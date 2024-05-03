«Лучшая из худших» операций Германии: как немцы хотели бежать из плена на подлодке

27 апреля 1943-го в залив Св. Лаврентия вошла немецкая субмарина, положив начало одной из самых загадочных операций в Битве за Атлантику. Она прославилась как «лучшая из худших» миссий подводников Германии Второй мировой войны. В том, почему так вышло, разбирался «Профиль»

© Подлодка U-262 // bundesarchiv.de

Тайный смысл личных писем

Во время Второй мировой немецкие субмарины неоднократно проводили тайные операции в водах Канады, включая участие в побегах пленных подводников из местных лагерей. Предусмотрительный командующий германским подплавом Карл Дениц еще до войны разработал систему связи, позволявшую попавшим в плен морякам передавать на родину важную информацию, в том числе отчеты о том, как были потеряны их подлодки, а также о том, какое оружие и методы использовали союзники.

Основой этой системы, получившей название «код Ирландия», служили письма, которые пленные могли отправлять домой по каналам Красного Креста. В этих посланиях, якобы адресованных близким, они использовали шифр, в котором определенные слова означали точки и тире азбуки Морзе. Кроме того, некоторые словосочетания имели особый смысл.

Ключи к этому коду устно сообщались командирам лодок перед их первым походом. А семьи моряков были предупреждены, что письма из плена могут содержать важную информацию. Некоторые родственники даже были вовлечены в переписку, с помощью которой Дениц общался со своими подчиненными в плену.

Успешное использование «Ирландии» навело Деница на мысль об организации побегов с помощью подлодок. Поскольку письмо из Канады доходило до Германии через Швейцарию за три месяца, пленные вынуждены были ждать ответа по полгода. Соответственно, обсуждение деталей побега могло затянуться, на год, а то и больше.

За это время из Германии в Канаду отправлялись посылки с контрабандой в виде писем, карт и крошечных деталей для раций, спрятанных в консервных банках с двойным дном. Канадские власти в лучшем случае могли лишь выборочно проверять тысячи почтовых отправлений и сотни посылок, ежемесячно проходящих посредством Красного Креста между лагерями военнопленных и Германией. Таким образом, обнаружение контрабанды во многом зависело от удачи.

Большой срок подготовки к побегу никого не смущал. Во-первых, пленные использовали это время для уточнения деталей плана. Во-вторых, даже если в итоге побег не удавался, подготовка к нему поднимала боевой дух заключенных. Но все же Деницу нужны были именно успешные акции, поскольку они позволили бы вернуть в строй ценные кадры, а заодно имели бы мощный пропагандистский эффект.

Операция «Сорока»

Офицеры кригсмарине, содержавшиеся в лагере №70 у городка Фредериктон, в канадской провинции Нью-Брансуик, в течение длительного времени поддерживали связь с Деницем, чтобы организовать побег. Их план был таков: добраться до побережья, а затем на украденной маленькой лодке достичь малонаселенного острова Принца Эдуарда в заливе Святого Лаврентия, где их подхватила бы подлодка.

В штабе Деница эту операцию, получившую название «Сорока», спланировал в мельчайших деталях капитан-лейтенант Петер Кремер. 6 апреля 1943-го он вручил пакет с инструкциями к «Сороке» командиру U-262 Хайнцу Франке, приказав вскрыть его после получения сигнала из штаба.

© Командир U-262 и его экипаж // bundesarchiv.de

Выйдя в море в тот же день, U-262 вместе с четырьмя другими лодками была привлечена к поиску и сопровождению судна-блокадопрорывателя «Ирене», шедшего в Бордо с важным грузом с Дальнего Востока. Но англичане, дешифровавшие немецкие радиосообщения, отправили свои корабли на перехват «Ирене». В итоге 10 апреля британский крейсер-минзаг «Эдвенчур» обнаружил «Ирене», после чего немецкий экипаж затопил судно и был взят в плен.

После этой неудачи Дениц приказал Франке следовать в район южнее Гренландии, где 15 апреля U-262 обнаружила и атаковала конвой HX-233. На зов Франке откликнулись другие лодки, и вскоре между конвоем и «волчьей стаей» разгорелся ожесточенный бой. Но Дениц велел Франке в него не ввязываться, приказав ему вскрыть пакет и действовать согласно имевшимся в нем инструкциям.

Из пакета командир U-262 узнал, что в первых числах мая ему нужно прибыть в определенную точку у побережья западной части залива Св. Лаврентия, чтобы принять на борт сбежавших пленных. При этом Дениц оставил детали маршрута и тактики на усмотрение Франке. Это взволновало командира U-262, поскольку он никогда прежде не действовал в канадских водах и не совершал переходов через Атлантику.

Вышло так, что Дениц фактически послал U-262 в «пасть дьявола», внутренние воды Канады, без тщательного инструктажа перед выполнением задания и без возможности заранее обсудить разные варианты действий. Франке даже не имел актуальных карт канадского побережья. Позже он вспоминал, что ему «внезапно поставили задачу, выполнение которой наверняка повлечет за собой определенный риск для лодки и экипажа». При этом Франке сообщил о ней только своим офицерам и штурману, остальным же членам экипажа пришлось испытывать психологический дискомфорт из-за незнания цели их миссии.

