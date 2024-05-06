В знаменитой теории Эйнштейна заметили "космический сбой"

Группа исследователей из канадских Университетов Ватерлоо и Британской Колумбии обнаружила "космический сбой" в гравитации Вселенной. Новое открытие не отвечает постулатам общей теории относительности Эйнштейна, но объясняет странное поведение гравитации в космическом масштабе.

© NASA

Исследование опубликовано в журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, а коротко о нем рассказывает специализированный научный портал Phys.org. Авторы работы напоминают, что вот уже более 100 лет базой классической физики является общая теория относительности Альберта Эйнштейна. Ее точность не раз была подтверждена наблюдениями. Теория предполагает, что гравитация влияет не только на три физических измерения, но и на четвертое измерение: время.

Однако в последние 20 лет теория Эйнштейна начала давать сбой. Ранее она сыграла важную роль в изучении Большого взрыва и черных дыр, говорит ведущий автор работы Робин Вэнь. Но теория перестает работать, когда ученые пытаются понять гравитацию в космическом масштабе.

"Мы сталкиваемся с очевидными несоответствиями с предсказаниями общей теории относительности, - говорит Вэнь. - Это почти как если бы сама гравитация перестала идеально соответствовать теории Эйнштейна. Мы называем это несоответствие "космическим сбоем": гравитация становится примерно на один процент слабее на расстояниях в миллиарды световых лет".

Еще около века назад было установлено, что Вселенная расширяется. Но исследования последних десятилетий показали: чем дальше галактики, тем быстрее они движутся, причем их скорость возрастает до такой степени, что кажется, будто они движутся почти со скоростью света. А это максимум, допускаемый теорией Эйнштейна.

"Наши результаты показывают, что в этих самых масштабах теория Эйнштейна может также быть недостаточной", - говорят исследователи, разработавшие новую модель "космического сбоя". Она расширяет математические формулы Эйнштейна, чтобы устранить несогласованность некоторых космологических измерений.

"Думайте об этом как о сноске к теории Эйнштейна, - говорит Вэнь. - Эта новая модель может стать первым ключом к разгадке космической загадки, которую мы начинаем решать в пространстве и времени".