Тайная комната последней императрицы: что скрывала Малахитовая гостиная

Исследователи рассказали об истории создания Малахитовой гостиной Зимнего дворца, которая стала приватной территорией для императорской семьи.

© t.me/hermitage_museum

Гостиная была создана в 1838-1839 годы Александром Брюлловым на месте уничтоженного пожаром зала Огюста Монферрана.

Как отметил старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Иван Гарманов, "грандиозный пожар 1837 года навсегда разделил архитектурную биографию Зимнего дворца на две части".

"Есть два периода - до пожара и после пожара. О первом известно меньше. На месте Малахитовой гостиной до пожара была другая гостиная - Яшмовая, созданная в 1830 году. В феврале этого года Николай I дал распоряжение о перестройке части апартаментов для супруги Александры Федоровны.

Архитектор Монферран на месте двух гостиных создал одну, которая и получила название Яшмовая гостиная. Потому что она имела колонны, сделанные из яшмы. Это была приватная личная территория императорской семьи", - отметил эксперт, уточнив, что попасть посторонним туда было не просто.

© Большая малахитовая ваза-амфора

Уже после пожара архитектор Александр Брюллов воспроизвел композиционное решение Яшмовой гостиной, но по желанию императора Николая I использовал в отделке малахит. Зал служил парадной гостиной для его супруги.

В целом же, как отмечают исследователи, Николай I лично контролировал работы, настаивая на максимально точном воспроизведении убранства комнат, в которых прошли его детские годы.

Изюминкой интерьера гостиной стала огромная малахитовая ваза.

Малахит - минерал, другое название которого - карбонат меди. Это соединение придает камню сочный насыщенный зеленый цвет и радиально-волокнистое строение рисунка. С начала XIX века малахит в больших количествах добывали на Урале.

Как отметила сотрудник Научно-просветительного Отдела Государственного Эрмитажа Екатерина Масловская, "у малахита есть один секрет".

"Он не рождается в земле огромными кусками. И даже если очень сильно повезет, и вы найдете крупный самородок, он будет весь изрыт внутренними пустотами. Такова его структура, это пористый камень.

Русские мастера нарезали малахит на тончайшие пластиночки в 2-3 миллиметра и наклеивали их на основу из недорогого и достаточно мягкого камня (мрамор, известняк и так далее). Эта техника стала называться со временем русская мозаика", - объяснила сотрудник Научно-просветительного Отдела.

Также впечатляют зеркала в Малахитовой гостиной, которые образовывают "настоящую анфиладу уходящей в бесконечность роскоши", отметила сотрудник музея.

© Императрица Александра Федоровна с цесаревичем Алексеем

"Эти зеркала очень многое помнят. Они помнят и Ференца Листа, который давал здесь концерты царской семье, помнят они, как одевали здесь к венцу последнюю императрицу Александру Федоровну, и помнят они, как проходили здесь заседания Временного правительства, но это уже другая история", - заключила Екатерина Масловская.