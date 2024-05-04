Чем российские десантники шокировали солдат НАТО в 1999 году

Эту операцию по переброске российского десантного батальона для установления контроля над косовским аэропортом «Слатина» называют одной из самых эффектных акций контингента международных миротворческих сил, находившихся в Боснии и Герцеговине в 90-х годах.

Смертельная «Союзная сила»

В конце марта 1999 года Организация Объединенных Наций санкционировала Североатлантическому Альянсу боевую операцию против Югославии, этот цикл военных действий получил кодовое название «Союзная сила». НАТО объявила свою акцию миротворческой, якобы ставящей целью защитить определенные этнические группы в крае.

Однако, по официальной информации, распространенной МИД России, в результате трехмесячных бомбардировок Югославии погибло порядка 2 тысяч мирных жителей, в том числе 89 несовершеннолетних, свыше 10 тысяч были ранены. Натовские бомбардировки разрушили около полутора десятков заводов и фабрик и несколько десятков мостов.

В начале июня того же года под давлением со стороны западных стран президент Югославии Слободан Милошевич принял вынужденное решение о выведении югославских войск из Косова и передаче края для контроля KFOR (международные силы, руководимые НАТО).

Не допустить расширения Альянса

Доктор исторических наук Владимир Батюк, комментируя роль Запада в военном конфликте Югославии, отмечал: у членов блока НАТО, в особенности у США, была большая заинтересованность в том, чтобы взять под контроль Балканы – разрешение сложившейся на Балканском полуострове ситуации в пользу Североантлантического Альянса способствовало расширению НАТО на восток, что, в свою очередь никак не могло устраивать Россию.

Российская разведка получила информацию о намерениях американцев обустроить в Косове военную базу. В кратчайшие сроки командование вооруженных сил РФ разработало и утвердило операцию на упреждение – приказ об этом исходил непосредственно из Кремля: данная акция при успешном ее выполнении способствовала укреплению геополитических интересов России на Балканах, что впоследствии подтвердил и Президент РФ Владимир Путин.

600 км за одну ночь

По воспоминаниям генерал-полковника Леонида Ивашова, который в 1999 году руководил одним из главков Минобороны РФ, российским военным была известна дата переброски натовских сил в район «Слатины» (12 июня) и временные нормативы натовцев при осуществлении подобного выдвижения. Рассчитали, какое время необходимо батальону ВДВ для того, чтобы сыграть на опережение и прибыть на территорию «Слатины» раньше.

Аэропорт «Слатина» оказался единственным объектом края с взлетно-посадочной полосой, способной принять любые самолеты, включая военно-транспортную авиацию.

Под руководством майора Юнус-Бека Евкурова в «Слатину» поначалу прибыли 18 военнослужащих ГРУ, взявших объект под наблюдение – в их задачу входил контроль обстановки и подготовка прибытия батальона ВДВ. Свыше 200 солдат и офицеров ВДВ, до последнего не знавших о цели операции и конечном пункте выдвижения, в ночь на 12 июня на бронетранспортерах, «Уралах» и «УАЗах» (в колонне было 50 единиц автотранспорта и бронетехники) выступили в Югославию (подразделение ВДВ находилось на территории Боснии и Герцеговины). За несколько часов российские десантники прошли свыше 600 км и в 7 утра аэропорт «Слатина» был взят ими под контроль – с занятием круговой обороны и оборудованием блокпостов.

Жесткое противостояние

Спустя 4 часа после занятия «Слатины» российскими десантниками к аэропорту прибыла британская военная техника – танки и автомобили (как утверждал Леонид Иванов, натовцы до последнего момента ничего не знали об операции русских, тогда как прямую трансляцию входа российских войск в Приштину вела телекомпания CNN). Техника батальона БДВ блокировала взлетную полосу, не позволяя приземлиться на нее барражировавшим в небе вертолетам НАТО.

Как позже вспоминал командующий британскими миротворцами генерал Майкл Джексон, он получил приказ на «подавление» батальона ВДВ и силовой захват «Слатины» от командующего силами Североатлантического Альянса Уэсли Кларка, но не выполнил его, заявив, что не намерен из-за американцев начинать Третью мировую войну. …

Несколько дней батальон без помощи извне держал оборону «Слатины» в кольце натовских войск. В это время официальные представители России и Организации Североатлантического договора вели переговоры, итогом которых стала уступка со стороны Альянса: в Косово были введены российские миротворцы, пробывшие там до 2003 года.

Для награды десантников, задействованных в данной операции, специально учредили медаль «Участнику марш-броска 12 июня 1999 г. Босния — Косово».