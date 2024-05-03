История Pluto Lamp: как британец научил фонари продавать кофе и вызывать полицию

Как вы думаете, какие функции, кроме освещения, могут выполнять уличные фонари? Ну, если не считать их использование в качестве импровизированных досок для объявлений. В Лондоне времен королевы Виктории (а эта эпоха была богата на странные изобретения) их научили продавать еду и напитки, а также связывать людей с полицией. И это были даже не электрические, а газовые осветительные приборы.

В 1890-х годах в Лондоне появились несколько необычных фонарей. Они не только освещали улицы, но и выполняли функции торговых автоматов, а еще могли связать прохожих с полицией. В то время освещение улиц было газовым. Каждый фонарь был не только источником световой, но и тепловой энергии, которая тратилась впустую.

В 1896 году инженер по имени Х. М. Робинсон решил использовать это тепло и создал газовые фонари Pluto Lamp. Они отличались от обычных более массивным основанием, в котором изобретатель разместил дополнительное оборудование. Робинсон подвел к фонарям водопровод, а кроме этого, встроил в них торговые автоматы.

Тепло сгорающего газа нагревало воду, которая в аппарате превращалась по желанию покупателя в чай или кофе. Чуть позже он усовершенствовал конструкцию и в меню Pluto Lamp появился еще и горячий бульон. Чтобы купить напиток или суп, нужно было поставить в нишу стакан, бросить монетку и сделать выбор при помощи кнопки. Робинсон видел широкие перспективы в своей разработке и постоянно ее совершенствовал. Очень скоро фонари начали продавать также открытки и сигареты.

Фонарь-телеграф

Но это еще не все. Находчивый Робинсон встроил в свои фонари аппарат, который обеспечивал связь с полицейским участком. В конце 19 столетия британцы уже пользовались телефонной связью. Но это была дорогая и капризная технология, не целесообразная в условиях лондонских улиц. Поэтому инженер взял за основу принцип телеграфа.

В то время телеграф работал, используя азбуку Морзе, которую знали связисты, моряки и военные. Робинсон избавил горожан от необходимости вникать в такие премудрости. Он разработал передатчик с интуитивно понятным «интерфейсом». Чтобы набрать сообщение для полиции, нужно было вращать диск с буквами, похожий на номеронабиратель телефона. В среднем, человек набирал около 15 слов в минуту, чего было вполне достаточно, чтобы оповестить стражей порядка о проблеме.

Фонари Pluto Lamp вызвали фурор среди лондонцев и возле них постоянно толпились люди. Казалось бы, изобретение должно было озолотить Робинсона и положить начало эры уличных автоматов. Но вмешался человеческий фактор. Очень скоро нашлись хитрецы, раскусившие главный недостаток Pluto Lamp. Аппараты, принимая монеты, ориентировались на их стандартные размеры. Поэтому вскоре вместо монет в них начали бросать металлические кругляши и шайбы.

К сожалению, технологии того времени не могли предложить способ точного распознавания денег. Поэтому инкассация Pluto Lamp превратилась в извлечение из его кассы разного металлического мусора. В связи с этим интересный и нужный проект пришлось свернуть и уникальные торговые фонари снова превратились в самые обычные.