный для него грузинский акцент.

Распространённое произношение было зафиксировано не только в аудиозаписях, но и в литературе. В поэтическом наследии переводчицы-эмигрантки Александры Серебренниковой есть такие строки, написанные в 1932 году:

Не продать ли с горя Мне свой несессер И поехать вскоре Прямо в Эсэсэр?..

К слову, в военную и послевоенную эпоху Сталин куда чаще стал употреблять в устных речах более «полновесное» словосочетание «Советский Союз» вместо аббревиатуры СССР. Однако форма «эс-эс-эр» сохранилась на долгие годы. Особенно она резала слух в выпусках советских теленовостей: Зрители могли сравнивать нормативную речь дикторов с чиновничьей «скороговоркой».

Если у Брежнева неверное произношение можно оправдать трудностями с дикцией на старости лет, то для Михаила Горбачёва, избранного генсеком ЦК КПСС в возрасте 54-х лет, такое объяснение не годится. Между тем, даже в своей последней речи в декабре 1991 года он заявил, что уходит с поста «президента эсэсэр».

Другие речевые ошибки советских вождей

Иосиф Сталин считал себя знатоком лингвистики и на склоне лет даже выпустил брошюру «Марксизм и вопросы языкознания». Однако русским языком вождь владел далеко не идеально – он вырос в иноязычной среде и не получил полноценного образования. В его речах можно заметить немало ошибок в словоупотреблении: Сталин говорил «похоронить в гроб» вместо «положить в гроб» или «распяли на крест» вместо «распяли на кресте».

Никита Хрущёв также был человеком не вполне грамотным, в устной речи которого проявлялось украинское влияние. На письме Хрущёв постоянно делал ошибки, поэтому писать от руки не любил. Есть мнение, что именно это подтолкнуло вождя к идее кардинальной реформы русской орфографии, которая, к счастью, осталась нереализованной.

Леонид Брежнев, как правило, читал по бумажке, поэтому грубых ошибок не допускал. Но из-за проблем с челюстью казалось, что он произносит совершенно иные слова. Например, в брежневском произношении слов «систематический» и «пессимистический» гражданам, судя по анекдотам того времени, слышалось что-то неприличное.

Михаил Горбачёв был не в ладах с русскими ударениями. Он произносил «нАчать» вместо «начАть», «прИнять» вместо «принЯть», «мОлодежь» вместо «молодЁжь». Кроме того, генсек никак не мог правильно выговорить название союзной республики Азербайджан, которая в его речи превращалась «Азебаржан». Постоянные ошибки главы государства повлияли даже на позицию филологической науки. Напротив вариантов, употребляемых Горбачёвым, в словарях в годы перестройки появилась пометка «допустимо».