Что большевики нашли в подземельях Кремля после революции

Большевики заняли Кремль в 1917 году. Однако новое правительство перебралось в Москву лишь через несколько месяцев. Понятно, что стены, башни и подземелья Кремля были тщательно исследованы. Что же досталось революционерам от старого режима?

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Сначала трупы

Юлия Школьник, автор издания «Москва», называет Кремль последним оплотом белогвардейцев. Действительно, за Кремль большевикам пришлось побороться. Тот был осажден юнкерами. 28 октября 1917 года комендант Кремля открыл ворота, понадеявшись на мирный исход событий. Однако юнкера, ворвавшись внутрь, расправились с солдатами 56-го полка, оборонявшими Кремль. Начались обстрелы как со стороны юнкеров, так и со стороны большевиков. Бои шли в течение нескольких дней. Только 15 ноября 1917 года около 17 часов юнкера и председатель Комитета общественной безопасности, городской голова эсер Руднев подписали договор о капитуляции.

16 ноября, если верить А. В. Сульдину, автору книги «История СССР», большевики вошли в Кремль. По понятным причинам первое, что они обнаружили, — это тела своих товарищей. Погибшие были торжественно похоронены в братской могиле у Кремлевской стены. Стоит отметить, что в то время советское правительство находилось в Северной столице. Ленин перебрался в Москву лишь в 1918 году. Да и то, если верить Виктору Сутормину, автору книги «Вокруг Кремля и Китай-Города», Ленин и Надежда Крупская сначала поселились в гостинице. Там им не понравилось, и они обосновались в Кремле. Уже через неделю после приезда супруги принялись обживать две комнаты на втором этаже Кавалерского корпуса.

Запасы продовольствия

Тамошние интерьеры, по словам Сутормина, роскошью не блистали. Однако распространенное в советские годы утверждение об аскетизме большевиков – всего лишь миф. По крайней мере, такого мнения придерживается Валерий Шамбаров, автор издания «Маги в Кремле, или Оккультные корни Октябрьской революции». Мифом считает Шамбаров и легенду о том, как голодали руководители партии. В Москве до конца лета 1918 года голода не было вовсе. И уж тем более не наблюдалось недостатка продуктов в Кремле. Тем более, что в дворцовых складах сохранились запасы продовольствия. Как писал Лев Троцкий, в подвале было обнаружено множество бочек с кетовой икрой.

«Этой икрой не только в моей памяти окрашены первые годы революции» — заявлял Троцкий.

Если верить Александру Семенову-Вольскому, автору книги «Секретные диеты кремлевских врачей», Иосиф Сталин тоже любил икру, и эта любовь осталась у него именно благодаря революционным годам. Как утверждает Евгений Гусляров, автор издания «Сталин в жизни», со ссылкой на Л. Фишера, Сталин не брезговал и вином из царских подвалов Кремля. Значит, большевики обнаружили там не только икру, но спиртное. Стоит отметить, что в России тогда продажа алкогольных напитков была запрещена. Поэтому в 1919 году Троцкий пожаловался на поведение Сталина Ленину. Однако Иосиф Виссарионович заявил, что кавказцы не могут обойтись без вина. Ленин развел руками, и Троцкому пришлось ретироваться.

Тайные ходы и башни-хранилища

Вообще к подземельям Кремля большевики проявляли немалый интерес. Если верить Борису Соколову, автору книги «Москва мистическая, Москва загадочная», уже через месяц после того, как Ленин переехал в Москву, он дал распоряжение коменданту Кремля Павлу Малькову обследовать подземные ходы для того, чтобы узнать, могут ли по ним незаметно пробраться к представителям новой власти враги. Затем архитектор Бондаренко обследовал Кремлевские стены и башни и обнаружил тайники, которые, впрочем, оказались замурованными. Другой комендант Кремля Рудольф Петерсон даже обратился за консультацией к историкам, но те заверили его в том, что за долгие годы почва была так перерыта, что ходы давно перекрыты.

Не остались без внимания и башни Кремля. Как утверждает Всеволод Липатов, автор книги «Ночной директор», революционно настроенные солдаты и матросы обнаружили в одной из Кремлевских башен своеобразный архив, точнее документы, рукописи и свитки, оказавшиеся там, были свалены в одну огромную кучу. Вследствие неправильного хранения нижние слои давно сгнили и источали ужасный смрад. Сверху же лежали свежие документы. По словам Липатова, как только документы старого режима попали в руки представителей советского правительства, они тут же решили обнародовать некоторые из них, в особенности те, где фигурировали тайные договоры между Россией и Германией.