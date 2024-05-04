Пасха 2024: можно ли идти в церковь на Пасху 5 мая, если не постился?

Оказывается, один из самых популярных запросов накануне Пасхи, праздника Светлого Воскресения Христова: "Можно ли приходить в церковь на Пасху, если не постился?" Или такой: "Можно ли идти на Пасху в церковь, если не держал пост и пропускал богослужения Страстной недели?" Или даже так: "Грех ли идти в церковь на Пасху, если давно не исповедовался и не причащался?"

Когда подобные вопросы задаются не поисковику, а священнику, то за ними, обычно, следуют оправдание, почему не постился, не смог прийти на богослужения Страстной недели, не исповедовался и не причащался. Понятно, что у нас всегда найдутся веские причины, почему абонент занят или недоступен, когда Господь зовет в храм.

И что, Бог ответит нам тем же? Отлучая от радости Воскресения Христова? Как ни странно, нет. Да, когда мы отсутствуем на важнейших богослужениях, не приходим на Божественную литургию, не причащаемся, то есть не принимаем Тела и Крови Господних, мы сами себя отлучаем от Христа. Но, как ни удивительно, каким бы несправедливым это ни казалось некоторым истовым верующим, Господь не отвергает и таких неприлежных, называя их детьми "одиннадцатого часа". То есть пришедших к Господу не рано утром, а едва ли не в последний миг.

Во время ночной пасхальной службы в церквях торжественно читается знаменитое "Слово на Пасху святого Иоанна Златоуста" и звучит такая утешительная для всех нас весть: "Любочестив сущий Владыка: приемлет последнего, как и первого... Потому-то все войдите в радость Господа своего... Богатые и убогие, друг с другом ликуйте. Прилежные и ленивые, день почтите. Постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь... Никто да не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее царство. Никто да не плачет о своих прегрешениях, ибо прощение от гроба воссияло. Никто да не убоится смерти: освободила нас Спасова смерть..."

То есть Христова Любовь - жертвенная, действенная - уравнивает нас всех! Она выше земных представлений о справедливости.

Вывод один: если человек не постился, пропускал по каким-то причинам богослужения Страстной недели и даже забыл, когда в последний раз исповедовался и причащался, то не просто может, но и должен прийти в храм на торжественную пасхальную службу - чтобы приобщиться к радости Воскресения Христова.