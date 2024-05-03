«Советский Титаник»: что не так с катастрофой «Адмирала Нахимова»

Как пишет Алексей Кофанов в своей книге «Россия. Путь к победе», в августе 1986 году пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов» и сухогруз «Петр Васев» столкнулись без причины. И действительно, несмотря на то, что виновными в катастрофе были признаны капитаны судов, на многие вопросы созданная правительственная комиссия так и не нашла ответов.

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Трагедия в бухте

Пароход «Адмирал Нахимов», построенный, а позже отремонтированный в Германии, 31 августа 1986 года отшвартовался от одного из причалов Новороссийска и взял курс на выход из Цемесской бухты. Следующим пунктом круиза должен был стать город Сочи. В тот момент, как пишет В.Н. Мотрич в своей книге «Столкновения судов и их предупреждение», на борту судна под командованием капитана Вадима Маркова, имевшего 20-летний стаж службы, находилось 346 членов экипажа и 913 пассажиров. В это же время в Цемесскую бухту входил сухогруз «Петр Васев». Капитан сухогруза Виктор Ткаченко вместе с членами своего экипажа перевозил из Канады более 28 тысяч тонн ячменя.

Если верить Виктору Сидорченко, автору издания «Морские катастрофы», в соответствии с Правилом 15 МППСС-72 «Адмирал Нахимов» должен был пропустить «Петра Васева». Однако Марков при посредничестве берегового диспетчера договорился с Ткаченко, что тот его пропустит. Тем не менее в 23 часа 12 минут сухогруз врезался носом в пассажирский лайнер, который в течение 8 последующих минут ушел под воду. Первым к месту гибели лайнера подошел пограничный катер, затем, в 23 часа 50 минут, — лоцманский катер «ЛК – 90», за ним — морской буксир «Тайфун», пассажирский катер «Базальт» и другие портовые суда. Но многих спасти не удалось. В результате трагедии погибли 423 человека, в числе которых оказались 23 ребенка и подростка младше 16 лет.

Последствия катастрофы

Для расследования причин катастрофы, повлекшей такое огромное число жертв, была создана специальная правительственная комиссия, которую, как пишет в своей книге «Азбука вождей» Василий Придеин, возглавил член Политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев. Было возбуждено уголовное дело. Велись и поисковые работы, в ходе которых погибли 2 опытных водолаза. Из-за этих несчастных случаев, как утверждает автор издания «Неизвестная история Земли и космоса» Геннадий Чередов, 64 тела так и не были подняты на поверхность: их попросту не смогли извлечь из кают судна. Обитатели этих кают, впрочем, как и большинство погибших, оказались заблокированы, а потому и не сумели спастись.

Именно под давлением родственников погибших, а также Москвы, как считает автор издания «История СССР. Хроника великой страны» А.В. Сульдин, капитанам «Адмирала Нахимова» и «Петра Васева» были вынесены одинаковые приговоры – 15 лет лишения свободы. Впрочем, по мнению В.Н. Мотрича, катастрофа и в самом деле произошла вследствие целой череды ошибок, допущенных экипажами как пассажирского лайнера, так и сухогруза. Например, оба судна нарушили упомянутое ранее правило МППСС-72. Кроме того, Марков, отдав приказ, удалился в свою каюту. На мостике «Петра Васева» тоже недоставало опытного члена экипажа – старшего помощника капитана. И это далеко не полный перечень промахов и нарушений, которые допустили капитаны.

Вопросы без ответов

Признанные виновными капитаны были помилованы в октябре 1992 года. Несмотря на то, что к моменту освобождения Маркова и Ткаченко, со дня трагедии прошло уже более 6 лет, на многие вопросы, касавшиеся причин катастрофы «Адмирала Нахимова», члены правительственной комиссии так и не дали ответов. А некоторым фактам нет объяснений до сих пор. Так, Николай Николаев на страницах своей книги «ТАСС уполномочен... промолчать» спрашивает, почему диспетчер, находившийся в порту, позволил капитанам нарушить пресловутое Правило МППСС-72? Кроме того, Николаев не понимает, как вышло, что, заранее условившись с «Адмиралом Нахимовым», «Петр Васев» все же не пропустил его.

Аналогичная информация интересует и Николая Непомнящего, автора издания «100 великих загадок ХХ века». Непомнящий также считает удивительным, что пассажирский лайнер, конструкция которого в соответствии с международными конвенциями должна была обеспечить плавучесть даже при затоплении как минимум 2 отсеков, так быстро пошел ко дну. Впрочем, по утверждению того же Непомнящего, незадолго до трагедии комиссия вынесла «Адмиралу Нахимову» суровый вердикт: пароход признали непригодным к дальнейшей эксплуатации. Был даже подписан соответствующий акт. Тем не менее лайнер все равно выпустили в море. «Почему так произошло?» — это еще один вопрос, который так и остался без ответа.