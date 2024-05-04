Как оружейник Третьего рейха работал на «оборонку» СССР

Хуго Шмайссер — не единственный в своей семье, кто разрабатывал и проектировал оружейные системы. Его отцом был Луис Шмайссер. Еще до Первой мировой войны он проектировал пулеметы и стрелковое оружие. Брат Ханс Шмайссер также занимался оружейной разработкой и помогал управлять делами в фирмах «Братья Шмайссер», «Хенель» и других.

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Семья разрабатывала удобное и современное вооружение. Пистолет-пулемет MP 18 является родоначальником всех пистолетов-пулеметов. Он появился в конце Первой мировой войны и хорошо прижился в германских вооруженных силах.

Работа во время Второй мировой войны

Летом 1938 года началась работа по созданию автоматического карабина под патрон 7.92х33 мм. Уже к 1940 году был создан первый опытный образец. Разработка пришлась кстати. Нацистская Германия уже завоевала большую часть Европы, необходимо было перспективное оружие для будущего завоевания Великобритании и Советского союза. Первые массовые образцы оружия появились в вермахте в 1943 г. В 1944 г. автоматическая винтовка получила название StG 44. В Советском союзе она была известна как «Шмайссер». За годы войны было выпущено более 420 000 единиц этого оружия.

В 1945 году гитлеровская Германия потерпела крах. Шмайссер вместе со своей инженерной группой был взят под арест американцами в г. Зуль. В июле 1945 г. американские войска уходят из города, оставив его советским войскам. Шмайссер вместе с группой оружейников начинает работу на СССР. В 1946 году его добровольно-принудительно вывозят в Ижевск. Вместе с ним на Урал отправились оружейные инженеры Шинк, Грунер, Бранитцке и другие немецкие специалисты.

Автомат Калашникова — разработка Шмайссера?

Насчет пребывания инженера на Урале существуют разные мнения. В служебной характеристике, написанной на заводе Ижмаш в 1951 г, говорится следующее:

«Из-за отсутствия технического образования никакие работы выполнять не может. Никакой пользы во время пребывания не принес. Психология капиталистическая. Разлагающе действует на других немецких специалистов».

При этом в этой же характеристике написано, что Шмайссер консультировал советских специалистов в разработке «образцов советского пехотного вооружения». Так кого консультировал немецкий оружейник и по какому поводу? Есть мнение, что автомат Калашникова был разработан Шмайссером, а не Михаилом Тимофеевичем. В пользу этого приводятся самые разные аргументы. К примеру, часто упоминается то, что М. Т. Калашников был родом из глухой алтайской деревни и не имел конструкторского образования.

Советский конструктор начал свой путь еще во время Великой отечественной войны. Еще в 1944 году он начал разработку оружия под патрон 7,62×39 и в 1947 г. АК-47 был принят на вооружение. Лишь в 1948 г. Калашников начинает работать в Ижмаше. Два конструктора могли встретиться и даже общаться, но вряд ли это могло повлиять на разработку автомата Калашникова.

Путаница часто происходит из-за внешнего сходства между AK-47 и StG 44. Причем автоматы схожи настолько, что StG 44 случайно был изображен на памятнике Калашникова, установленного в 2017 году. Но на этом сходство двух автоматов заканчивается. Они имеют разный калибр, длину, общий вес, внутреннюю конструкцию.

Наследие немецкого инженера

Шмайссер находился на Урале до 1952 г. Его здоровье ухудшилось, и инженер подал прошение о возвращении на родину. Хуго Шмайссеру удалось вернуться в Германию. В 1953 г. он умер на операционном столе во время операции на легких.

Несмотря на то, что Шмайссер не столь известен публике, его разработки легли в основу современного стрелкового оружия. В 2009 году в Германии был основан завод Schmeisser, продолжающий традиции, заложенные оружейником.