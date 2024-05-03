Южный бант: как появилась неформальная награда фронтовиков

В официальном реестре советских орденов и медалей Великой Отечественной войны не найти упоминания о такой награде, как Южный бант. Хотя ее кавалерами были известные полководцы своего времени: маршал Семен Буденный, адмирал Филипп Октябрьский, генерал армии Иван Петров. О том, что же означает Южный бант, и как появилась награда, "РГ" узнала от заведующей методическим сектором музея-диорамы "Сапун-гора" Валентины Буткене.

- Название неформальной, но одной из самых престижных наград Советского Союза родилось среди фронтовиков. Южный бант - так называют комплект из трех медалей: "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя" и "За оборону Кавказа". В годы войны ими были награждены 950 тысяч человек, однако полными кавалерами Южного банта - моряками и солдатами, отмеченными всеми тремя наградами - было лишь около тысячи человек. Их очень почитали и уважали. Как писал Константин Симонов: "Кто в 42-м в Крыму не воевал, тот горя и войны не видал", - рассказала Валентина Борисовна.

Фалеристы, специализирующиеся на изучении орденов и медалей, уверены: истоки появления Южного банта уходят в середину XIX века.

- Крымская война дала множество примеров героизма и самоотверженности солдат и матросов. Для того чтобы увековечить их подвиги, в 1855 году была учреждена медаль "За защиту Севастополя". Причем это была первая в России награда, которая выдавалась не за взятие города или победу, а за оборону, - рассказывает Валентина Буткене.

© Медаль "За защиту Севастополя"

Любопытно, что медаль учредил лично Александр II, который в октябре 1855 года побывал в расположении действующей армии в Крыму. Император общался с военными, посещал госпиталя и посетил Севастопольское кладбище. Очевидцы вспоминали, как Александр упал на колени перед могильным холмом, долго рыдал и молился.

"Храбрые воины Крымской армии! Мне отрадно было видеть вас. В память знаменитой и славной обороны Севастополя я установил серебряную медаль на Георгиевской ленте для ношения в петлице", - говорилось в указе.

Над эскизом награды трудились Лялин и Алексеев, знаменитые медальеры того времени. Через месяц штемпели для чеканки медали были готовы.

Согласно монаршему указу, медаль была круглой формы диаметром 28 миллиметров. На аверсе выгравированы два императорских вензеля, один принадлежит Николаю I, второй - Александру II. На реверсе - надпись: "Съ 13 сентября 1854 по 28 августа 1855". По краю медали вдоль бортика - крупным шрифтом "За защиту Севастополя".

Всего на Санкт-Петербургском монетном дворе было отчеканено 253 тысячи медалей. Награждали ими всех защитников города без исключения, в том числе крепостных слуг офицеров, горожан и сестер милосердия в госпиталях. По меркам XIX столетия это было неслыханно. "В варварской и крепостной России женщин массово награждают боевыми медалями", - изумлялись иностранцы. Для понимания: в Великобритании женщин уравняли в правах с мужчинами лишь в 1918 году, в Турции - в 1930-м, во Франции - в 1944-м, в Италии - в 1945-м.

А в день своей коронации Александр II учредил еще две награды: бронзовую медаль "В память войны 1853 - 1856" и наперсный крест для духовенства. Причем медали из светлой бронзы чеканились для непосредственных участников сражений, а в темной бронзе - для не принимавших участия в боевых действиях военных, ополченцев и гражданских чинов, в том числе для купцов, которые "отличили себя приношениями на издержки войны или на пособия раненым и семействам убитых". Военные носили медали на Георгиевской или Андреевской ленте, гражданские - на Владимирской ленте.

Наперсный крест для духовенства чеканился из темной бронзы. Он имел размеры 100 миллиметров по вертикали и 60 - по горизонтали. Крест носили на Владимирской ленте. Изготовление награды на Санкт-Петербургском монетном дворе продолжалось до 1860 года. Всего было отчеканено около 40 тысяч крестов.

