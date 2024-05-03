Почему женщины рожают лежа и при чем здесь король Людовик XIV

В большинстве случаев женщины рожают лежа. Многие уверены, что это самое оптимальное положение для роженицы и ребенка. Но это не так и причина, по которой роды происходят именно так, а не иначе, совершенно неочевидна. Ученые раскрыли эту тайну, в которой оказался замешан монарх-фетишист.

С глубокой древности женщины рожали сидя на корточках или на четвереньках. Такое положение подсказала сама природа и исследования это подтвердили. На рентгеновских снимках хорошо видно, что в таких положениях нижнее тазовое отверстие раскрывается максимально широко, освобождая проход младенцу. А вот положение лежа оказалось наименее удачным.

Изображения сидящих рожениц есть на античных фресках и египетских папирусах. Более того, женщины многих племен Африки, Австралии и Южной Америки, почти не затронутых цивилизацией, предпочитают именно такие роды. Но почему у нас, несмотря ни на что, роды проходят именно лежа?

Ответ на этот вопрос дали историки, изучавшие позднее Средневековье. Как это ни странно звучит, но моду на такие роды ввел французский король Людовик XIV. «Король-солнце» имел особую форму фетишизма — он любил наблюдать за родами. У монарха было 22 отпрыска и он присутствовал при рождении каждого. В 17 веке большое количество детей у королей было нормой. При высоком уровне детской смертности нужно было непременно оставить после себя наследника.

© Король Людовик XIV считался экспертом абсолютно в любом вопросе

Когда жена или фаворитка рожала, король Луи бросал все дела и спешил в опочивальню. Там он устраивался поудобнее чуть в стороне, чтобы не мешать повитухам, и давал волю своей страсти. Но так как при родах в положении сидя появление ребенка почти не видно, король распорядился, чтобы таинство рождения происходило именно лежа.

Авторитет короля оказался сильнее науки

Людовик XIV также любил порассуждать на эту тему и активно пропагандировал неестественную для рожениц позу. Ученые считают, что именно монарший авторитет стал причиной того, что сначала во Франции, а потом и по всей Европе прижилось традиционное сейчас положение.

«До этого времени вертикальные роды были самыми распространенными. Но со второй половины 17 столетия позиция лежа стала доминирующей, несмотря на ее недостатки. И она до сих пор используется в западных культурах. Все потому, что сотни лет назад король-фетишист получал удовольствие от наблюдения за родами».

Так говорит автор исследования на эту тему, профессор Лорен Дандес. Осталось выяснить почему, вопреки природе и точным медицинским фактам, мы продолжаем традицию, введенную по прихоти короля-фетишиста.