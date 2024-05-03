Ликвидатор государства: кто официально поставил последнюю точку в истории Советского Союза

Виновниками распада СССР обычно считают Михаила Горбачёва, инициировавшего перестройку, или Бориса Ельцина, подписавшего Беловежские соглашения. Однако юридически последнюю точку в истории «государства рабочих и крестьян» поставил другой человек – Ануарбек Алимжанов. В декабре 1991 года он занимал судьбоносную должность председателя Совета Республик Верховного Совета СССР.

Казахский писатель

Ничто в биографии Ануарбека (Ануара) Алимжанова не говорило о том, что ему суждено стать «могильщиком» Советского Союза. В Казахской ССР он прославился как талантливый прозаик, мастер соцреализма и исторической прозы, автор нескольких романов. В своей публицистике Алимжанов поднимал традиционные для советских авторов вопросы: о нравственности, о рациональном хозяйствовании, о проблемах села.

Особенно волновала писателя судьба Аральского моря. Алимжанов любил выдвигать смелые гипотезы о прошлом Центральной Азии. Одной из его заслуг стала популяризация имени средневекового философа Аль-Фараби, родившегося в южном Казахстане в IX веке. В годы перестройки Алимжанов высказывался на темы межнациональных отношений в Казахстане, оставаясь, однако, в рамках идеологии интернационализма.

Во главе Совета республик

Политическая «звезда» Ануарбека Алимжанова вспыхнула осенью 1991 года, в условиях политического разброда и шатания. 2-5 сентября в Москве собрался Внеочередной пятый съезд народных депутатов СССР, на котором был принят закон об органах власти «в переходный период». Одним из таких органов стал Совет республик Верховного Совета СССР. 29 октября 1991 года председателем Совета республик был избран Ануарбек Алимжанов. По одной из версий, кандидатуру спикера порекомендовал Михаил Горбачёв.

«Первый в истории Совета республик консенсус был достигнут достаточно безболезненно и оперативно, – писала о выборах Алимжанова газета «Известия». – Российская депутация, как известно, заранее отказалась от права выставить своего кандидата в пользу «пятёрки», чуть позже к ней присоединилась депутация от Беларуси».

Как вспоминал писатель Леонид Теракопян, на своём посту Алимжанов «предостерегал от горячности и опрометчивости, добивался взаимопонимания и согласия». Правда, в его голосе тогда уже чувствовались «ноты усталости и обречённости». Вероятно, он догадывался, что депутатам не удастся спасти единое государство.

Конец СССР

В конце декабря 1991 года события развивались стремительно. После того, как Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали в Беловежской пуще договор о прекращении существования СССР, первый и последний президент советского государства Михаил Горбачёв подал в отставку. Его речь, прозвучавшая по телевидению 25 декабря 1991 года, могла произвести впечатление, что Советский Союз уже прекратил существование, хотя это было не так. После отставки Горбачёва Верховный совет СССР теоретически мог продолжать свою работу и даже инициировать избрание второго президента СССР.

Однако народные избранники поступили иначе. 26 декабря 1991 года Совет Республик ВС СССР собрался на последнее заседание. Выступая перед депутатами, Ануарбек Алимжанов вспомнил о самой первой сессии Верховного Совета СССР. По его словам, то, о чём тогда мечталось – мировая революция, социальное равенство, социализм – «не сбылось».

«Увы, оказалось, что в истории перешагивать через эпохи невозможно. И вот мы снова вернулись к капитализму. Причём, наверное, не в развитом его виде, а, может быть, в самой дикой форме», – констатировал Алимжанов.

Известный в те годы депутат Вавил Носов настаивал на том, что Совет республик не имеет законных прав «хоронить» СССР. Однако в своём большинстве депутаты согласились «признать то, что произошло» – образование СНГ. Итогом заседания стала «Декларация №142-Н», констатировавшая прекращение существования СССР.

Вероятно, отказ ВС СССР от борьбы за власть отчасти был связан с тем, что уже состоялась передача «ядерного чемоданчика» от Горбачёва к Ельцину. Руководство России вряд ли бы вернуло право управления стратегическими ракетами «союзному центру», легитимность которого Ельцин не признавал. Психологическое влияние оказал и спуск советского флага над Кремлём.

Ануарбек Алимжанов уехал на родину, где возглавил «Социалистическую партию Казахстана». Однако быть избранным в Верховный совет Республики Казахстан ему уже не довелось. 9 ноября 1993 года Ануарбек Алимжанов скончался.