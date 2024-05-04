Когда в Сибири появились первые люди

В последние годы палеоклиматологи из Японии и США проводят раскопки в окрестностях озера Байкал, чтобы изучить климатические условия, в которых первые Homo sapiens заселили южные регионы Сибири и определить, когда это произошло.

Усть-ишимский человек

Одной из ключевых находок исследователей являются останки усть-ишимского человека — предположительно древнейшего сибирского Homo sapiens — которые были найдены в окрестностях Усть-Ишима в 2008 году. Интересно, что эти останки датируются примерно той же эпохой, когда происходило потепление в южной Сибири.

Сибирское потепление

В ходе раскопок у берегов озера Байкал и анализа ископаемых образцов пыльцы, ученые обнаружили, что примерно 40-45 тыс. лет назад в окрестностях озера Байкал господствовал необычно теплый климат. Уровень осадков был идентичен текущему, а средние температуры июля были всего на 3 градуса Цельсия ниже, чем сегодня. Такие потепления также происходили в другие периоды, например, около 72-78 тыс. лет назад и 53 тыс. лет назад.

Оттепель, а не заморозки

Результаты раскопок позволяют сделать предположение о том, что первоначальные миграции Homo sapiens в Сибирь произошли из-за потепления климата, а не в результате похолодания в Европе, как предполагалось ранее. Исследователи полагают, что «оттепель» помогла предкам усть-ишимского человека проникнуть на юг Сибири, который в то время был покрыт хвойными лесами.

Дальнейшие исследования и анализ результатов раскопок позволят ученым подтвердить или опровергнуть эту гипотезу. Однако уже сейчас можно сделать вывод, что климатические изменения играли важную роль в миграции Homo sapiens и заселении новых территорий.