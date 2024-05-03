Последняя ходка: как хоронили криминальных авторитетов 90-х

На кладбищах нашей необъятной родины можно обнаружить необычные надгробия с изображениями солидных мужчин. Дорогие костюмы, кожаные куртки, наколки и золотые цепи — все это красуется на памятниках, принадлежащих криминальным авторитетам лихих 90-х и их окружению.

То, как выглядят памятники Деда Хасана, Япончика и другие пафосные могилы знаменитых участников бандитских разборок прошлого, смотрите в нашем материале.

Деда Хасана называли главным мафиози России, не знающим пощады и стоящим за всеми воровскими войнами. Настоящее его имя — Аслан Усоян, дата рождения — 28 февраля 1937 года. Свое первое преступление Аслан совершил еще в детстве, а к 16 годам твердо решил, что станет «профессиональным» вором-карманником.

© Молодой Аслан Усоян в верхнем ряду посередине

В 18 лет будущий криминальный авторитет получил свой первый срок — полтора года лишения свободы. После этого не раз он оказывался в тюрьме и однажды был «коронован». Став вором в законе, Дед Хасан получил власть над теневым бизнесом практически во всех российских регионах. Относился к ворам «старой школы», неоднократно выступал в роли «арбитра» на разборках крупных банд.

В 2013 году Дед Хасан был застрелен снайпером. Могила криминального авторитета находится на самом входе в Хованское кладбище Москвы. Выглядит она довольно помпезно.

© Могила вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан)

Однако его могила уступает по убранству и шику тому творению, которое заказал сын Бори «Газировки» для покойного отца.

И хоть умер он не так «героически», как Дед Хасан (причина смерти Бориса Чубарова — цирроз печени), для его могилы отгрохали настоящее произведение искусства. На ней красуется памятник самому покойному и автомобиль «Мерседес» — все в натуральную величину (см. заглавное фото).

Примечательно, что номера на машине несут в себе некий скрытый смысл, о котором известно лишь покойному и заказчику проекта — его сыну. Все дело в том, что буква «Ф» в российских номерах не используется. Если только это не досадная ошибка скульптора…

© Могила Вячеслава Иванькова («Япончик»)

К слову, об ошибках, выше изображена могила знаменитого «Япончика» — Иванькова Вячеслава Кирилловича. И почему-то при ее создании так торопились, что пропустили одну букву в фамилии и написали «Иванков».

Иваньков являлся одним из главных русских воров в законе и руководителем криминального клана в Москве. 28 июля 2009 года на него было совершенно покушение. 9 октября «Япончик» скончался в больнице от развившегося перитонита.

© Могила Льва Генкина «Сиськи»

А это могила Генкина Льва Леонтьевича или, как его называли в бандитских кругах, Левы «Сиськи». На каждое свое дело Лева ходил с папочкой под мышкой… Зачем? Таким образом он пытался создать впечатление интеллигентного делового человека, и когда попадался оперативникам, утверждал, что является сотрудником еврейского посольства.

© Могила Николая Тутберидзе («Маци»)

Это необычное белое надгробие с памятником сидящего на нем человека расположено на могиле Николая Тутберидзе более известного как Маци. Он скончался в 2003 году от рака. Эта болезнь не щадит никого, будь то простой рабочий или криминальный авторитет.

Интернет-пользователи высказывают свое возмущение по поводу почестей, с которыми хоронят преступников:

«Откопают историки далекого будущего эти статуи да надгробия и будут изучать, сравнивать с еще более древними античными статуями. Там были боги, философы, императоры. А в нашей эпохе — воры в законе. Позорище!»

Именно так выглядят последние прибежища криминальных авторитетов, правивших воровским миром в лихие 90-е.