«Лучшая из худших»

Залив Св. Лаврентия был для субмарины очень опасным местом. Основной проход в него – пролив Кабота являлся районом формирования конвоев союзников и сосредоточения их сил ПЛО. Кроме того, в то время в заливе ожидалось устойчивое ледовое поле и восточное течение должно было перемещать лед в сторону Атлантики. Сам же пролив Кабота был шириной около 100 км, без учета районов его замерзания.

В ночь на 27 апреля U-262 пошла на «штурм» пролива. В темноте она двигалась в надводном положении на полной скорости, пока не встретила лед. Удары о льдины повредили нос лодки, но Франке упорно двигался вперед. Утром он наконец-то прорвался в залив, где его ждало ледяное поле. После этого U-262 залегла на дно почти на сутки.

Всплытие прошло с трудом – лед удалось проломить не сразу. Когда же Франке выбрался на мостик, то увидел такую картину: верх рубки был искорежен, палубное орудие и зенитки повреждены, а в носу вышли из строя почти все торпедные аппараты. Теперь U-262 была практически беззащитна. Тем не менее Франке и его команда ощущали себя в безопасности. В 500 м впереди, в заливе, была более чистая вода, а ледяной покров исключал любую возможность неожиданного нападения надводных кораблей. Никто бы не заподозрил, что в это время года в заливе находится субмарина, поэтому в вахтенном журнале командир U-262 написал, что это «наверное, единственный корабль, плавающий в заливе Св. Лаврентия».

В течение следующих двух дней U-262, то погружаясь, то всплывая, потихоньку шла к острову Принца Эдуарда. Днем 2 мая, когда до места встречи с беглецами было уже недалеко, Франке положил лодку на грунт, а затем всплыл на перископную глубину, чтобы осмотреться. В этот момент прямо над U-262 появились и начали кружить три самолета. Сперва немцы решили, что их обнаружили, но затем верно предположили, что рядом аэродром, а лодка находится в районе полигона канадских ВВС.

© Остров Принца Эдуарда (снимок из космоса) // Copernicus Sentinel-2 / ESA

В ночь на 3 мая U-262 достигла места рандеву, где тщетно прождала беглецов три дня. В полдень 6 мая Франке решил, что дальнейшее ожидание бессмысленно и решил свернуть операцию. Спустя два дня лодка снова удачно прошла пролив Кабота и вышла в Атлантику. После этого Франке доложил Деницу о неудаче и повел U-262 во Францию, приведя ее на базу 25 мая.

Так закончилась миссия U-262, которую историки считают «лучшей из худших» в истории Битвы за Атлантику, поскольку лодка смогла пробыть так долго в столь опасном месте и не погибнуть. Кроме того, благодаря ей Дениц начал разрабатывать операцию побега из Канады своего лучшего подводника Отто Кречмера.

Только после окончания войны Франке узнал от товарища, вернувшегося из Канады, что побег из лагеря №70 провалился, поскольку незадолго до того охрана пресекла другую попытку побега и после этого усилила контроль. Если бы немецкие пленные скоординировали свои побеги, то U-262 могла бы не только спасти их, но и предоставить провокационный пропагандистский материал для Берлинского радио.

Загадки «Сороки»

Со временем вокруг операции «Сорока» расплодились мифы. Одним из них является вопрос – знали ли союзники о миссии U-262? Историки отмечают, что в целом их разведка знала о тайной переписке пленных с Деницем и даже взломала код «Ирландия». Копии расшифрованных писем циркулировали между Вашингтоном, Лондоном и Оттавой. Некоторые письма были остановлены, но большинству из них было разрешено отправляться в Германию через Красный Крест.

Но похоже, что союзники не обратили должного внимания на письма, в которых обсуждался побег. Их радиоразведка перехватила и расшифровала сообщение Деница c приказом начать «Сороку», но что это означало, осталось для союзников загадкой. Утверждения же о том, что якобы они сами вели переписку с Деницем от имени пленных, чтобы заманить в ловушку U-262, всего лишь выдумка. Если бы это было правдой, то, зная детали немецкой операции, они легко бы обнаружили и уничтожили лодку, когда она находилась в заливе Св. Лаврентия.

Еще один миф – утверждение об участии в операции «Сорока» не одной, а двух субмарин. Например, в трудах некоторых авторитетных исследователей Битвы за Атлантику утверждается, что изначально Дениц поручил спасать пленных подлодке U-376 Фридриха-Карла Маркса, а U-262 сделал резервным вариантом.

© Подлодка U-376. Лето 1942 // bundesarchiv.de

Маркс действительно вышел в море вместе с Франке и был направлен Деницем к «Ирене». Но после 6 апреля 1943-го от него не пришло ни одного сообщения. После 10-дневного ожидания Дениц счел U-376 погибшей. Что случилось с этой субмариной, неизвестно до сих пор. Но разработчик «Сороки» Петер Кремер в мемуарах не упоминает Маркса как участника операции. Кроме того, сотрудник штаба Деница Гюнтер Хесслер, после войны написавший по заказу британского Адмиралтейства труд о Битве за Атлантику, тоже указывает, что к тайной миссии была привлечена лишь U-262.

Несмотря на это, в Канаде до сих пор в ходу история о том, что U-376 все-таки добралась до залива Св. Лаврентия, где была потоплена канадскими ВВС 16 мая 1943 года. И хотя это никому не удалось подтвердить, местные «охотники за морскими сокровищами» не оставляют попыток найти немецкую подлодку у острова Принца Эдуарда.