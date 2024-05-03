Искусство допроса: как российские спецназовцы используют шелковый платок

Нередко спецназовцам приходится допрашивать тех, кто во время операции был взят ими в плен. Несмотря на специальную языковую подготовку, которую проходят бойцы, они могут не владеть некоторыми иностранными языками. Именно для того, чтобы правильно понять пленного, спецназовцы и носят с собой шелковые платки.

Искусство допроса

Как бы далеко ни шагнула наука, ни одно электронное устройство не заменит быстрого и веками испытанного метода выяснения необходимой информации. Что уж говорить о прошлом. Этим эффективным методом является допрос пленного. Как утверждает Александр Север, автор издания «Военный спецназ России. Вежливые люди из ГРУ», именно на основании показаний взятого в плен противника разведчики имели возможность судить о местонахождении вражеских формирований, их составе, численности, вооружении, настроении и планах.

О том факте, что способам допроса пленных обучают спецназовцев, упоминает в своей книге «Служба в спецназе ГРУ» и Александр Осипов. По словам Осипова, по крайней мере в его время соответствующие занятия проходили не только в классе, но и на занятиях по захвату пленного с последующим допросом. Понятно, что для того, чтобы пленник заговорил в кратчайшие сроки, спецназовцы нередко вынуждены демонстрировать противнику свою силу или применять к нему угрозы и запугивание. Если верить Алексею Ардашеву, автору книги «Базовая подготовка Спецназа. Экстремальное выживание», даже сильный человек на допросе у спецназовца молчит не больше минуты.

Изучение иностранных языков

Но одно дело – вызвать у пленного желание давать показания, и совсем другое – понять его речь. Пленник может оказаться иностранцем, не владеющим русским языком. Вообще изначально советский спецназ ГРУ предназначался для ведения действий на вражеской территории, где все говорили не по-русски. Именно поэтому, как пишет в своей книге «Спецназ ГРУ в Кандагаре» Александр Шипунов, спецназовцы должны не только знать минно-подрывное дело, уметь прыгать с парашютом, стрелять и быть физически крепкими, но и владеть иностранными языками. По словам Шипунова, кому-то из его сослуживцев достался немецкий, кому-то – английский, а самому автору, которому предстояло служить в Уссурийской 14-й отдельной бригаде специального назначения, пришлось изучать китайский язык.

Вот и Виктор Степаков в своей энциклопедии «Спецназ России» упоминает о том, что среди «вымпеловцев» (бойцов специального подразделения «Вымпел») многие имели по 2-3 высших образования, а 90 % сотрудников в совершенстве владели иностранными языками. Впрочем, как в случае с Александром Шипуновым, чаще всего спецназовцы проходят языковую «школу» в соответствии с будущим назначением. Однако предпочтение при обучении все же отдается военной подготовке. Как утверждает Алексей Ардашев, солдаты спецназа служат всего 2 года, поэтому интенсивность «курсов» иностранного языка увеличить попросту невозможно.

«Шелковый разговорник»

Как правило, в каждой роте спецназа есть офицер, свободно изъясняющийся по меньшей мере на 2 иностранных языках. Вот только в малочисленную группу офицеры-переводчики попадают далеко не всегда. Именно для того, чтобы допросить пленного иностранца, каждый спецназовец носит с собой тонкий шелковый носовой платок, который практически не занимает места в специальном кармане комбинезона. Если верить Виктору Попенко, автору издания «Секретные инструкции спецназа ГРУ», на белую материю с помощью несмываемой краски нанесены вопросы и ответы на 15 языках. Поэтому Попенко на страницах своей книги называет этот платок «шелковым разговорником».

Для начала у пленного выясняют, каким языком он владеет, поочередно указывая на вопрос «Какой язык ты понимаешь?», отпечатанный на «шелковом разговорнике». После того, как национальность задержанного выясняется, допрос продолжается. Дальнейшие сведения у пленника добываются посредством простых предложений, составленных из слов, также зафиксированных на платке. Как утверждают Виктор Попенко и Алексей Ардашев, на ткани на 15 различных языках можно найти такие слова как: «Звание», «Имя», «Фамилия», «Где?», «Ракета», «Штаб», «Склад», «Аэродром» и др. Для лучшего понимания, пленного просят написать ответы цифрами, указать на карте или просто сказать: «Да» или «Нет».