В таинственной рукописи Войнича нашли "запретные темы"

Манускрипт Войнича, расшифровать который ученые не в силах уже второе столетие, может содержать "запретную информацию" по сексологии и гинекологии. Об этом в авторской колонке на портале The Conversation рассказали исследователи из австралийского Университета Маккуори Мишель Льюис и Киган Брюэр.

© Библиотека Йельского университета

Статья авторов нового исследования опубликована в журнале "Социальная история медицины".

Рукопись Войнича уже давно одновременно озадачивает и восхищает историков. Считается, что она была создана в эпоху позднего Средневековья.

Страницы пестрят иллюстрациями, в том числе изображениями звезд и планет, растений, диаграммами и знаками зодиака. Текст написан на неразгаданном языке, скорее всего, шифром, который еще предстоит разгадать. Сложности добавляет то, что текст, вероятно, был написан пятью разными людьми.

Авторы нового исследования акцентировали свое внимание на одном из разделов с изображениями обнаженных женщин, "держащих предметы рядом с гениталиями или ориентированные на них". Но ведь таким женщинам не место в рукописи, посвященной, как считается, исключительно травам или астрономии.

© Библиотека Йельского университета

"Чтобы понять смысл этих изображений, мы исследовали культуру гинекологии и сексологии позднего Средневековья, которую врачи того времени часто называли "женскими тайнами", - пишут исследователи. - Мы обратились к трудам баварского врача Йоханнеса Хартлиба (около 1410-1468 гг.), который жил примерно в то же время и в том месте, где была создана рукопись Войнича.

Хартлиб писал о растениях, женщинах, магии, астрономии и банях. Он также рекомендовал использовать "секретные буквы" (например, шифр, секретный алфавит и т. д.), чтобы скрыть медицинские рецепты и процедуры, которые могут привести к контрацепции, абортам или бесплодию".

Секретный алфавит Хартлиба не сохранился, но данные о нем сохранились в некоторых письменных источниках того времени, в том числе в трудах коллег, которые анализировали работу этого врача. Из них следует, что Хартлиб очень опасался, как бы "женские тайны" не стали широко известны. Боялся он и того, что его сочинения могут способствовать популяризации внебрачных связей, за что его осудит Бог.

Поэтому на определенные темы, связанные с сексологией и гинекологией, Хартлиб писал шифром, понять который могли лишь некоторые специалисты. В ходе нового исследования был расшифрован ряд тайных текстов того периода, но не из рукописи Войнича. Однако анализируя иллюстрации рукописи Войнича через призму шифров Хартлиба, ученые из Австралии предположили, что один из разделов описывает те самые "запретные темы".

Рукопись 408, также называемая рукописью Войнича, хранится в библиотеке Йельского университета. Радиоуглеродное датирование показало, что шкуры животных, использованные для ее изготовления, были выделаны между 1404 и 1438 годами. Но самым ранним достоверно известным владельцем рукописи является сподвижник императора Священной Римской империи Рудольфа II, который жил с 1552 по 1612 год.

© На одной из иллюстраций изображен замок с зубцами в форме "ласточкиного хвоста", характерными для Московского Кремля

Имеется и "российский след". Во-первых, на одной из иллюстраций изображен замок с зубцами в форме "ласточкиного хвоста", характерными для Московского Кремля. Правда строили Кремль зодчие из Италии.

Во-вторых, имя автора рукописи неизвестно, но свое название она получила в честь Вильфреда Михаила Войнича, антиквара, который неизвестно у кого приобрел ее в 1912 году.

Войнич родился 31 октября 1865 в городе Тельши, Ковенской губернии Российской империи, в семье титулярного советника. Он окончил гимназию в Сувалках, затем работал в Гродненской аптеке, после чего поступил в Московский университет, по окончании которого состоял в организации "Народная воля".

За подпольную работу его арестовали и сослали в Иркутск, а затем в Балаганск. По дороге он бежал, через Монголию добрался до Гамбурга, а затем до Лондона, где женился на Этель Лилиан Буль, после замужества ставшей Этель Лилиан Войнич. Это она написала популярный в СССР роман "Овод".