С началом Великой Отечественной войны в Красной Армии и на флоте изменился подход к духовному воспитанию бойцов. Ранее идеологическая доктрина базировалась на классовом учении Маркса и считалось, что немецкий пролетарий не будет стрелять в советского рабочего и колхозника, а повернет оружие против буржуазии и помещиков. Увы. Одетый в форму вермахта токарь из Баварии спокойно стрелял в своего классового товарища из СССР. И советскому руководству пришлось вернуться к традициям российской императорской армии. Были введены отмененные после революции погоны, и даже реабилитировано слово "офицер". Александр Суворов, Михаил Кутузов, Федор Ушаков и Павел Нахимов из "царских палачей" вновь стали защитниками Родины.

© Моряки торпедного катера на боевом задании // РИА Новости

- Герои Крымской войны вернулись на страницы книг, газет и кинолент. Они смотрели на солдат и матросов с листовок и плакатов. Художникам и поэтам, как сейчас выражается молодежь, патриотическая тема пришлась по душе. К примеру, Лебедев-Кумач на освобождение Севастополя написал такие строки:

"...Те камни, где ступал Нахимов, Нам стали дороги вдвойне, Когда мы, нашей кровью вымыв, Вернули их родной стране...",

- декламирует стихи хранительница истории.

И, как в Крымскую войну, Родина решила отметить героизм защитников Черного моря наградами. В 1942 году были учреждены медали "За оборону Одессы" и "За оборону Севастополя", в 1944 году - "За оборону Кавказа". Автором рисунка медалей был замечательный художник и график Николай Москалев.

Именно награжденные тремя медалями носили неформальное звание - кавалер Южного банта. Одним из кавалеров был лейтенант военной разведки и корреспондент газет "Боевая вахта" и "Красный Черноморец", а после войны известный поэт, писатель и кинодраматург Григорий Поженян.

© Писатель, поэт и драматург Григорий Поженян

3 марта 1944 года в СССР были учреждены два флотоводческих ордена: ордена Ушакова и Нахимова.

Любопытно отметить тот факт, что при работе над статутами орденов возник спор о том, какую награду стоит считать главной. Точку в прениях поставил командующий советским флотом адмирал Николай Кузнецов, подчеркнувший, что Федор Ушаков, как и Александр Суворов, за годы службы не потерпел ни одного поражения. Награды для морских офицеров и флотоводцев изготавливались из драгоценных металлов: платины, золота и серебра, а орден Нахимова по личному предложению Сталина был дополнительно украшен крупными рубинами.

Первое награждение орденом Ушакова I степени состоялось 16 мая 1944 года. Награду за освобождение Крыма получили командующий авиацией Черноморского флота генерал-лейтенант Василий Ермаченков и командир бригады подводных лодок Черноморского флота контр-адмирал Павел Болтунов.

Всего орден Ушакова I степени был вручен 47 раз, включая награждение соединений и частей, а орден Нахимова I степени получили 77 офицеров и пять воинских частей. Ордена, кстати, сохранены в системе государственных наград Российской Федерации, ну а первые образцы можно увидеть в музее-диораме "Сапун-гора" в Севастополе.

Кстати

Во время Крымской войны единственной страной, открыто проявившей сочувствие к России, стали Соединенные Штаты Америки. Из США в Севастополь, Керчь и Симферополь по приглашению российского правительства и хирурга Николай Пирогова прибыли 43 хирурга.

"Нам выпала честь оказать помощь офицерам и солдатам, которые покрыли славой русское оружие и завоевали Севастополю имя бессмертного", - писал в воспоминания хирург Уайтхед.

В Севастополе американские врачи вначале размещались на Северной стороне, а затем оперировали на Николаевской батарее. Пятеро врачей-добровольцев - Х. Макмиллан, Г. Кларк, Ч. Дейнинджер, Д. Джонс и А. Маршел умерли от тифа.

Русские врачи заказали для американских коллег памятную серебряную медаль - на ней выгравировали равноконечный крест, медицинский знак и надписи: "Севастополь. Американским коллегам от благодарных русских врачей в память о совместных трудах и лишениях".