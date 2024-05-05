5 мая: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

5 мая 2024 года православные христиане отмечают свой главный праздник — Пасху. Великий пост закончился, и теперь можно насладиться пиром в кругу семьи — с куличами и крашеными яйцами. Тем временем в России этот день также знаменуется такими праздниками, как День водолаза и День шифровальщика, а в мире отмечают Международный день акушерки.

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Какие еще торжества приходятся на 5 мая, каковы приметы этого дня и кто из знаменитостей родился сегодня — в статье «Ленты.ру».

Какой церковный праздник сегодня

Православная Пасха

У Пасхи нет фиксированной даты празднования — ежегодно она рассчитывается по лунному календарю. Если упростить правила расчета, то православный праздник приходится на первое воскресенье, идущее после первого весеннего полнолуния, которое, в свою очередь, происходит позже весеннего равноденствия. Эта сложная система называется пасхалия.

У христиан Пасха является одним из важнейших праздников наряду с Рождеством Христовым. Это день, когда Иисус воскрес после смерти на кресте. Пасха свидетельствует о победе света над тьмой, добра над злом. Основными ее символами являются крашеные пасхальные яйца, куличи и блюдо из творога с сахаром и сливочным маслом — пасха.

Какие еще церковные праздники отмечают 5 мая

День памяти преподобного епископа Анастасиупольского Феодора Сикеота;

перенесение мощей Псковского чудотворца, благоверного князя Всеволода Новгородского;

День памяти апостола Варфоломея, апостолов от семидесяти Луки и Климента;

День памяти преподобного Виталия Александрийского.

Праздники в России

День водолаза

Этот праздник Владимира Путина его добавили в официальный реестр памятных дат. Почему именно 5 мая? Дело в том, что в этот день в 1882 году император Александр III создал первую в мире водолазную школу, которая располагалась в Кронштадте. Ее целью было обучение офицеров и нижних чинов Российского императорского флота для участия в специальных подводных командах.

День шифровальщика

Еще один профессиональный праздник, который приходится на 5 мая. Другое его название — День криптографической службы России. Дата празднования была выбрана неслучайно — в этот день в 1921 году Совет народных комиссаров РСФСР постановил создать криптографическую службу, в обязанности которой входила защита информация внутри и вовне страны, а также передача данных за ее пределы.

Праздники в мире

Международный день акушерки

С инициативой о создании этого праздника Международная ассоциация акушерок выступила на конференции в Нидерландах в 1987 году. Тем не менее официальный статус он получил лишь в 1992 году. Сегодня он признан более чем в 50 странах, ведь именно акушерки помогают всем нам появиться на свет — ценность этой профессии отрицать невозможно.

Международный день борьбы за права инвалидов

История этого праздника начинается в 1992 году, когда 5 мая в 17 европейских странах люди с ограниченными возможностями вышли на улицы, чтобы протестовать против дискриминации и бороться за свои равные права. С тех пор ежегодно 5 мая в различных странах мира проводятся мероприятия, направленные на поддержку инвалидов и обращение внимания общественности на их проблемы.

Цель сегодняшнего дня — привлечение внимания общественности к проблемам, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Несмотря на то что в развитых странах уже существует законодательство, направленное на защиту их прав, проблемы еще остаются, особенно в области трудоустройства, образования и доступности инфраструктуры.

Какие еще праздники отмечают в мире 5 мая

День работающих матерей;

День Европы;

Вceмиpный дeнь легoчнoй гипepтeнзии;

Дeнь ocвeдoмленнocти o paкe мoчeвoгo пузыpя;

Международный день принцесс;

Всемирный день общения.

Приметы на 5 мая

Услышать, как долго и громко кукует кукушка, — к хорошей погоде;

Гроза в этот день — к богатому урожаю;

Чистая западная часть неба вечером — к отсутствию дождя на следующий день;

Небо в облаках-«барашках» — к скорому дождю.

Кто родился 5 мая

Полное имя британской певицы — Адель Лори Блу Эдкинс. Уже в юном возрасте девушка, родившаяся в Лондоне в 1988 году, стала кумиром миллионов, одной из известнейших мировых исполнительниц, а также рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса по росту популярности.

Ее отличие — сильный голос (контральто в пять октав) и душевные песни. Первый альбом Адель «19» был выпущен в 2008 году, за него в 2009 году певица получила два «Грэмми» — как «Лучший новый исполнитель» и за «Лучшее женское вокальное поп-исполнение». А в 2012 году за альбом «21» Адель удалось получить целых шесть премий «Грэмми». И это не считая множества других, второстепенных, наград. Сейчас певица остается одной из самых коммерчески успешных артисток в мире.

Кто еще родился 5 мая

Юрий Назаров (87 лет) — советский и российский актер;

Ирина Салтыкова (58 лет) — российская певица;

Николай Картозия (46 лет) — медиаменеджер, генеральный директор телеканала «Пятница!»;

Крис Браун (35 лет) — американский певец и актер;

Генри Кавилл (41 год) — британский актер.